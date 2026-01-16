Apel policji na ferie zimowe. Zasady ostrożności dla podróżnych i turystów

W poniedziałek 19 stycznia w garnizonie stołecznym rozpoczynają się ferie zimowe, które potrwają do 1 lutego 2026 roku. Policja apeluje o rozwagę, odpowiednie przygotowanie pojazdów oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas rekreacji na świeżym powietrzu.



Okres ferii ten wiąże się ze wzmożonym ruchem na drogach oraz specyficznymi zagrożeniami wynikającymi z zimowej aury.

Przygotowanie pojazdu do zimowej podróży

Trudne warunki atmosferyczne, takie jak opady śniegu, gołoledź czy niskie temperatury, wymagają od kierowców szczególnej dbałości o stan techniczny samochodu. Przed wyruszeniem w trasę należy sprawdzić sprawność układu hamulcowego, oświetlenia oraz poziom płynów eksploatacyjnych, w tym płynu do spryskiwaczy odpornego na zamarzanie.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych spoczywa przede wszystkim na opiekunach, którzy powinni dbać o wybór bezpiecznych miejsc do zabawy. Foto: mat. pras.

Istotnym elementem jest weryfikacja stanu opon zimowych i ciśnienia w kołach, co zapewnia lepszą przyczepność na śliskiej nawierzchni. Kierowcy mają również obowiązek dokładnego odśnieżenia pojazdu. Zalegający na dachu śnieg lub lód na szybach i reflektorach stwarza realne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu. Podczas jazdy niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych.

Wzmożone kontrole drogowe i działania profilaktyczne

W trakcie przerwy zimowej funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji będą prowadzić intensywne działania kontrolne. Mundurowi skupią się na sprawdzaniu stanu technicznego aut, sposobie przewożenia dzieci oraz trzeźwości kierujących. Równolegle, w ramach programu Zima w mieście, prowadzone będą akcje edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie bezpiecznych zachowań.