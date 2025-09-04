Bieg po Nowe Życie. Promocja świadomego dawstwa narządów

W sobotę, 6 września, w niezwykłej scenerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbędzie się 28. edycja Biegu po Nowe Życie – wydarzenia promującego świadome dawstwo narządów oraz drugie życie, jakie zyskują osoby po przeszczepieniu.



Impreza od lat łączy różne środowiska wokół idei solidarności i wsparcia dla transplantologii.

Marsz po Nowe Życie

W marszu nordic walking spotkają się osoby po przeszczepieniach, znani przedstawiciele świata kultury i mediów, a także lekarze i młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych. Utworzą czteroosobowe sztafety, każda z osób z zespołu będzie miała do przejścia dystans 1 km.

– Bieg po Nowe Życie to więcej niż wydarzenie sportowe. To symbol nadziei, współpracy i wdzięczności – mówi Arkadiusz Pilarz, dyrektor Biegu po Nowe Życie. – Każdy krok uczestników to wyraz wsparcia dla osób, które dzięki przeszczepieniom otrzymały szansę na nowe życie. Także dla dawców rodzinnych, którzy podzielili się z bliskimi cząstką siebie – dodaje.

– Od lat staramy się inspirować mieszkańców Warszawy do prowadzenia aktywnego trybu życia, a także przypominamy, jak istotne jest codzienne dbanie o zdrowie – własne i bliskich. Dlatego Bieg po Nowe Życie zajmuje ważne miejsce w sportowym kalendarzu stolicy, bo łączy sport z ideą społecznej solidarności i edukacją zdrowotną. Zapraszam do kibicowania temu niesamowitemu wydarzeniu – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.