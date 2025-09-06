Marsz Wyzwolenia Zwierząt przeszedł przez Warszawę. Manifestacja w centrum miasta

W sobotę, 6 września, przez centrum Warszawy przeszedł Marsz Wyzwolenia Zwierząt. Uczestnicy, domagali się systemowej zmiany, która położy kres wykorzystywaniu i cierpieniu zwierząt. To doroczna manifestacja, która promuje weganizm i abolicjonizm jako kluczowe wartości.



Zbiórka uczestników rozpoczęła się o godz. 13:30 pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika. Już na samym początku zgromadzenia można było zauważyć różnorodność transparentów i banerów, z których większość niosła przesłanie sprzeciwu wobec wykorzystywania zwierząt w przemyśle spożywczym, modzie czy rozrywce.

Reklama Reklama

Marsz przeszedł głównymi ulicami stolicy: Nowym Światem, Świętokrzyską, Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi oraz Marszałkowską, by ostatecznie wrócić na miejsce startu. Z uwagi na przemarsz i inne wydarzenia w mieście, ruch w centrum był poważnie utrudniony.

Zbiórka uczestników rozpoczęła się o godzinie 13:30 pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika Foto: PAP / Radek Pietruszka

Manifestacja idei abolicjonizmu

Marsz ma jasny przekaz: należy porzucić wszelkie formy krzywdzenia zwierząt. Główną ideą przyświecającą zgromadzeniu jest abolicjonizm, który dąży do całkowitego zakończenia wykorzystywania zwierząt, w przeciwieństwie do welfaryzmu, który skupia się jedynie na poprawie ich warunków życia. Uczestnicy podkreślali, że zwierzęta są istotami czującymi, a dyskryminacja gatunkowa, jest zjawiskiem nieakceptowalnym w nowoczesnym społeczeństwie.