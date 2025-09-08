Jeszcze można się zapisać na Bieg przez Most. Jakie nagrody przygotowali organizatorzy?

12. Bieg przez Most wystartuje 21 września o godz. 11.00.
12. Bieg przez Most wystartuje 21 września o godz. 11.00. Do pokonania tradycyjnie będzie dystans 10 kilometrów ulicami i chodnikami położonej w prawobrzeżnej Warszawie dzielnicy Białołęka. Start i meta podobnie jak w ubiegłym roku zlokalizowane będą przed Galerią Północną. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Jednym z najbardziej charakterystycznych momentów biegu będzie dwukrotne pokonanie mostu Marii Skłodowskiej-Curie, który łączy brzegi Wisły i obie strony miasta. Uczestnicy przebiegną przez most w obie strony, korzystając ze ścieżki pieszo-rowerowej, z widokiem na panoramę Warszawy. Na ukończenie biegu zawodnicy będą mieli 90 minut.
- Żadna inna warszawska przeprawa oprócz mostu Marii Skłodowskiej-Curie nie doczekała się biegu, który w tak radosny sposób celebruje fakt jej istnienia. Od marca 2012 roku łączy Białołękę z lewym brzegiem stolicy zapewniając wygodny dojazd do centrum miasta. Nasza impreza po raz pierwszy odbyła się już rok później. Pod względem biegowym to atrakcyjne miejsce, bo z mostu roztaczają się widoki, które naprawdę warto zobaczyć inaczej niż przez okno samochodu – mówi Robert Zakrzewski, organizator Biegu przez Most i całej Białołęckiej Triady Biegowej.
Zapisy na 12. Bieg przez Most prowadzone są na stronie https://b4sportonline.pl/bialolecka_triada_biegowa/. Równolegle można zarejestrować się na Białołęcki Bieg Niepodległości (11 listopada) i Białołęcki Bieg Wolności (14 grudnia).
W Biegu przez Most przewidziano klasyfikację generalną kobiet i mężczyzn oraz podział na kategorie wiekowe: do 29 lat, 30–39, 40–49, 50–59, 60-69 i 70+. Osobno nagradzani będą samorządowcy z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz mieszkańcy dzielnicy Białołęka. Dodatkową rywalizację zaplanowano na specjalnym odcinku trasy – „Bieg przez Most” na Moście Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie liczyć się będzie czas netto.
W biegu głównym udział weźmie maksymalnie 1000 dorosłych zawodników. Opłata startowa wynosi 79 zł i obejmuje numer startowy z chipem, skarpetki biegowe, medal oraz dostęp do punktów odżywczych i posiłek regeneracyjny po biegu.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w regulaminowym limicie czasu, otrzymają na mecie pamiątkowy medal. Dla najlepszych zawodników przygotowano statuetki i nagrody finansowe. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają odpowiednio: 1200 zł za I miejsce, 800 zł za II miejsce i 500 zł za III miejsce. W klasyfikacji odcinka specjalnego „Bieg przez Most” przewidziano nagrody o wartości 500 zł, 300 zł i 200 zł. Zwycięzcy miejsc I–III w kategoriach wiekowych, wśród samorządowców, mieszkańców Białołęki oraz w klasyfikacji drużynowej otrzymają statuetki lub puchary.
W rywalizacji drużynowej mogą wziąć udział czteroosobowe zespoły z obowiązkowym udziałem co najmniej jednej osoby płci przeciwnej. Warunkiem ujęcia w klasyfikacji jest ukończenie biegu przez wszystkich członków drużyny. Punktacja opiera się na miejscach zajętych w klasyfikacji generalnej – drużyna z najniższą sumą punktów wygrywa.
Nagrody w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii „Bieg przez Most” i w kategoriach wiekowych nie dublują się, co oznacza, że uczestnik może otrzymać nagrodę tylko w jednej z tych kategorii. Możliwe jest natomiast łączenie nagród w klasyfikacjach dodatkowych (samorządowcy, mieszkańcy Białołęki i drużyny). Dzieci wystartują bez pomiaru czasu i nie będą klasyfikowane, ale każde, które ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal.
Organizatorzy zaprezentowali projekt technicznej koszulki, która wygląda niczym sportowy obraz. Tegoroczny projekt wyróżnia intensywna, niebieska kolorystyka nawiązująca do nocnego nieba i odbijającej jego barwy tafli Wisły. Z przodu koszulki dominuje napis „Bieg przez Most”, oznaczenie dystansu 10 km i wizerunek mostu Marii Skłodowskiej-Curie, który znajduje się w centralnym punkcie trasy biegu. Tył zdobi ilustracja konstrukcji przeprawy. Całość uzupełniają detale, jak rozgwieżdżone niebo i odbicia w wodzie, które sprawiają, że koszulka przypomina malarskie dzieło zamknięte w sportowym wydaniu. Na rękawkach znalazły się logotypy Białołęckiej Triady Biegowej i dzielnicy Białołęka.
Tegoroczny projekt koszulki biegowej wyróżnia intensywna, niebieska kolorystyka nawiązująca do nocnego nieba i odbijającej jego barwy tafli Wisły
Koszulka wykonana jest w pełnej sublimacji z oddychającej, szybkoschnącej tkaniny technicznej Sport HD, dlatego sprawdzi się na treningach i podczas startu w zawodach. Wersja męska ma klasyczne, okrągłe wykończenie pod szyją, a damska – elegancki dekolt w kształcie litery „V”.
Koszulkę można dokupić do pakietu startowego w cenie 75 zł, podczas zapisów.