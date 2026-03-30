Od października 2026 roku pasażerowie z Warszawy i Mazowsza zyskają nowe połączenie na Gran Canarię. Linie airBaltic uruchomią bezpośrednie rejsy dwa razy w tygodniu, oferując przeloty nowoczesną flotą z bezpłatnym dostępem do internetu Starlink.



Łotewski przewoźnik airBaltic ogłosił znaczące zwiększenie swojej obecności w warszawskim porcie lotniczym. Po wznowieniu lotów na trasie do Rygi, które będą realizowane trzy razy w tygodniu, oferta lotniska wzbogaci się o atrakcyjny kierunek wakacyjny. Bezpośrednie rejsy na Gran Canarię wystartują 25 października 2026 roku i będą dostępne przez cały sezon zimowy.

Wszystkie operacje z Lotniska Chopina będą obsługiwane przez samoloty Airbus A220-300. Przewoźnik stawia na nowoczesne rozwiązania technologiczne, sukcesywnie wyposażając swoje maszyny w szybki internet satelitarny dostępny dla podróżnych bez dodatkowych opłat. Obecnie usługa ta działa już w ponad połowie floty linii. Warto zaznaczyć, że ekspansja airBaltic obejmie również inne polskie miasta, w tym Poznań i Katowice, skąd także zaplanowano nowe rejsy w kierunku Wysp Kanaryjskich.

Powrót i rozwój oferty airBaltic w Warszawie wzmacnia rolę Lotniska Chopina jako kluczowego węzła komunikacyjnego w Europie Środkowej.