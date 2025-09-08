Na sobotę 20 września 2025 roku poszukiwani są statyści do filmu kinowego „Lalka”. Zdjęcia odbędą się w Warszawie. Osoby zakwalifikowane powinny także zarezerwować sobie czas między 16 a 19 września. Wtedy odbędą się przymiarki.



Fani Bolesława Prusa zacierają ręce. Ostatnia ekranizacja „Lalki” miała miejsce w 1968 roku, natomiast kultowy serial z Jerzym Kamasem i Małgorzatą Braunek powstał pod koniec lat. 70. Aktualnie powstają natomiast aż dwie adaptacje – kinowa oraz dla platformy streamingowej Netflix. Do tej pierwszej poszukiwani są statyści.

Statyści do „Lalki”. Jakie wymagania trzeba spełnić?

Według ogłoszenia opublikowanego w facebookowej grupie „Statyści Epizodyści Polscy” poszukiwani są panowie oraz panie w wieku od 18 do 70 lat.

Ważne, by statyści nie mieli widocznych tatuaży, kolczyków w nosie, brwiach i wargach, a także mieli naturalny kolor włosów. Ponadto panowie muszą mieć fryzurę wykonaną tylko nożyczkami, nie maszynkami, bez podgolonych włosów (najlepiej dłuższe, zaczesywane w różny sposób), mogą mieć baki, wąsy i brody – jednak nie współczesne, określone jako „barberowe”. Kolor włosów powinien być naturalny – bez farb i odsiwiaczy.

Panie z kolei nie mogą mieć permanentnego makijażu, doklejonych rzęs oraz żadnych innych ingerencji oferowanych przez współczesną kosmetologię. Paznokcie powinny być naturalne – bez hybrydy, przedłużania czy lakieru. Naturalny ma być również kolor włosów, a jeśli już są one farbowane, to muszą wyglądać naturalnie – nie może być to balejaż, pasemka, czerwienie, nienaturalne rudości, włosy tlenione, z odrostami. Istotna jest także długość włosów i fryzura – najlepiej bez grzywki, za ramiona lub do połowy pleców.