W czwartek 16 października 2025 roku w Warszawie i innych miastach odbędzie się ogólnopolski protest taksówkarzy – od wczesnych godzin porannych do godziny 14. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.



Pierwszy etap protestu odbędzie się na terenie całej Polski. W Warszawie u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Ministerstwie Infrastruktury zostaną złożone dokumenty, w innych miastach natomiast otrzymają je wojewodowie, prezydenci miast oraz burmistrzowie. Będzie to oficjalne poinformowanie strony rządowej o konieczności pilnych zmian ustawowych. „To zawiadomienie podparte zebranymi dowodami o przestępczej działalności firm przewozowych powiązanych z mafią przewozową” – czytamy na Facebooku NSZZ Solidarność Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych M. St. Warszawa.

Protest taksówkarzy w Warszawie. Utrudnienia w ruchu 16 października

W związku z protestem 16 października spodziewane są utrudnienia w ruchu w Warszawie w rejonie: