-5.6°C
1030.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Policja przypomina zasady udanych ferii zimowych

Publikacja: 16.01.2026 19:45

W czasie ferii prowadzone będą wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowis

W czasie ferii prowadzone będą wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowiska oraz wycieczki.

Foto: policja

M.B.
19 stycznia 2026 roku w województwie mazowieckim rozpoczynają się ferie zimowe. To czas wyjazdów, zabawy i odpoczynku, ale także okres, w którym bezpieczeństwo – na drogach i podczas zimowych aktywności – powinno być priorytetem.

Policja apeluje o rozwagę i przypomina kluczowe zasady bezpiecznego wypoczynku.

Ferie zimowe 2026 na Mazowszu. Policja w gotowości

Zimowa przerwa szkolna to dla wielu rodzin czas podróży oraz aktywnego wypoczynku. W związku ze zwiększonym ruchem na drogach i wzmożoną liczbą wyjazdów policja zapowiada intensywne działania prewencyjne na terenie całego województwa mazowieckiego. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Szczególną uwagę funkcjonariusze zwrócą na transport zorganizowany.

Szczególną uwagę funkcjonariusze zwrócą na transport zorganizowany.

Foto: policja

Bezpieczne wyjazdy na ferie zimowe

Szczególną uwagę funkcjonariusze zwrócą na transport zorganizowany. W czasie ferii prowadzone będą wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowiska oraz wycieczki.

Podczas kontroli sprawdzane będą:

Reklama
Reklama
  • stan techniczny pojazdów,
  • trzeźwość i uprawnienia kierowców,
  • czas pracy kierowców.

Wyznaczono również specjalne miejsca kontroli autokarów, co umożliwi rodzicom i organizatorom szybki kontakt z policją oraz sprawne sprawdzenie pojazdu przed wyjazdem.

Foto: policja

Ruch drogowy pod szczególnym nadzorem

W okresie ferii zimowych policjanci będą obecni na głównych trasach komunikacyjnych. Ich zadaniem będzie zarówno dbanie o płynność ruchu, jak i reagowanie na najczęstsze wykroczenia drogowe, takie jak:

  • nadmierna prędkość,
  • brak zapiętych pasów bezpieczeństwa,
  • nieprawidłowe przewożenie dzieci.

Kierowcy planujący zimowe wyjazdy powinni odpowiednio przygotować swoje pojazdy. Warto sprawdzić stan opon zimowych, płyny eksploatacyjne, akumulator oraz zadbać o niezbędne wyposażenie samochodu. W rejonach górskich mogą okazać się konieczne także łańcuchy na koła.

Reklama
Reklama

Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii w miejscu zamieszkania

Ferie to nie tylko wyjazdy, ale także czas spędzany na zabawie w najbliższej okolicy. Policja przypomina, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych.

Polecane
Na ferie policja przygotowałą materiał filmowy poświęcony bezpiecznej zabawie w trakcie zimowego odp
bezpieczeństwo
Apel policji na ferie. Zasady ostrożności dla podróżnych

Warto:

  • przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza po zmroku,
  • wyposażyć je w elementy odblaskowe, które znacząco zwiększają widoczność,
  • wybierać bezpieczne miejsca do zabawy, z dala od ulic i skrzyżowań,
  • nigdy nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne – lód może załamać się w każdej chwili.

Piesi i rowerzyści zimą

Zimą szczególną ostrożność powinni zachować również piesi i rowerzyści. Policja apeluje, aby:

  • piesi dbali o swoją widoczność i unikali korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię,
  • rowerzyści pamiętali o sprawnym oświetleniu, noszeniu kasku oraz dostosowaniu prędkości do śliskiej nawierzchni.
Reklama
Reklama
Polecane
Władze dzielnicy przypominają o odpowiedzialności rodziców podczas zimowych zabaw w miejskich parkac
ostrzeżenie
„Była karetka”. Niebezpieczna górka saneczkarska

Bezpieczne ferie to udane ferie

Zimowy wypoczynek może być radosny i bezpieczny – wystarczy odrobina rozwagi i przestrzeganie podstawowych zasad. W razie potrzeby zawsze można zwrócić się o pomoc do policjantów, którzy przez cały okres ferii będą czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Rankig liceów i techników może pomóc rodzicom i uczniom w wyborze szkoły
ranking szkół średnich

Oto najlepsze liceum i technikum w Polsce. Oba są w Warszawie

Za spektakularną metamorfozą stoją architekci Piotr Pamięta z pracowni p:am oraz Michał Waśkiewicz z
infrastruktura dydaktyczna

Nauka w barwach mosiądzu i drewna. Spektakularna metamorfoza Auli Świętosławskiego na UW

W sprawę obrony Przedszkola nr 36 zaangażowały się radne dzielnicy oraz parlamentarzystki.
infrastruktura edukacyjna

Protest przeciwko likwidacji Przedszkola nr 36 w Śródmieściu

Kluczowym kryterium wyboru jest chęć działania na rzecz pamięci historycznej oraz budowania wzajemne
pamięć

Ruszył nabór wolontariuszy w Muzeum POLIN do akcji Żonkile

Kurs metodyki nauczania gry w szachy jest niezbędny do uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć z dz
nowoczesna edukacja

Wars i Sawa grają w szachy. Rusza kolejna edycja projektu

Likwidacją przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zajmie się na najbliższej
placówki oświatowe

Warszawa likwiduje miejsca dla przedszkolaków. Co jest tego przyczyną?

Obchody odbędą się w Dużej Auli Gmachu Głównego PW
jubileusz

200 lat Politechniki Warszawskiej. Rozpoczęcie obchodów

Uniwersytet SWPS działa w kilku miastach, ale to Warszawa pozostaje jego centrum ciężkości.
podsumowanie roku

Stypendia za 20 mln zł, studenci w Sejmie i cyfrowe dyplomy. Jak Uniwersytet SWPS zmienia akademicką Warszawę

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama