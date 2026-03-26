Smaki tradycji i rzemiosło w jednym miejscu. Kiermasz Wielkanocny w Blue City

Blue City zaprasza na kolejną edycję Kiermaszu Wielkanocnego, który potrwa do przedświątecznego piątku. Na poziomie -1 klienci znajdą regionalne przysmaki, produkty rzemieślnicze oraz ozdoby idealne na świąteczny stół.



Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz warszawskich jarmarków świątecznych i jest cenione za estetykę oraz jakość oferowanych produktów. Na odwiedzających czeka ponad 20 wystawców, u których można skompletować menu na wielkanocne śniadanie.

Stoiska są zlokalizowane przy fontannie, a zakupy można robić codziennie w godzinach pracy centrum handlowego. Co ważne dla planujących logistykę, kiermasz będzie dostępny również w nadchodzącą niedzielę handlową, która przypada 29 marca.

Spiżarnia pełna regionalnych specjałów

Oferta spożywcza jarmarku skupia się na produktach lokalnych o wysokiej jakości. Na stoiskach dostępne są wyśmienite wędliny, sery oraz wędzone ryby. Osoby poszukujące tradycyjnych smaków znajdą tam szeroki wybór pieczywa, pajdy ze smalcem, regionalne miody oraz specjały kuchni polskiej. Dla urozmaicenia wielkanocnego menu przygotowano również produkty pochodzące z południa Europy oraz selekcję win, które mogą być ciekawym dopełnieniem świątecznych posiłków.