Policjanci z warszawskiej Białołęki zatrzymali kierowcę, który poruszał się samochodem bez włączonych obowiązkowych świateł mijania. Podczas kontroli okazało się, że 52-letni mężczyzna ma sześć dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów i jest poszukiwany.



Mimo orzeczonych zakazów mężczyzna zabrał na przejażdżkę swojego 6-letniego syna. Jak czytamy na stronie Komendy Rejonowej Policji VI, która odpowiada za rejony Białołęka, Praga Północ i Targówek, po sprawdzeniu danych kierowcy w policyjnych systemach, okazało się, że jest on również poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Legionowie. 52-latek ma bowiem do odbycia karę 30 miesięcy pozbawienia wolności.

Kierowca trafił do celi, gdzie spędzi 2,5 roku

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Kierowca trafił do policyjnej celi, a następnie został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę 30 miesięcy pozbawienia wolności. Oprócz tego 52-latek odpowie za niestosowanie się do orzeczonych zakazów.

Policjanci przypominają, że mężczyzna działał w warunkach recydywy, czyli w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary, popełnił przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany.

Zgodnie z art. 64 Kodeksu karnego w takim przypadku sąd „wymierza karę przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę”.