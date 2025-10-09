Taksówkarze będą protestować w Warszawie i w całej Polsce
Pierwszy etap protestu odbędzie się na terenie całej Polski. W Warszawie u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Ministerstwie Infrastruktury zostaną złożone dokumenty, w innych miastach natomiast otrzymają je wojewodowie, prezydenci miast oraz burmistrzowie. Będzie to oficjalne poinformowanie strony rządowej o konieczności pilnych zmian ustawowych. „To zawiadomienie podparte zebranymi dowodami o przestępczej działalności firm przewozowych powiązanych z mafią przewozową” – czytamy na Facebooku NSZZ Solidarność Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych M. St. Warszawa.
W związku z protestem 16 października spodziewane są utrudnienia w ruchu w Warszawie w rejonie:
NSZZ Solidarność Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych M. St. Warszawa w swoim poście wskazuje, że cel protestu jest wspólny dla wszystkich Polaków, a jest nim bezpieczeństwo – skarbowe, przewożonych pasażerów oraz użytkowników ruchu drogowego.
Taksówkarze wyróżnili trzy postulaty: