Plakat filmu Caravaggio: Na tropie arcydzieła
Dokumentalny thriller Alvaro Longorii „Caravaggio: Na tropie arcydzieła” trzyma w napięciu. Opowiada o sztuce, obsesji i pościgu za arcydziełem. Wchodzi do polskich kin 26 września, jednak wcześniej jego dystrybutor – Gutek Film zaprasza na pokazy przedpremierowe i specjalne.
„Caravaggio: Na tropie arcydzieła” to dokument, który wzbudza napięcie niczym film sensacyjny. Ukazuje widzom warsztat i twórczość Caravaggia, ale zdradza również kulisy tego, jak wygląda rynek sztuki. Mówi o przypadku i o tym, jak ciekawe mogą być losy arcydzieł, które zaginęły.
W kwietniu 2021 roku dom aukcyjny Ansorena w Madrycie wystawił obraz zatytułowany „Ecce Homo” nieznanego autora. Cena wywoławcza wynosiła 1500 euro. Eksperci z Hiszpanii i Włoch w obrazie rozpoznali zaginione dzieło Caravaggia. To sprawiło, że został on natychmiast wycofany z aukcji. Eksperci, marszandzi i kolekcjonerzy chcieli za niego zapłacić zawrotne sumy, ale niedługo po tym pojawiły się również głosy kwestionujące autentyczność obrazu i uczciwość rzeczoznawców.
W całej sieci Multikino pokazy przedpremierowe odbędą się 15 września 2025 roku o godzinie 18.00 (napisy) oraz 17 września 2025 roku o godzinie 12.30 (lektor). Pokaz premierowy odbędzie się natomiast 13 października 2025 roku o godzinie 18.00 (napisy) oraz 15 października 2025 roku o godzinie 12.30 (lektor).
W Cinema City pokazy odbędą się w wybranych lokalizacjach między 26 a 28 września. Szczegółowe informacje dotyczące seansów znajdują się na stronie sieci.
19 września 2025 roku w ramach cyklu Helios na Scenie w sieci Helios pokazy odbędą się we wszystkich miastach.
Ponadto film będzie można zobaczyć także w kinach studyjnych, na przykład w Kinotece lub Kinie Wisła. Szczegóły dostępne są pod tym linkiem.
Michelangelo Merisi da Caravaggio to włoski malarz i reformator malarstwa europejskiego, który żył w latach 1571–1610. Nie chciał idealizować sztuki, w swoich dziełach stawiał na dramatyzm i naturalizm. Jego znakiem rozpoznawczym było używanie mocnego światłocienia. W jego sztuce wyróżniają się także zbliżenia i kontrastowe barwy. Był inspiracją dla młodych artystów, ale oburzał tych, którzy woleli klasykę.
Znany był nie tylko ze swojej sztuki, lecz także z awanturnictwa i burzliwego życia. W 1606 roku dopuścił się – prawdopodobnie niezamierzenie – zabójstwa, za które został skazany. Udało mu się uciec, ale trafił do więzienia za pobicie. To zmusiło go do ponownej ucieczki. Ostatecznie został ułaskawiony przez papieża, ale niespodziewanie zmarł w drodze do Rzymu – jego śmierć pozostaje zagadką.