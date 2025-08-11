Nowy bieg. W Raw Paleo Warsaw Dog Run możne będzie pobiec z psem

Raw Paleo Warsaw Dog Run to nowe imprezy biegowe, w których rywalizować ze sobą będą duety: opiekunowie wraz ze swoimi psami. Uczestnicy mają do wyboru dwie kategorie biegowe: dogtrekking, czyli pieszą wędrówkę z psem oraz canicross – bieg dedykowany bardziej zaawansowanym parom, w którym to pies prowadzi i wyznacza tempo.



Inicjatywa powstała w odpowiedzi na dynamiczny wzrost popularności sportów, w których pies towarzyszy swojemu opiekunowi oraz rosnącą świadomość tego, że aktywność zwierzęcia jest kluczowa dla jego zdrowia i zgodna z jego instynktem. Imprezy stacjonarne odbędą się 11 października w Warszawie, natomiast Bieg Wirtualny potrwa od 1 sierpnia do 30 września.

Raw Paleo Warsaw Dog Run

– Organizujemy Raw Paleo Warsaw Dog Run, ponieważ to idealnie wpisuje się w naszą misję aktywizowania nowych grup biegaczy i promowania aktywnego stylu życia. Z kolei nasz partner, marka Raw Paleo, doskonale rozumie naturalne potrzeby zwierząt i wnosi do tej inicjatywy wiedzę z obszaru prawidłowego żywienia zwierząt. Wierzymy, że impreza ta udowodni, że bieganie z psem to coś więcej niż sport – to wzmocnienie więzi, budowanie zaufania oraz troska o dobrostan psychiczny i fizyczny, zarówno właściciela, jak i czworonoga – mówi Marek Tronina, prezes Fundacji „Maraton Warszawski”.

Partnerem Merytorycznym wydarzenia jest Stowarzyszenie Pobrycani, wspierające rozwój i promujące sporty z kategorii psich zaprzęgów ze Stefanem Wnorowskim, wielokrotnym Mistrzem Polski w canicrossie na czele. – Canicross to moja pasja i sposób na życie. Podczas organizowanych przez nas biegów i warsztatów pokazuję, że canicross to świetna forma aktywności – zarówno dla ciała, jak i dla ducha – mówi Wnorowski. – Raw Paleo Warsaw Dog Run to dla mnie idealna okazja, by zarazić innych tym pozytywnym sportowym bakcylem i pokazać, że można tworzyć wyjątkową społeczność na czterech łapach i dwóch nogach – podkreśla.

Biegi z psami w Polsce

W ramach wydarzenia odbędą się dwa rodzaje biegów. Canicross to dynamiczny bieg przełajowy, gdzie pies, biegnąc z przodu na specjalnej uprzęży, staje się siłą napędową duetu. To aktywność wymagająca synchronizacji i ścisłej współpracy, której popularność dynamicznie rośnie w Polsce i na świecie. Z kolei dogtrekking to marsz lub bieg na orientację w terenie, oferujący radość z odkrywania natury i wspólnej wędrówki.