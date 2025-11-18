1.7°C
Życie Warszawy

Niespodziewana reakcja kościoła na finał „Tańca z gwiazdami”. Warszawska parafia wbiła kij w mrowisko?

Publikacja: 18.11.2025 08:05

Magda Tarnowska i Mikołaj „Bagi” Bagiński wytańczyli zwycięstwo w finale „Tańca z gwiazdami”

Magda Tarnowska i Mikołaj „Bagi” Bagiński wytańczyli zwycięstwo w finale „Tańca z gwiazdami”

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Jeden z warszawskich kościołów pochwalił się w mediach społecznościowych: „Taniec z Gwiazdami wygrała nasza Parafianka”. Post wywołał lawinę gratulacji, ale i pytania o granice komunikacji duszpasterskiej wobec „świeckich” sukcesów.

Magda Tarnowska - tancerka, mistrzyni tańców latynoamerykańskich, zwyciężczyni 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” - od lat łączy intensywną karierę sceniczną z publicznym świadectwem wiary. Jej sukces w popularnym programie telewizyjnym doczekał się komentarza ze strony parafii św. Patryka w Warszawie, która w krótkim wpisie społecznościowym oznajmiła dumę ze „swojej parafianki”. Reakcje wiernych były mieszane: od entuzjastycznych gratulacji, po pytania o to, w jaki sposób tego typu post wpisuje się w misyjną rolę parafii.

