Życie Warszawy

Warszawskie Kocykowanie na Placu Centralnym. Wiele atrakcji na zakończenie wakacji

Publikacja: 29.08.2025 14:30

Ostatnie w tym sezonie „Warszawskie Kocykowanie" odbędzie się w niedzielę na Placu Centralnym

Foto: X.com/Warszawa

Anna Rogalska
W najbliższą niedzielę 31 sierpnia na Placu Centralnym przed PKiN odbędzie się ostatnie w tym sezonie Warszawskie Kocykowanie. Wydarzenie będzie pełne atrakcji głównie dla najmłodszych, takich jak spektakle teatralne czy warsztaty kreatywne.

Warszawskie Kocykowanie odbywało się cyklicznie przez całe lato w różnych częściach stolicy. To już ostatnie wydarzenie w ramach tego cyklu w tym sezonie. Wstęp jest bezpłatny.

Kocykowanie w Śródmieściu. Co będzie się działo?

Kocykowanie w Śródmieściu odbędzie się pod hasłem „Kosmos i układ słoneczny”. Będzie okazją dla młodszych i starszych, by zgłębić zagadnienia związane z kosmosem i planetami układu słonecznego.

Podczas wydarzenia zaplanowano wiele atrakcji dla całych rodzin. Odbędzie się m.in. interaktywny spektakl pt. „Podróż dookoła Słońca” w wykonaniu Teatru LA LOLA, który przybliży temat kosmosu. Centrum Uśmiechu zaprosi widzów na spektakl „EKO Zgadulek”, łączący naukę z zabawą.

Będzie można również wziąć udział w warsztatach kreatywno-edukacyjnych. Uczestnicy będą mogli stworzyć własne mapy nieba, na najmłodszych czeka także malowaniu plecaków lub magnesów. Podczas warsztatu ekologicznego powstaną kolorowe mobile.

Program obejmuje również spacer ekologiczny, w czasie którego prowadzący opowie uczestnikom o bogactwie flory i fauny w parku miejskim. Przygotowano także wspólną kolorowankę, duże klocki piankowe, tor przeszkód oraz grę planszową „Kosmiczny Wyścig”.

Kocykowanie na Placu Centralnym. Program wydarzeń

Kocykowanie na Placu Centralnym przed PKiN rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do godz. 16. Poniżej dokładny program wydarzeń:

  • 12.00 – interaktywny spektakl pt. „Podróż dookoła Słońca”
  • 12.30 - warsztat kreatywno-edukacyjny - uczestnicy stworzą własne mapy nieba
  • 13.00 - warsztaty malowania plecaków dla najmłodszych
  • 13.30 - warsztat ekologiczny - powstaną kolorowe mobile
  • 14.00 - spektakl „EKO Zgadulek”
  • 14.30 - warsztat kreatywno-edukacyjny - malowanie magnesów
  • 15.00 - spacer ekologiczny
Dodatkowe atrakcje i strefa relaksu

Przez cały czas trwania wydarzenia od godziny 12.00 do 16.00 będą dostępne dodatkowe atrakcje. Dla dzieci i ich opiekunów przygotowano wspólną kolorowankę, duże klocki piankowe, tor przeszkód oraz autorską grę planszową „Kosmiczny Wyścig”.

W czasie wydarzenia będzie można także skorzystać ze strefy relaksu i zabawy. Znajdziemy w niej m.in. leżaki, koce, pufy. Jak podaje UM Warszawa, wydarzenia mają zapewnione zaplecze sanitarne i bezpieczeństwo uczestników.

© Copyright by GREMI MEDIA SA

