We wrześniu przedpremierowo w multipleksach i kinach studyjnych zobaczyć będzie można dokumentalny thriller „Caravaggio: Na tropie arcydzieła”.



Dokumentalny thriller Alvaro Longorii „Caravaggio: Na tropie arcydzieła” trzyma w napięciu. Opowiada o sztuce, obsesji i pościgu za arcydziełem. Wchodzi do polskich kin 26 września, jednak wcześniej jego dystrybutor – Gutek Film zaprasza na pokazy przedpremierowe i specjalne.

„Caravaggio: Na tropie arcydzieła”. Pełen napięcia dokument o sztuce

„Caravaggio: Na tropie arcydzieła” to dokument, który wzbudza napięcie niczym film sensacyjny. Ukazuje widzom warsztat i twórczość Caravaggia, ale zdradza również kulisy tego, jak wygląda rynek sztuki. Mówi o przypadku i o tym, jak ciekawe mogą być losy arcydzieł, które zaginęły.

W kwietniu 2021 roku dom aukcyjny Ansorena w Madrycie wystawił obraz zatytułowany „Ecce Homo” nieznanego autora. Cena wywoławcza wynosiła 1500 euro. Eksperci z Hiszpanii i Włoch w obrazie rozpoznali zaginione dzieło Caravaggia. To sprawiło, że został on natychmiast wycofany z aukcji. Eksperci, marszandzi i kolekcjonerzy chcieli za niego zapłacić zawrotne sumy, ale niedługo po tym pojawiły się również głosy kwestionujące autentyczność obrazu i uczciwość rzeczoznawców.

Pokazy przedpremierowe i premierowe w kinach

W całej sieci Multikino pokazy przedpremierowe odbędą się 15 września 2025 roku o godzinie 18.00 (napisy) oraz 17 września 2025 roku o godzinie 12.30 (lektor). Pokaz premierowy odbędzie się natomiast 13 października 2025 roku o godzinie 18.00 (napisy) oraz 15 października 2025 roku o godzinie 12.30 (lektor).