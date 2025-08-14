28.8°C
1022 hPa
Życie Warszawy

Marsz dla Palestyny w Warszawie. Żądają zerwania stosunków z Izraelem

Publikacja: 14.08.2025 08:45

Niedzielne zgromadzenie rozpocznie się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika

Niedzielne zgromadzenie rozpocznie się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika

Foto: facebook.com / Solidarnie z Palestyną

Kacper Komaiszko
Warszawa przygotowuje się na kolejny marsz solidarności z Palestyną. Organizatorzy wzywają polskie władze do zerwania relacji z Izraelem, podkreślając pilną potrzebę reakcji na kryzys humanitarny w Strefie Gazy.

W niedzielę, 17 sierpnia, ulice Warszawy ponownie staną się miejscem propalestyńskiego protestu. Aktywiści organizują marsz, który ma na celu zwrócenie uwagi na „trwające od 22 miesięcy ludobójstwo w Strefie Gazy”.

Utrudnienia w Warszawie

Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 13 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, a jego kulminacją ma być przemarsz przed budynek Sejmu RP, gdzie protestujący zamierzają złożyć swoje żądania. Przemarsz planowany jest trasą: Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Matejki, Wiejska – przed gmach Sejmu RP. Utrudnień w ruchu w tym rejonie należy spodziewać się do godz. 16, kiedy to zgromadzenie zostanie zakończone.

Główne żądania protestujących

Organizatorzy protestu kierują do polskiego rządu konkretne i zdecydowane postulaty. Wśród nich najważniejsze to nałożenie sankcji na Izrael oraz zerwanie wszelkiej współpracy wojskowej, handlowej i dyplomatycznej. Uczestnicy domagają się również, aby Polska publicznie poparła międzynarodowe embargo i aktywnie wsparła działania mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności „izraelskich zbrodniarzy wojennych” na forum międzynarodowym. Ich zdaniem, bierność Polski i innych państw zachodnich w tej sprawie przyczynia się do dalszego cierpienia Palestyńczyków.

Dlaczego ulice są pełne protestujących?

Według organizatorów protestu, decyzja o wyjściu na ulice podyktowana jest dramatyczną sytuacją humanitarną w Strefie Gazy. Podkreślają, że izraelskie działania militarne doprowadziły do śmierci ponad 60 tysięcy osób, z czego większość stanowią kobiety i dzieci. Aktywiści alarmują, że w regionie panuje kryzys głodu, co doprowadziło do śmierci ponad 180 dzieci. Protest ma być formą sprzeciwu wobec niszczenia infrastruktury cywilnej – szkół, szpitali, meczetów i domów – oraz braku dostępu do żywności, wody i leków.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W budynkach powstaną lokale komunalne i mieszkania dla służb państwowych
modernizacja

Konkurs architektoniczny na „Szpiegowo”. Mieszkania gotowe najszybciej za 4 lata

Warszawiacy borykają się z językowymi dylematami dotyczącymi nazewnictwa dzielnic
nazewnictwo

W Wawrze czy na Wawrze? A co z Włochami i Śródmieściem? Językowe niuanse dzielnic Warszawy

"Życie Warszawy" przyjrzało się zwycięskim projektom z dofinansowaniem z KPO
fundusze europejskie

Wycieczki i masaże za pół miliona, czyli KPO po warszawsku

Aktywiści planują utworzenie miasteczka namiotowego przy ul. Wiejskiej w Warszawie
protest

Ostatnie Pokolenie chce okupować Sejm. Stworzą miasteczko namiotowe

Maleństwo o nieustalonej jeszcze płci coraz odważniej opuszcza maminą torbę
zwierzę warszawskie

Maleństwo kangurzycy ma już imię. Internauci wybrali

Ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż" i podchorążego Bolesława Biegi „Pałąka", 13 sierpnia 194
81. rocznica powstania warszawskiego

Historie „miłości w ruinach". Kto jest na zdjęciu z powstańczego ślubu?

W środę sprawca wypadku usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym
bezpieczeństwo

Wypadek na Bielanach. Dwie osoby nie żyją. Kierowca usłyszał zarzuty

GDDKiA szuka pracowników w Warszawie
kadry

GDDKiA szuka specjalistów w stolicy. W ofercie umowa o pracę

© Copyright by GREMI MEDIA SA