W najbliższą niedzielę 31 sierpnia na Placu Centralnym przed PKiN odbędzie się ostatnie w tym sezonie Warszawskie Kocykowanie. Wydarzenie będzie pełne atrakcji głównie dla najmłodszych, takich jak spektakle teatralne czy warsztaty kreatywne.



Warszawskie Kocykowanie odbywało się cyklicznie przez całe lato w różnych częściach stolicy. To już ostatnie wydarzenie w ramach tego cyklu w tym sezonie. Wstęp jest bezpłatny.

Reklama Reklama

Kocykowanie w Śródmieściu. Co będzie się działo?

Kocykowanie w Śródmieściu odbędzie się pod hasłem „Kosmos i układ słoneczny”. Będzie okazją dla młodszych i starszych, by zgłębić zagadnienia związane z kosmosem i planetami układu słonecznego.

Podczas wydarzenia zaplanowano wiele atrakcji dla całych rodzin. Odbędzie się m.in. interaktywny spektakl pt. „Podróż dookoła Słońca” w wykonaniu Teatru LA LOLA, który przybliży temat kosmosu. Centrum Uśmiechu zaprosi widzów na spektakl „EKO Zgadulek”, łączący naukę z zabawą.

Będzie można również wziąć udział w warsztatach kreatywno-edukacyjnych. Uczestnicy będą mogli stworzyć własne mapy nieba, na najmłodszych czeka także malowaniu plecaków lub magnesów. Podczas warsztatu ekologicznego powstaną kolorowe mobile.