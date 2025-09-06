Marsz Wyzwolenia Zwierząt przeszedł przez Warszawę. Manifestacja w centrum miasta

Manifestacja przeszła centralnymi ulicami stolicy
Zbiórka uczestników rozpoczęła się o godz. 13:30 pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika. Już na samym początku zgromadzenia można było zauważyć różnorodność transparentów i banerów, z których większość niosła przesłanie sprzeciwu wobec wykorzystywania zwierząt w przemyśle spożywczym, modzie czy rozrywce.
Marsz przeszedł głównymi ulicami stolicy: Nowym Światem, Świętokrzyską, Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi oraz Marszałkowską, by ostatecznie wrócić na miejsce startu. Z uwagi na przemarsz i inne wydarzenia w mieście, ruch w centrum był poważnie utrudniony.
Marsz ma jasny przekaz: należy porzucić wszelkie formy krzywdzenia zwierząt. Główną ideą przyświecającą zgromadzeniu jest abolicjonizm, który dąży do całkowitego zakończenia wykorzystywania zwierząt, w przeciwieństwie do welfaryzmu, który skupia się jedynie na poprawie ich warunków życia. Uczestnicy podkreślali, że zwierzęta są istotami czującymi, a dyskryminacja gatunkowa, jest zjawiskiem nieakceptowalnym w nowoczesnym społeczeństwie.
Organizatorzy wskazywali na weganizm jako na najważniejsze narzędzie zmiany społecznej. Odmowa konsumpcji produktów pochodzenia zwierzęcego jest w ich ocenie najskuteczniejszą formą oporu wobec systemowego okrucieństwa. W zapowiedzi podkreślali, że marsz jest otwarty dla każdego, kto „przejmuje się krzywdą zwierząt” i „przymierza się do zmiany”. Chcieli w ten sposób dotrzeć również do osób, które nie są jeszcze na diecie wegańskiej, ale empatyzują ze zwierzętami i rozważają przejście na roślinny styl życia.
Kulminacyjnym punktem marszu była akcja artystyczna „Jestem zwierzęciem. Myślę, czuję, chcę żyć”. W ramach tej inicjatywy sto osób ustawiło się w szeregu z portretami zwierząt, symbolicznie upominając się o ich prawa. W tym samym czasie odbył się również Sześcian Prawdy, prezentujący brutalne realia przemysłu zwierzęcego. Akcja ta, jak zapowiadali organizatorzy, miała być jeszcze bardziej dopracowana i emocjonalna niż w poprzednich latach. Po zakończeniu marszu zaplanowano dodatkowe inicjatywy, w tym wystawę „Sentiokracja teraz” oraz premierę „Protopii” w Gnieździe przy ul. Kruczej.