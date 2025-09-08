Plan zdjęciowy kinowej wersji „Lalki”
Fani Bolesława Prusa zacierają ręce. Ostatnia ekranizacja „Lalki” miała miejsce w 1968 roku, natomiast kultowy serial z Jerzym Kamasem i Małgorzatą Braunek powstał pod koniec lat. 70. Aktualnie powstają natomiast aż dwie adaptacje – kinowa oraz dla platformy streamingowej Netflix. Do tej pierwszej poszukiwani są statyści.
Według ogłoszenia opublikowanego w facebookowej grupie „Statyści Epizodyści Polscy” poszukiwani są panowie oraz panie w wieku od 18 do 70 lat.
Ważne, by statyści nie mieli widocznych tatuaży, kolczyków w nosie, brwiach i wargach, a także mieli naturalny kolor włosów. Ponadto panowie muszą mieć fryzurę wykonaną tylko nożyczkami, nie maszynkami, bez podgolonych włosów (najlepiej dłuższe, zaczesywane w różny sposób), mogą mieć baki, wąsy i brody – jednak nie współczesne, określone jako „barberowe”. Kolor włosów powinien być naturalny – bez farb i odsiwiaczy.
Panie z kolei nie mogą mieć permanentnego makijażu, doklejonych rzęs oraz żadnych innych ingerencji oferowanych przez współczesną kosmetologię. Paznokcie powinny być naturalne – bez hybrydy, przedłużania czy lakieru. Naturalny ma być również kolor włosów, a jeśli już są one farbowane, to muszą wyglądać naturalnie – nie może być to balejaż, pasemka, czerwienie, nienaturalne rudości, włosy tlenione, z odrostami. Istotna jest także długość włosów i fryzura – najlepiej bez grzywki, za ramiona lub do połowy pleców.
Stawka oferowana statystom to 140 zł oraz 50 proc. za przymiarki, co daje łącznie 210 zł.
Według ogłoszenia zgłoszenia należy wysyłać mailem o tytule „L20” na adres agencji castingowej: [email protected]. Treść wiadomości powinna zawierać imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, miejscowość oraz wymiary: wzrost, klatka, pas, biodra, rozmiar ubrania i buta, a także kołnierzyk i obwód głowy w przypadku panów.
Konieczne jest też załączenie zdjęcia twarzy i sylwetki z dnia zgłoszenia. Powinno być to selfie w dziennym świetle, na wprost, ze wzrokiem skierowanym w obiektyw – bez okularów oraz nakrycia głowy, a także bez żadnych filtrów. Panie nie powinny mieć makijażu i rozpuścić włosy w taki sposób, aby było widać ich długość. Panowie powinni przesłać także dodatkowo zdjęcie z profilu.
Jak wiadomo w tym samym czasie powstają dwie adaptacje „Lalki”. Ogłoszenie dotyczy wersji kinowej, której reżyserem jest Maciek Kawalski. Równolegle miał również powstać serial w tej samej obsadzie, ale producent wycofał się z tego pomysłu. Film jednak nadal jest kręcony. Wokulskiego ma w nim zagrać Marcin Dorociński, natomiast Izabelę Łęcką – Kamila Urzędowska. W tej wersji możemy się spodziewać klasycznej, kostiumowej adaptacji, która przypominać będzie oryginał. Stąd też tak szczegółowe wymagania co do statystów.
Druga wersja natomiast powstaje dla Netfliksa. Ma być bardziej współczesna, choć wciąż kostiumowa i łączyć w sobie wątek miłosny oraz elementy kryminału czy tragikomedii. Wokulskiego zagra Tomasz Schuchardt, a Łęcką – Sandra Drzymalska.