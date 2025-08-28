Artur Żmijewski
Koncerty gwiazd na Plaży Romantycznej odbywały się przez całe lato. To już ostatnia odsłona muzycznych weekendów w ramach „Wakacyjnej Plaży Wawer”. Wstęp na koncert Artura Żmijewskiego jest wolny. Darmowe będą także pozostałe atrakcje.
Podczas wakacji na Plaży Romantycznej w Wawrze publiczność miała już okazję wysłuchać koncertów Urszuli, a także zespołów Kombi oraz Perfect z Łukaszem Drapałą. W najbliższą sobotę 30 sierpnia na scenie wystąpi kolejna gwiazda. Artur Żmijewski zaśpiewa utwory Leonarda Cohena.
Nie każdy wie, że znany aktor jest także wokalistą. Teraz wraca do pasji, od której zaczęła się jego droga zawodowa. Nastrojowe przeboje Leonarda Cohena w jego wykonaniu, które zabrzmią w wyjątkowych okolicznościach przyrody, z pewnością będą stanowić piękne pożegnanie lata.
Oprócz wieczornego koncertu, w ciągu dnia na plaży przygotowano wiele innych atrakcji, głównie z myślą o najmłodszych. Będą to:
Nie zabraknie także strefy chillout i punktów gastronomicznych.
Koncert Artura Żmijewskiego, a także inne weekendowe atrakcje odbędą się na Plaży Romantycznej w Wawrze, przy ul. Rychnowskiej 15 w Warszawie.
Sobotni koncert rozpocznie się o godzinie 20. Natomiast od godziny 14.00 na mieszkańców czekają pozostałe atrakcje. W niedzielę 31 sierpnia miasteczko atrakcji na Plaży Romantycznej będzie można odwiedzić w godzinach 14.00-20.00.
W niedzielę 31 sierpnia odbędzie się koncert najpiękniejszych bajkowych melodii w wykonaniu Akademii Music Starter.
Tego dnia na najmłodszych i ich rodziców czekają także:
Wieczorem odbędzie się Silent Disco z Radiem Złote Przeboje.
Jak informuje Urząd Dzielnicy Wawer, w soboty i niedziele ul. Romantyczna i ul. Rychnowska będą wyłączone z ruchu samochodowego. Nie będzie możliwości dojazdu samochodem bezpośrednio na Plażę Romantyczną. Dojechać można komunikacją miejską albo bezpłatnym autobusem wynajętym przez urząd.
I linia autobusowa – autobus będzie kursował w sobotę i niedzielę w godz. 14:00 do 20:30 na trasie:
II linia autobusowa - w sobotę, 30 sierpnia autobus będzie kursował w od godz. 14:00 do 21:30 na trasie:
Można także skorzystać z ogólnodostępnych parkingów:
Utrudniony jest także dojazd na plażę Wałem Miedzeszyńskim od strony Gocławia. Trwają tam prace MPWiK związane z budową magistrali wodociągowej na wysokości ul. Cyklamenów.