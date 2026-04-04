Lotnisko w Warszawa-Radom na zakręcie. Czy nowa strategia uratuje port?

Pierwsze miesiące 2026 roku przyniosły twarde dane, które studzą entuzjazm zwolenników radomskiego portu. Jak informuje portal rynek-lotniczy.pl, w pierwszym kwartale lotnisko odprawiło jedynie 8847 pasażerów, co oznacza spadek o około 34 procent w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Jeszcze trudniej wygląda sytuacja w samym marcu, gdzie liczba podróżnych spadła o ponad połowę względem poprzednich lat. Te wyniki stawiają pod znakiem zapytania rentowność inwestycji, która od początku budziła spore emocje. Z jednej strony mamy do czynienia z infrastrukturą gotową na wielkie wyzwania, z drugiej – z halami odlotów, które wciąż czekają na tłumy.
Nadzieją na poprawę tych statystyk ma być nadchodzący sezon letni. Pod koniec maja z Radomia wystartują pierwsze loty czarterowe do popularnych kurortów w Egipcie i Turcji. Siatka połączeń ma się rozrosnąć także o regularne rejsy realizowane przez PLL LOT oraz Wizz Air, które zabiorą podróżnych do Włoch, Grecji, Bułgarii czy Albanii.
Dyrekcja lotniska wierzy, że wzrost liczby operacji wakacyjnych oraz zintensyfikowanie działań w obszarze cargo i obsługi technicznej samolotów pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obiektu. Plany są ambitne, ale rzeczywistość rynkowa bywa brutalna, co pokazują chociażby słabsze od zakładanych wyniki sprzedaży biletów na Cypr.
Nowa strategia lotniska, o której szczegółach donosi rynek-lotniczy.pl, zakłada urealnienie funkcjonowania portu. Przedstawiciele zarządu przyznają, że inwestycja została przeskalowana, dlatego konieczne jest ograniczenie wykorzystania terminala, a nawet zamknięcie części bramek.
Zamiast czekać na pasażerów, których na razie brakuje, port chce szukać przychodów w innych segmentach, takich jak udostępnianie miejsc postojowych dla maszyn czy rozwój wspomnianego sektora cargo. W obliczu tak dużych dysproporcji między planami a realnymi wynikami, coraz częściej wybrzmiewa pytanie, czy znajdzie się ktoś odważny, kto powie stop i zadecyduje o zamknięciu projektu, czy też radomskie lotnisko przetrwa dzięki kolejnym kroplówkom finansowym.
Aby przyciągnąć przewoźników i biura podróży, Polskie Porty Lotnicze zamierzają wprowadzić system zachęt i wsparcia marketingowego. W praktyce oznacza to dopłacanie do połączeń realizowanych z Sadkowa. Nie jest to jednak proste zadanie, ponieważ prezydent Radomia wykluczył finansowe wspieranie lotów z miejskiej kasy pod pozorem promocji regionu.
Operator szuka więc pomocy u władz województwa świętokrzyskiego. Choć prognozy na ten rok mówią o obsłużeniu do 130 tysięcy pasażerów, działalność portu prawdopodobnie znów wygeneruje stratę. Czy system dopłat okaże się skutecznym lekarstwem, czy jedynie przedłużaniem niepewności co do przyszłości radomskiego nieba, pokaże najbliższy czas.