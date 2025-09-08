Jeszcze można się zapisać na Bieg przez Most. Jakie nagrody przygotowali organizatorzy?

W Biegu przez Most przewidziano klasyfikację generalną kobiet i mężczyzn oraz podział na kategorie wiekowe: do 29 lat, 30–39, 40–49, 50–59, 60-69 i 70+. Osobno nagradzani będą samorządowcy z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz mieszkańcy dzielnicy Białołęka. Dodatkową rywalizację zaplanowano na specjalnym odcinku trasy – „Bieg przez Most” na Moście Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie liczyć się będzie czas netto.

W biegu głównym udział weźmie maksymalnie 1000 dorosłych zawodników. Opłata startowa wynosi 79 zł i obejmuje numer startowy z chipem, skarpetki biegowe, medal oraz dostęp do punktów odżywczych i posiłek regeneracyjny po biegu.

Nagrody w Biegu przez Most

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w regulaminowym limicie czasu, otrzymają na mecie pamiątkowy medal. Dla najlepszych zawodników przygotowano statuetki i nagrody finansowe. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają odpowiednio: 1200 zł za I miejsce, 800 zł za II miejsce i 500 zł za III miejsce. W klasyfikacji odcinka specjalnego „Bieg przez Most” przewidziano nagrody o wartości 500 zł, 300 zł i 200 zł. Zwycięzcy miejsc I–III w kategoriach wiekowych, wśród samorządowców, mieszkańców Białołęki oraz w klasyfikacji drużynowej otrzymają statuetki lub puchary.

W rywalizacji drużynowej mogą wziąć udział czteroosobowe zespoły z obowiązkowym udziałem co najmniej jednej osoby płci przeciwnej. Warunkiem ujęcia w klasyfikacji jest ukończenie biegu przez wszystkich członków drużyny. Punktacja opiera się na miejscach zajętych w klasyfikacji generalnej – drużyna z najniższą sumą punktów wygrywa.

Nagrody w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii „Bieg przez Most” i w kategoriach wiekowych nie dublują się, co oznacza, że uczestnik może otrzymać nagrodę tylko w jednej z tych kategorii. Możliwe jest natomiast łączenie nagród w klasyfikacjach dodatkowych (samorządowcy, mieszkańcy Białołęki i drużyny). Dzieci wystartują bez pomiaru czasu i nie będą klasyfikowane, ale każde, które ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal.

Oficjalna koszulka Biegu przez Most

Organizatorzy zaprezentowali projekt technicznej koszulki, która wygląda niczym sportowy obraz. Tegoroczny projekt wyróżnia intensywna, niebieska kolorystyka nawiązująca do nocnego nieba i odbijającej jego barwy tafli Wisły. Z przodu koszulki dominuje napis „Bieg przez Most”, oznaczenie dystansu 10 km i wizerunek mostu Marii Skłodowskiej-Curie, który znajduje się w centralnym punkcie trasy biegu. Tył zdobi ilustracja konstrukcji przeprawy. Całość uzupełniają detale, jak rozgwieżdżone niebo i odbicia w wodzie, które sprawiają, że koszulka przypomina malarskie dzieło zamknięte w sportowym wydaniu. Na rękawkach znalazły się logotypy Białołęckiej Triady Biegowej i dzielnicy Białołęka.

Tegoroczny projekt koszulki biegowej wyróżnia intensywna, niebieska kolorystyka nawiązująca do nocnego nieba i odbijającej jego barwy tafli Wisły Foto: mat. pras.

Koszulka wykonana jest w pełnej sublimacji z oddychającej, szybkoschnącej tkaniny technicznej Sport HD, dlatego sprawdzi się na treningach i podczas startu w zawodach. Wersja męska ma klasyczne, okrągłe wykończenie pod szyją, a damska – elegancki dekolt w kształcie litery „V”.

Koszulkę można dokupić do pakietu startowego w cenie 75 zł, podczas zapisów.