Nowy bieg. W Raw Paleo Warsaw Dog Run możne będzie pobiec z psem

Inicjatywa powstała w odpowiedzi na dynamiczny wzrost popularności sportów, w których pies towarzyszy swojemu opiekunowi oraz rosnącą świadomość tego, że aktywność zwierzęcia jest kluczowa dla jego zdrowia i zgodna z jego instynktem. Imprezy stacjonarne odbędą się 11 października w Warszawie, natomiast Bieg Wirtualny potrwa od 1 sierpnia do 30 września.
– Organizujemy Raw Paleo Warsaw Dog Run, ponieważ to idealnie wpisuje się w naszą misję aktywizowania nowych grup biegaczy i promowania aktywnego stylu życia. Z kolei nasz partner, marka Raw Paleo, doskonale rozumie naturalne potrzeby zwierząt i wnosi do tej inicjatywy wiedzę z obszaru prawidłowego żywienia zwierząt. Wierzymy, że impreza ta udowodni, że bieganie z psem to coś więcej niż sport – to wzmocnienie więzi, budowanie zaufania oraz troska o dobrostan psychiczny i fizyczny, zarówno właściciela, jak i czworonoga – mówi Marek Tronina, prezes Fundacji „Maraton Warszawski”.
Partnerem Merytorycznym wydarzenia jest Stowarzyszenie Pobrycani, wspierające rozwój i promujące sporty z kategorii psich zaprzęgów ze Stefanem Wnorowskim, wielokrotnym Mistrzem Polski w canicrossie na czele. – Canicross to moja pasja i sposób na życie. Podczas organizowanych przez nas biegów i warsztatów pokazuję, że canicross to świetna forma aktywności – zarówno dla ciała, jak i dla ducha – mówi Wnorowski. – Raw Paleo Warsaw Dog Run to dla mnie idealna okazja, by zarazić innych tym pozytywnym sportowym bakcylem i pokazać, że można tworzyć wyjątkową społeczność na czterech łapach i dwóch nogach – podkreśla.
W ramach wydarzenia odbędą się dwa rodzaje biegów. Canicross to dynamiczny bieg przełajowy, gdzie pies, biegnąc z przodu na specjalnej uprzęży, staje się siłą napędową duetu. To aktywność wymagająca synchronizacji i ścisłej współpracy, której popularność dynamicznie rośnie w Polsce i na świecie. Z kolei dogtrekking to marsz lub bieg na orientację w terenie, oferujący radość z odkrywania natury i wspólnej wędrówki.
Podobne imprezy odbywają się w innych miastach. Dog Run 2024 w Toruniu to charytatywny bieg z psami, w którym uczestnicy mogli wybrać dystans 10 km, 5 km lub 200 metrów przygotowany specjalnie dla dzieci. Trasa biegu prowadziła przez leśne ścieżki, co zapewnia komfort zarówno biegaczom, jak i ich czworonożnym towarzyszom. Celem tego biegu było zebranie funduszy na remont wybiegu dla zwierząt opiekowanych przez Fundację Inter Pares. Obecność psa nie była obowiązkowa, więc można wziąć udział również bez zwierzęcia, wspierając szczytny cel.
Puchar Polski w Dogtrekkingu 2025 to cykl sześciu imprez sportowo-rodzinnych, które odbywają się w różnych miejscowościach Polski, między innymi w Lublińcu, Bielsku-Białej, Parku Śląskim oraz Ustrzykach Dolnych. Trasy mają długość od 6 do 40 kilometrów i są pokonywane wspólnie z psem, korzystając z mapy turystycznej i punktów kontrolnych. Zawody są dostępne dla każdego psa, a uczestnicy mogą rywalizować o miejsca na podium lub brać udział rekreacyjnie. W 2025 roku planowana jest dodatkowo nocna edycja w Parku Śląskim, podczas której uczestnicy będą musieli posiadać latarki ze względu na warunki.
Bieg na 6 Łap – Zwierzogród nad Dadajem 2025 odbył się 22 lutego 2025 roku w Biskupcu nad jeziorem Dadaj. Trasa liczyła około 3 kilometry, była dobrze oznakowana i przebiegała po różnorodnym podłożu, takim jak asfalt, kostka brukowa oraz trawa. Uczestnicy otrzymywali pakiety startowe i mieli okazję wziąć udział w części zlotu morsów. Bieg miał charakter rekreacyjno-charytatywny i był organizowany pod patronatem lokalnych instytucji oraz stowarzyszeń wspierających zwierzęta.
Hard Dog Race (HDR) to bieg przełajowy z psem na dystansie około 6 kilometrów, który organizowany jest w Polsce oraz Czechach. Jest to wyzwanie sportowe skierowane do właścicieli i ich psów, które wymaga dobrej kondycji fizycznej oraz dobrej współpracy między zespołem człowieka i psa. Organizatorzy zachęcają do tworzenia lokalnych grup treningowych oraz wspólnego przygotowywania się do zawodów. Hard Dog Race to nie tylko zawody, ale również społeczność pasjonatów aktywnego spędzania czasu ze zwierzętami.