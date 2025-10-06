Była jedyną kobietą w grupie cichociemnych. Niezwykła historia „Agentki Zo"

7 października o godz. 18.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego przy ulicy Grzybowskiej 79 w Warszawie odbędzie się premiera polskiego tłumaczenia książki o Elżbiecie Zawackiej „Zo” – żołnierki Armii Krajowej oraz jedynej kobiety w grupie cichociemnych.



Biografię Elżbiety Zawackiej „Zo” – „Agentka Zo. Historia Elżbiety Zawackiej, bohaterki drugiej wojny światowej”, autorstwa Clare Mulley, brytyjskiej biografki, pisarki i popularyzatorki historii, wydało wydawnictwo W.A.B.

Brytyjska pisarka napisała o polskiej bohaterce

Jak powiedziała w wywiadzie dla portalu Histmag.org autorka książki o „Zo” Clare Mulley, inspiracją do napisania książki o Elżbiecie Zawackiej, były słowa Hanny Czarnockiej, uczestniczki powstania warszawskiego. Mulley spotkała ją, gdy po wydaniu biografii Krystyny Skarbek odbierała w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie odznaczenie Bene Merito. Czarnocka powiedziała jej wówczas, że Krystyna Skarbek była wspaniałą agentką i zapytała, dlaczego Mulley nie napisała jeszcze książki o Elżbiecie Zawackiej. Wówczas autorka usłyszała o „Zo” po raz pierwszy i stwierdziła, że musi dowiedzieć się na ten temat więcej – co zaowocowało książką, która tej jesieni debiutuje w polskim przekładzie.

Kim była Elżbieta Zawacka?

Bohaterką książki Clare Mulley jest Elżbieta Zawacka (pseudonim „Zelma”, „Sulica”, „Zo”), która przyszła na świat 19 marca 1909 roku.

2 listopada 1939 roku została zaprzysiężona w konspiracji, w której była od października 1939 roku. Jako „Zelma” była jedną z osób, które organizowały struktury Służby Zwycięstwu Polski na Śląsku, jednak już w 1940 roku została przeniesiona służbowo do Warszawy.