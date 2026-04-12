W tę niedzielę (12 kwietnia) obchodzone jest Święto Miłosierdzia Bożego. Metropolita warszawski abp Adrian Galbas będzie przewodniczył Mszy Świętej przy figurze Jezusa Miłosiernego na warszawskiej Woli, w Parku Moczydło. Początek o godz. 15.



Uroczystości odbędą się dziś także w sanktuarium św. Faustyny oraz w Ożarowie Mazowieckim.

Reklama Reklama

Święto ustanowione przez Jana Pawła II

Święto Miłosierdzia Bożego zamyka oktawę wielkanocną w kościele katolickim. W tym roku przypada 12 kwietnia. Niedzielę Miłosierdzia Bożego ustanowił w 2000 roku papież Jan Paweł II w związku z objawieniami św. siostry Faustyny, które opisała w „Dzienniczku”.

Jak przekazała s. Faustyna, Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego”.Święto to przypada zawsze tydzień po Wielkanocy.

Uroczystości w Warszawie i Ożarowie Mazowieckim

Główne uroczystości odbędą się w miejscach szczególnie związanych z kultem Miłosierdzia Bożego. W Warszawie – m.in. w Parku Moczydło, u zbiegu ulic Górczewskiej i Deotymy.

Tam o godz. 15 metropolita warszawski abp Adrian Galbas będzie przewodniczył Mszy Świętej przy figurze Jezusa Miłosiernego. Eucharystię poprzedzi Koronka do Miłosierdzia Bożego. Po Mszy Świętej odbędzie się koncert chrześcijańskiej muzyki chóralnej.

Z kolei w prowadzonym przez pallotynów sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim Mszy Świętej przewodniczył abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

O godz. 15 rozpocznie się tam Godzina Miłosierdzia, a na godz. 18 zaplanowano Mszę Świętą o powołania kapłańskie i zakonne.

Sanktuarium św. Faustyny na Żytniej

Uroczystości odpustowe odbędą się także w sanktuarium św. Faustyny przy ul. Żytniej w Warszawie. To właśnie w tym miejscu 1 sierpnia 1925 roku do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła Helena Kowalska, która następnie przyjęła imię zakonne Maria Faustyna.

W sanktuarium św. Faustyny Mszy Świętej odpustowej o godz. 15 będzie przewodniczył abp Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce. Tu także liturgię poprzedzi Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Wcześniej, o godz. 14, rozpocznie się modlitwa przed Najświętszym Sakramentem – odczytane zostaną złożone wcześniej intencje, prośby i podziękowania. W tym czasie będzie można także skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Ostrówek – miejsce związane ze św. Faustyną

Uroczystości zaplanowano także w Ostrówku, w gminie Klembów, około 30 km na północny wschód od Warszawy, w domu związanym ze św. Faustyną.

To tam św. Faustyna, jeszcze jako Helena Kowalska, przebywała w latach 1924–1925 jako pomoc domowa w rodzinie Aldony i Samuela Lipszyców.

Helena zajmowała się dziećmi – Marią, Tadeuszem, Zofią, Leopoldem i Niną – które ją kochały i lgnęły do niej. Państwo Lipszycowie, przyjmując Helenę do pracy, wiedzieli, że jej pobyt u nich związany jest z koniecznością wypracowania wyprawki do klasztoru.

Zarobione pieniądze Helena w całości przekazywała zgromadzeniu. Jej zajęcia były prozaiczne, ale wykonywała je z wielkim zaangażowaniem i dokładnością. Szybko wzbudziła zaufanie chlebodawców, którzy traktowali ją jak członka rodziny. Państwo Lipszycowie byli niepraktykującymi katolikami, jednak religijność Heleny budziła w nich szacunek.

Uczestniczyła w Mszach świętych i nabożeństwach w oddalonym Klembowie. Podczas oktawy Bożego Ciała w 1925 roku Helena Kowalska złożyła prywatne śluby czystości.

Przez cały dzisiejszy dzień sanktuarium św. s. Faustyny w Ostrówku jest otwarte. W południe można zwiedzać Muzeum św. Faustyny oraz spacerować po terenie ośrodka. Zaplanowano również możliwość skorzystania z poczęstunku – kawy, herbaty, słodkości oraz ciepłego posiłku. O godz. 15 odmówiona zostanie Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej rozpocznie się Msza Święta.

Dojazd do domu jest możliwy zarówno samochodem, jak i pociągiem Kolei Mazowieckich z Dworca Wileńskiego do stacji Klembów. Spacer od stacji do domu to niespełna 3 km.

Zakończenie oktawy Wielkanocy

Święto Miłosierdzia Bożego kończy oktawę Wielkanocy oraz otwiera Tydzień Miłosierdzia. W tym roku obchodzony jest on pod hasłem: „Uczniowie – Misjonarze Miłosierdzia”.