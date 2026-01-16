-3.1°C
Życie Warszawy
Apel policji na ferie zimowe. Zasady ostrożności dla podróżnych i turystów

Publikacja: 16.01.2026 10:30

Na ferie policja przygotowałą materiał filmowy poświęcony bezpiecznej zabawie w trakcie zimowego odpoczynku

Na ferie policja przygotowałą materiał filmowy poświęcony bezpiecznej zabawie w trakcie zimowego odpoczynku

Foto: mat. pras.

M.B.
W poniedziałek 19 stycznia w garnizonie stołecznym rozpoczynają się ferie zimowe, które potrwają do 1 lutego 2026 roku. Policja apeluje o rozwagę, odpowiednie przygotowanie pojazdów oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas rekreacji na świeżym powietrzu.

Okres ferii ten wiąże się ze wzmożonym ruchem na drogach oraz specyficznymi zagrożeniami wynikającymi z zimowej aury.

Przygotowanie pojazdu do zimowej podróży

Trudne warunki atmosferyczne, takie jak opady śniegu, gołoledź czy niskie temperatury, wymagają od kierowców szczególnej dbałości o stan techniczny samochodu. Przed wyruszeniem w trasę należy sprawdzić sprawność układu hamulcowego, oświetlenia oraz poziom płynów eksploatacyjnych, w tym płynu do spryskiwaczy odpornego na zamarzanie.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych spoczywa przede wszystkim na opiekunach, którzy powinni dbać o wybór bezpiecznych miejsc do zabawy.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych spoczywa przede wszystkim na opiekunach, którzy powinni dbać o wybór bezpiecznych miejsc do zabawy.

Foto: mat. pras.

Istotnym elementem jest weryfikacja stanu opon zimowych i ciśnienia w kołach, co zapewnia lepszą przyczepność na śliskiej nawierzchni. Kierowcy mają również obowiązek dokładnego odśnieżenia pojazdu. Zalegający na dachu śnieg lub lód na szybach i reflektorach stwarza realne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu. Podczas jazdy niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych.

Wzmożone kontrole drogowe i działania profilaktyczne

W trakcie przerwy zimowej funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji będą prowadzić intensywne działania kontrolne. Mundurowi skupią się na sprawdzaniu stanu technicznego aut, sposobie przewożenia dzieci oraz trzeźwości kierujących. Równolegle, w ramach programu Zima w mieście, prowadzone będą akcje edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie bezpiecznych zachowań.

W 2026 roku termin ferii zimowych dla Mazowsza to 19 stycznia – 1 lutego.
poradnik "Życia Warszawy"
Ferie 2026 w Warszawie. Gdzie zabrać dzieci? Najlepsze muzea, lodowiska i warsztaty

Zasady bezpiecznej rekreacji na śniegu i lodzie

Aktywny wypoczynek zimą wymaga przestrzegania podstawowych reguł ostrożności. Policja kategorycznie ostrzega przed wchodzeniem na zamarznięte jeziora, stawy czy rzeki. Grubość lodu jest zmienna i zależy od wielu czynników, dlatego jedynym bezpiecznym miejscem do ślizgania się są sztuczne lodowiska [03:01].

Podczas korzystania ze stoków narciarskich niezbędne jest używanie kasków ochronnych, które chronią głowę przed skutkami upadków [01:08]. Osoby zjeżdżające na sankach powinny wybierać miejsca oddalone od dróg publicznych, drzew i innych przeszkód terenowych [00:59]. Warto również pamiętać o zagrożeniach związanych z kuligami, szczególnie tymi organizowanymi na drogach leśnych, gdzie mogą występować wystające konary lub kamienie [02:20].

Widoczność pieszych po zmroku

Zimą dni są krótsze, a widoczność często ograniczona przez opady. Używanie elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów znacząco zwiększa szansę na ich dostrzeżenie przez kierowców z bezpiecznej odległości [02:02]. To drobny element, który w niesprzyjających warunkach może uratować życie. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych spoczywa przede wszystkim na opiekunach, którzy powinni dbać o wybór bezpiecznych miejsc do zabawy.

Więcej informacji na temat zasad bezpieczeństwa można znaleźć w materiale filmowym przygotowanym przez Policję: https://youtu.be/olBCZ3yWlq8?si=DxiD1dWT_knftlQ3

