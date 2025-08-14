Marsz dla Palestyny w Warszawie. Żądają zerwania stosunków z Izraelem

Warszawa przygotowuje się na kolejny marsz solidarności z Palestyną. Organizatorzy wzywają polskie władze do zerwania relacji z Izraelem, podkreślając pilną potrzebę reakcji na kryzys humanitarny w Strefie Gazy.



W niedzielę, 17 sierpnia, ulice Warszawy ponownie staną się miejscem propalestyńskiego protestu. Aktywiści organizują marsz, który ma na celu zwrócenie uwagi na „trwające od 22 miesięcy ludobójstwo w Strefie Gazy”.

Reklama

Utrudnienia w Warszawie

Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 13 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, a jego kulminacją ma być przemarsz przed budynek Sejmu RP, gdzie protestujący zamierzają złożyć swoje żądania. Przemarsz planowany jest trasą: Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Matejki, Wiejska – przed gmach Sejmu RP. Utrudnień w ruchu w tym rejonie należy spodziewać się do godz. 16, kiedy to zgromadzenie zostanie zakończone.

Główne żądania protestujących

Organizatorzy protestu kierują do polskiego rządu konkretne i zdecydowane postulaty. Wśród nich najważniejsze to nałożenie sankcji na Izrael oraz zerwanie wszelkiej współpracy wojskowej, handlowej i dyplomatycznej. Uczestnicy domagają się również, aby Polska publicznie poparła międzynarodowe embargo i aktywnie wsparła działania mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności „izraelskich zbrodniarzy wojennych” na forum międzynarodowym. Ich zdaniem, bierność Polski i innych państw zachodnich w tej sprawie przyczynia się do dalszego cierpienia Palestyńczyków.