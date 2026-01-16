Policja przypomina zasady udanych ferii zimowych

W czasie ferii prowadzone będą wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowiska oraz wycieczki.
Policja apeluje o rozwagę i przypomina kluczowe zasady bezpiecznego wypoczynku.
Zimowa przerwa szkolna to dla wielu rodzin czas podróży oraz aktywnego wypoczynku. W związku ze zwiększonym ruchem na drogach i wzmożoną liczbą wyjazdów policja zapowiada intensywne działania prewencyjne na terenie całego województwa mazowieckiego. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.
Szczególną uwagę funkcjonariusze zwrócą na transport zorganizowany. W czasie ferii prowadzone będą wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowiska oraz wycieczki.
Podczas kontroli sprawdzane będą:
Wyznaczono również specjalne miejsca kontroli autokarów, co umożliwi rodzicom i organizatorom szybki kontakt z policją oraz sprawne sprawdzenie pojazdu przed wyjazdem.
W okresie ferii zimowych policjanci będą obecni na głównych trasach komunikacyjnych. Ich zadaniem będzie zarówno dbanie o płynność ruchu, jak i reagowanie na najczęstsze wykroczenia drogowe, takie jak:
Kierowcy planujący zimowe wyjazdy powinni odpowiednio przygotować swoje pojazdy. Warto sprawdzić stan opon zimowych, płyny eksploatacyjne, akumulator oraz zadbać o niezbędne wyposażenie samochodu. W rejonach górskich mogą okazać się konieczne także łańcuchy na koła.
Ferie to nie tylko wyjazdy, ale także czas spędzany na zabawie w najbliższej okolicy. Policja przypomina, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych.
Warto:
Zimą szczególną ostrożność powinni zachować również piesi i rowerzyści. Policja apeluje, aby:
Zimowy wypoczynek może być radosny i bezpieczny – wystarczy odrobina rozwagi i przestrzeganie podstawowych zasad. W razie potrzeby zawsze można zwrócić się o pomoc do policjantów, którzy przez cały okres ferii będą czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów.