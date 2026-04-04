Lotnisko w Warszawa-Radom na zakręcie. Czy nowa strategia uratuje port?

Lotnisko Warszawa-Radom notuje drastyczne spadki liczby pasażerów, podczas gdy władze zapowiadają nowe inwestycje i system dopłat. Czy ambitne plany rozwoju wystarczą, by utrzymać sens istnienia portu, który wciąż szuka swojej drogi?



Pierwsze miesiące 2026 roku przyniosły twarde dane, które studzą entuzjazm zwolenników radomskiego portu. Jak informuje portal rynek-lotniczy.pl, w pierwszym kwartale lotnisko odprawiło jedynie 8847 pasażerów, co oznacza spadek o około 34 procent w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Jeszcze trudniej wygląda sytuacja w samym marcu, gdzie liczba podróżnych spadła o ponad połowę względem poprzednich lat. Te wyniki stawiają pod znakiem zapytania rentowność inwestycji, która od początku budziła spore emocje. Z jednej strony mamy do czynienia z infrastrukturą gotową na wielkie wyzwania, z drugiej – z halami odlotów, które wciąż czekają na tłumy.

Wakacyjna ofensywa i nowe kierunki

Nadzieją na poprawę tych statystyk ma być nadchodzący sezon letni. Pod koniec maja z Radomia wystartują pierwsze loty czarterowe do popularnych kurortów w Egipcie i Turcji. Siatka połączeń ma się rozrosnąć także o regularne rejsy realizowane przez PLL LOT oraz Wizz Air, które zabiorą podróżnych do Włoch, Grecji, Bułgarii czy Albanii.