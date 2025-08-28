29.3°C
1007.3 hPa
Życie Warszawy

Artur Żmijewski zaśpiewa utwory Leonarda Cohena. Bezpłatny koncert na plaży

Publikacja: 28.08.2025 15:45

Artur Żmijewski

Artur Żmijewski

Foto: wawer.um.warszawa.pl

Anna Rogalska
Już w najbliższą sobotę 30 sierpnia w Wawrze odbędzie się koncert Artura Żmijewskiego w utworach Leonarda Cohena. To już ostatni z wakacyjnych występów gwiazd na Plaży Romantycznej. Atrakcji nie zabraknie również w niedzielę. 31 sierpnia na plaży zaplanowano koncert dla dzieci.

Koncerty gwiazd na Plaży Romantycznej odbywały się przez całe lato. To już ostatnia odsłona muzycznych weekendów w ramach „Wakacyjnej Plaży Wawer”. Wstęp na koncert Artura Żmijewskiego jest wolny. Darmowe będą także pozostałe atrakcje. 

,,Wakacyjna Plaża Wawer". Koncert Artura Żmijewskiego

Podczas wakacji na Plaży Romantycznej w Wawrze publiczność miała już okazję wysłuchać koncertów Urszuli, a także zespołów Kombi oraz Perfect z Łukaszem Drapałą. W najbliższą sobotę 30 sierpnia na scenie wystąpi kolejna gwiazda. Artur Żmijewski zaśpiewa utwory Leonarda Cohena.

Nie każdy wie, że znany aktor jest także wokalistą. Teraz wraca do pasji, od której zaczęła się jego droga zawodowa. Nastrojowe przeboje Leonarda Cohena w jego wykonaniu, które zabrzmią w wyjątkowych okolicznościach przyrody, z pewnością będą stanowić piękne pożegnanie lata.

Polecane
W najbliższy weekend należy spodziewać się mocno zmiennej pogody
prognoza
Czekają nas pogodowe zwroty akcji

,,Wakacyjna Plaża Wawer". Co jeszcze będzie się działo w sobotę?

Oprócz wieczornego koncertu, w ciągu dnia na plaży przygotowano wiele innych atrakcji, głównie z myślą o najmłodszych. Będą to:

Reklama
Reklama
  • dmuchańce
  • strefy tematyczne
  • warsztaty
  • animacje dla dzieci
  • popcorn, wata cukrowa

Nie zabraknie także strefy chillout i punktów gastronomicznych.

Koncert Artura Żmijewskiego i inne atrakcje. Gdzie i kiedy się odbędą?

Koncert Artura Żmijewskiego, a także inne weekendowe atrakcje odbędą się na Plaży Romantycznej w Wawrze, przy ul. Rychnowskiej 15 w Warszawie. 

Sobotni koncert rozpocznie się o godzinie 20. Natomiast od godziny 14.00 na mieszkańców czekają pozostałe atrakcje. W niedzielę 31 sierpnia miasteczko atrakcji na Plaży Romantycznej będzie można odwiedzić w godzinach 14.00-20.00.

Polecane
Giełda Retrogamingowa odbędzie się w sobotę 30 sierpnia w godzinach 10:00 – 14:00
sobota
Wyjątkowa retrogiełda dla graczy. Komu kartridż, komu konsolę

Koncert dla dzieci. Niedziela pełna atrakcji

W niedzielę 31 sierpnia odbędzie się koncert najpiękniejszych bajkowych melodii w wykonaniu Akademii Music Starter.

Reklama
Reklama

Tego dnia na najmłodszych i ich rodziców czekają także:

  • teatr pod chmurką
  • animacje dla dzieci
  • puszczanie kolorowych latawców
  • ogromne miasteczko dmuchańców
  • warsztaty perkusyjne z Fab Lab Pobite Gary,
  • pokazy tańca i zajęcia taneczne z Egurrola Dance Studio
  • kreatywne zabawy z Aktywnie po dzwonku,

Wieczorem odbędzie się Silent Disco z Radiem Złote Przeboje.

Polecane
Wyprzedaże garażowe w Warszawie 30-31 sierpnia
sobota-niedziela
Poszukaj rzeczy „z duszą". Garażówki w dzielnicach

Dojazd na plażę. Uwaga na utrudnienia

Jak informuje Urząd Dzielnicy Wawer, w soboty i niedziele ul. Romantyczna i ul. Rychnowska będą wyłączone z ruchu samochodowego. Nie będzie możliwości dojazdu samochodem bezpośrednio na Plażę Romantyczną. Dojechać można komunikacją miejską albo bezpłatnym autobusem wynajętym przez urząd.

I linia autobusowa – autobus będzie kursował w sobotę i niedzielę w godz. 14:00 do 20:30 na trasie:

Reklama
Reklama
  • przystanek początkowy Ośrodek Szkoleniowy 01- przystanek końcowy Romantyczna 02
  • przystanek początkowy Romantyczna 02 -przystanek końcowy Ośrodek Szkoleniowy 01

II linia autobusowa -  w sobotę, 30 sierpnia autobus będzie kursował w od godz. 14:00 do 21:30 na trasie:

  • przystanek początkowy Wawer Ratusz 02 - przystanek końcowy Romantyczna 02
  • przystanek początkowy Romantyczna 02-przystanek końcowy Wawer Ratusz 02. 

Można także skorzystać z ogólnodostępnych parkingów:

  • Wał Miedzeszyński – obok sklepu Top Market,
  • ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowa – naprzeciwko hotelu Double Tree by Hilton,
  • przy Urzędzie Dzielnicy Wawer - w sobotę czynny od godz. 15
  • przy ul. Sitowie
Reklama
Reklama

Utrudniony jest także dojazd na plażę Wałem Miedzeszyńskim od strony Gocławia. Trwają tam prace MPWiK związane z budową magistrali wodociągowej na wysokości ul. Cyklamenów. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

„Powiśle w filmach Stanisława Barei. Spacer z przewodnikiem” odbędzie się w sobotę 30 sierpnia
sobota

Lubisz filmy Stanisława Barei? Ta impreza jest dla ciebie

Wieczór zakończy wyjątkowa akcja wypuszczania nietoperzy
sobota

Noc Nietoperzy w Warszawie. Moc atrakcji w pawilonie Kamień

Finał Męskiego Grania odbędzie się w ten weekend na warszawskim Lotnisku Bemowo
piątek-sobota

Wielki finał Męskiego Grania. Muzyczna uczta na Bemowie

Zapisy na rajd ruszyły 6 sierpnia
bieg 20 września, zapisy trwają

Mazowieckie Tropy. Biegi na orientację pod Warszawą

Program wydarzenia obejmuje różnorodne konkurencje dogfrisbee
sobota-niedziela

Latające psy w Wilanowie. Dwa dni pokazów dogfrisbee

24 sierpnia w Wawrze odbędzie się piknik na zakończenie wakacji
niedziela

To będzie „niezapomniany wieczór”. Gwiezdne wojny, bajkostwory i koncert Kasi Kowalskiej

Planowane są występy takich artystów jak Za Kotarą, Gromee oraz Małgorzata Ostrowska.
6 września

Impreza na pożegnanie lata w Ursusie

Zwieńczeniem wieczoru będzie występ zespołu Zakopower
6 września

Mokotowskie Pożegnanie Lata. Wystąpi zespół Zakopower

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama