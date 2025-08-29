Ostatnie w tym sezonie „Warszawskie Kocykowanie" odbędzie się w niedzielę na Placu Centralnym
Warszawskie Kocykowanie odbywało się cyklicznie przez całe lato w różnych częściach stolicy. To już ostatnie wydarzenie w ramach tego cyklu w tym sezonie. Wstęp jest bezpłatny.
Kocykowanie w Śródmieściu odbędzie się pod hasłem „Kosmos i układ słoneczny”. Będzie okazją dla młodszych i starszych, by zgłębić zagadnienia związane z kosmosem i planetami układu słonecznego.
Podczas wydarzenia zaplanowano wiele atrakcji dla całych rodzin. Odbędzie się m.in. interaktywny spektakl pt. „Podróż dookoła Słońca” w wykonaniu Teatru LA LOLA, który przybliży temat kosmosu. Centrum Uśmiechu zaprosi widzów na spektakl „EKO Zgadulek”, łączący naukę z zabawą.
Będzie można również wziąć udział w warsztatach kreatywno-edukacyjnych. Uczestnicy będą mogli stworzyć własne mapy nieba, na najmłodszych czeka także malowaniu plecaków lub magnesów. Podczas warsztatu ekologicznego powstaną kolorowe mobile.
Program obejmuje również spacer ekologiczny, w czasie którego prowadzący opowie uczestnikom o bogactwie flory i fauny w parku miejskim. Przygotowano także wspólną kolorowankę, duże klocki piankowe, tor przeszkód oraz grę planszową „Kosmiczny Wyścig”.
Kocykowanie na Placu Centralnym przed PKiN rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do godz. 16. Poniżej dokładny program wydarzeń:
Przez cały czas trwania wydarzenia od godziny 12.00 do 16.00 będą dostępne dodatkowe atrakcje. Dla dzieci i ich opiekunów przygotowano wspólną kolorowankę, duże klocki piankowe, tor przeszkód oraz autorską grę planszową „Kosmiczny Wyścig”.
W czasie wydarzenia będzie można także skorzystać ze strefy relaksu i zabawy. Znajdziemy w niej m.in. leżaki, koce, pufy. Jak podaje UM Warszawa, wydarzenia mają zapewnione zaplecze sanitarne i bezpieczeństwo uczestników.