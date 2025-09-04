18.1°C
Życie Warszawy

Bieg po Nowe Życie. Promocja świadomego dawstwa narządów

Publikacja: 04.09.2025 08:00

Bieg po Nowe Życie to symbol nadziei, współpracy i wdzięczności

Foto: transplantologia.info

W sobotę, 6 września, w niezwykłej scenerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbędzie się 28. edycja Biegu po Nowe Życie – wydarzenia promującego świadome dawstwo narządów oraz drugie życie, jakie zyskują osoby po przeszczepieniu.

Impreza od lat łączy różne środowiska wokół idei solidarności i wsparcia dla transplantologii.

Marsz po Nowe Życie

W marszu nordic walking spotkają się osoby po przeszczepieniach, znani przedstawiciele świata kultury i mediów, a także lekarze i młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych. Utworzą czteroosobowe sztafety, każda z osób z zespołu będzie miała do przejścia dystans 1 km.

– Bieg po Nowe Życie to więcej niż wydarzenie sportowe. To symbol nadziei, współpracy i wdzięczności – mówi Arkadiusz Pilarz, dyrektor Biegu po Nowe Życie. – Każdy krok uczestników to wyraz wsparcia dla osób, które dzięki przeszczepieniom otrzymały szansę na nowe życie. Także dla dawców rodzinnych, którzy podzielili się z bliskimi cząstką siebie – dodaje.

– Od lat staramy się inspirować mieszkańców Warszawy do prowadzenia aktywnego trybu życia, a także przypominamy, jak istotne jest codzienne dbanie o zdrowie – własne i bliskich. Dlatego Bieg po Nowe Życie zajmuje ważne miejsce w sportowym kalendarzu stolicy, bo łączy sport z ideą społecznej solidarności i edukacją zdrowotną. Zapraszam do kibicowania temu niesamowitemu wydarzeniu – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Uczestnicy Biegu po Nowe Życie

Nie byłoby Biegu po Nowe, gdyby nie osoby po przeszczepieniu. Dagmara H. Werra jest archeolożką. O swojej chorobie dowiedziała po rozpoczęciu studiów doktoranckich, w 2006 roku.

– Autoimmunologiczna choroba, najprawdopodobniej Ziarniniak Wegenera, obecnie znany jako ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, zaatakowała mój organizm i nerki stały się jej głównym celem – opowiada. – Mimo pilnowania zaleceń lekarskich, regularnych wizyt w szpitalu choroba postępowała, konieczne były dializy, w końcu przeszczepienie nerki, do którego doszło w 2019 roku.

W międzyczasie Dagmara wygrała konkurs na asystenta w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, obroniła doktorat, rozpoczęła własne badania.

– Po rekonwalescencji po przeszczepie pierwszy raz od zachorowania w 2006 roku poczułam się zdrowa. Pierwszy raz też nie czułam się w trybie walki z moim organizmem. Choroba, dializy, przeszczep nauczyły mnie wytrwałości, cierpliwości i wiary. Wiary w ludzi, w przyszłość i w szczęście. Dzięki przeszczepowi ponownie zredefiniowałam normalność – mówi Dagmara, dla której start w Warszawie będzie debiutem w Biegu po Nowe Życie.

Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą dopingować uczestników i tym samym dołączyć do grona ambasadorów idei transplantacji.

Impreza rozpocznie się w sobotę, 6 września o godz. 12. Na tę godzinę zaplanowano otwarcie, rozgrzewka i prezentację uczestników. Na godz. 12:30 przewidziano start biegu, a na ok. 14:30 – dekorację.

