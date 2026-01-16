Policja przypomina zasady udanych ferii zimowych

stan techniczny pojazdów,

trzeźwość i uprawnienia kierowców,

czas pracy kierowców.

Wyznaczono również specjalne miejsca kontroli autokarów, co umożliwi rodzicom i organizatorom szybki kontakt z policją oraz sprawne sprawdzenie pojazdu przed wyjazdem.

Foto: policja

Ruch drogowy pod szczególnym nadzorem

W okresie ferii zimowych policjanci będą obecni na głównych trasach komunikacyjnych. Ich zadaniem będzie zarówno dbanie o płynność ruchu, jak i reagowanie na najczęstsze wykroczenia drogowe, takie jak:

nadmierna prędkość,

brak zapiętych pasów bezpieczeństwa,

nieprawidłowe przewożenie dzieci.

Kierowcy planujący zimowe wyjazdy powinni odpowiednio przygotować swoje pojazdy. Warto sprawdzić stan opon zimowych, płyny eksploatacyjne, akumulator oraz zadbać o niezbędne wyposażenie samochodu. W rejonach górskich mogą okazać się konieczne także łańcuchy na koła.

Reklama Reklama

Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii w miejscu zamieszkania

Ferie to nie tylko wyjazdy, ale także czas spędzany na zabawie w najbliższej okolicy. Policja przypomina, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych.

Warto:

przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza po zmroku,

wyposażyć je w elementy odblaskowe, które znacząco zwiększają widoczność,

wybierać bezpieczne miejsca do zabawy, z dala od ulic i skrzyżowań,

nigdy nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne – lód może załamać się w każdej chwili.

Piesi i rowerzyści zimą

Zimą szczególną ostrożność powinni zachować również piesi i rowerzyści. Policja apeluje, aby:

piesi dbali o swoją widoczność i unikali korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię,

rowerzyści pamiętali o sprawnym oświetleniu, noszeniu kasku oraz dostosowaniu prędkości do śliskiej nawierzchni.

Reklama Reklama

Bezpieczne ferie to udane ferie

Zimowy wypoczynek może być radosny i bezpieczny – wystarczy odrobina rozwagi i przestrzeganie podstawowych zasad. W razie potrzeby zawsze można zwrócić się o pomoc do policjantów, którzy przez cały okres ferii będą czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów.