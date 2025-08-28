Już w najbliższą sobotę 30 sierpnia w Wawrze odbędzie się koncert Artura Żmijewskiego w utworach Leonarda Cohena. To już ostatni z wakacyjnych występów gwiazd na Plaży Romantycznej. Atrakcji nie zabraknie również w niedzielę. 31 sierpnia na plaży zaplanowano koncert dla dzieci.



Koncerty gwiazd na Plaży Romantycznej odbywały się przez całe lato. To już ostatnia odsłona muzycznych weekendów w ramach „Wakacyjnej Plaży Wawer”. Wstęp na koncert Artura Żmijewskiego jest wolny. Darmowe będą także pozostałe atrakcje.

,,Wakacyjna Plaża Wawer". Koncert Artura Żmijewskiego

Podczas wakacji na Plaży Romantycznej w Wawrze publiczność miała już okazję wysłuchać koncertów Urszuli, a także zespołów Kombi oraz Perfect z Łukaszem Drapałą. W najbliższą sobotę 30 sierpnia na scenie wystąpi kolejna gwiazda. Artur Żmijewski zaśpiewa utwory Leonarda Cohena.

Nie każdy wie, że znany aktor jest także wokalistą. Teraz wraca do pasji, od której zaczęła się jego droga zawodowa. Nastrojowe przeboje Leonarda Cohena w jego wykonaniu, które zabrzmią w wyjątkowych okolicznościach przyrody, z pewnością będą stanowić piękne pożegnanie lata.

,,Wakacyjna Plaża Wawer". Co jeszcze będzie się działo w sobotę?

Oprócz wieczornego koncertu, w ciągu dnia na plaży przygotowano wiele innych atrakcji, głównie z myślą o najmłodszych. Będą to: