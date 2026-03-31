PLL LOT ogłasza letnią siatkę połączeń. Nowe kierunki z Warszawy

Publikacja: 31.03.2026 07:15

Warszawa pozostaje głównym węzłem przesiadkowym dla narodowego przewoźnika, ale PLL LOT wzmacnia także porty regionalne.

Foto: PLL LOT

M.B.
Polskie Linie Lotnicze LOT zaprezentowały ofertę na sezon lato 2026. Mieszkańcy stolicy zyskają bezpośrednie połączenia do Kalifornii, a także nowe trasy europejskie, które ułatwią planowanie urlopów i weekendowych wyjazdów z warszawskiego lotniska.

Najważniejszą nowością w ofercie dalekodystansowej z Warszawy jest bezpośrednie połączenie do San Francisco. Rejsy wystartują 6 maja 2026 roku i będą stanowiły uzupełnienie obecnej już w rozkładzie trasy do Los Angeles. Nowy kierunek to propozycja zarówno dla turystów chcących zobaczyć most Golden Gate czy dolinę krzemową, jak i dla sektora biznesowego.

Słoneczne nowości z Lotniska Chopina

Warszawski port zyska w nadchodzącym sezonie kilka atrakcyjnych połączeń europejskich. Już od 31 marca pasażerowie będą mogli polecieć do włoskiej Bolonii – rejsy na tej trasie mają odbywać się niemal codziennie. Od 25 maja wystartują połączenia do Porto, które będą realizowane aż pięć razy w tygodniu. Z kolei od 30 maja w rozkładzie pojawią się loty do stolicy Krety, Heraklionu, oraz na Majorkę. Obie te wakacyjne trasy będą obsługiwane trzy razy w tygodniu.

Egzotyka i powroty sprawdzonych tras

W ramach letniej siatki z Warszawy pasażerowie polecą również do Ałmatów w Kazachstanie. Rejsy do tego środkowiazjatyckiego centrum kultury i biznesu zaplanowano cztery razy w tygodniu, począwszy od 31 maja. Do rozkładu wracają także popularne trasy sezonowe, w tym połączenia do chorwackiego Splitu.

Dodatkowo PLL LOT utrzymają obecność na lotnisku Warszawa-Radom, skąd podróżni udadzą się do Rzymu oraz greckiej Prewezy.

Rozwój oferty regionalnej

Choć Warszawa pozostaje głównym węzłem przesiadkowym, przewoźnik wzmacnia także porty regionalne. Z Krakowa pasażerowie polecą bezpośrednio do Stambułu, Nowego Jorku, Chicago oraz kilku stolic europejskich.

Gdańsk zyska połączenia ze Skandynawią (Oslo, Bergen) i Brukselą, a także sezonowe loty krajowe do Krakowa, które będą alternatywą dla podróży lądowych od maja do września. Bilety na wszystkie połączenia z letniego rozkładu są już dostępne w systemach sprzedażowych.

