Warszawa pożegnała iluminacje w stylu PRL. Wiadomo już jakie nowe dekoracje rozbłysną pod koniec roku. Inspirację będą legendy, historia i współczesne oblicze stolicy. Nowe światła będą błyszczały nie tylko na przełomie roku.



Po trzech sezonach zimowa iluminacja inspirowana czasami PRL odchodzi do historii. Charakterystyczne dekoracje, które przenosiły mieszkańców w lata 50. i 60., nie wrócą już na warszawskie ulice. Miasto właśnie rozpoczęło poszukiwania wykonawcy nowych ozdób, które pojawią się jeszcze w tym roku.

Foto: mat. pras.

Koniec nostalgicznej podróży do PRL

Przez ostatnie sezony zimowa Warszawa miała wyjątkowy klimat. Na ulicach można było zobaczyć świetlne instalacje nawiązujące do dawnych lat – kolorowe papierowe łańcuchy, klasyczne lampki choinkowe czy motywy znane z codziennego życia sprzed dekad.

Ta estetyka przyciągała uwagę i budziła sentyment, ale miasto postanowiło zrobić krok dalej. Sezon 2025/2026 był ostatnim, w którym mieszkańcy mogli oglądać iluminacje inspirowane epoką PRL.

Nowe iluminacje mocno związane z Warszawą

Nowa odsłona świątecznych dekoracji ma być bliższa samej Warszawie – jej historii, legendom i tożsamości. Szczególną rolę odegrają tu motywy dobrze znane każdemu mieszkańcowi, takie jak Syrenka Warszawska, Bazyliszek czy opowieści o Wars i Sawa.

Projektanci będą musieli także uwzględnić historyczne i kulturowe postacie związane ze stolicą oraz nawiązania do muzyki, która od lat buduje charakter miasta. Wszystko po to, aby iluminacja nie była tylko dekoracją, ale opowieścią o Warszawie.

Foto: mat. pras.

Najważniejsze miejsca znów rozbłysną

Świąteczne światła tradycyjnie pojawią się w najbardziej reprezentacyjnych punktach miasta. Rozświetlony zostanie Trakt Królewski, a także okolice Plac Zamkowy i staromiejskie uliczki.

Dekoracje obejmą również Stare i Nowe Miasto oraz wiele innych centralnych lokalizacji, gdzie co roku spacerują tłumy mieszkańców i turystów. Nie zabraknie też klasycznych elementów, takich jak choinka czy świetlne bramy.

Nowoczesne dekoracje w sercu miasta

Nieco inny charakter zyskają iluminacje w bardziej współczesnych częściach centrum. W takich miejscach jak Plac Pięciu Rogów czy Plac Centralny dominować będą nowoczesne formy.

Minimalistyczne konstrukcje świetlne, inspirowane naturą i geometrią, mają podkreślać europejski i wielokulturowy charakter Warszawy. To połączenie tradycji z nowoczesnością ma stworzyć spójną, ale różnorodną przestrzeń.

Światło w Warszawie przez cały rok

Nowy projekt nie ograniczy się tylko do zimy. Miasto chce, aby iluminacje towarzyszyły mieszkańcom przez cały rok. Szczególnie widowiskowo ma być w okolicach Park Świętokrzyski, gdzie powstanie Ogród Świateł oraz interaktywne projekcje na nawierzchni.

Inspiracją będą elementy natury – liście, kwiaty, owady i ich struktury. Dzięki temu przestrzeń miejska ma zyskać zupełnie nowy wymiar, atrakcyjny zarówno po zmroku, jak i w ciągu dnia.

Nowy rozdział dla miejskich iluminacji

Miasto planuje podpisać umowę z wykonawcą na trzy sezony, obejmujące lata 2026–2029. Wybrana firma zajmie się wszystkim – od projektu po montaż i utrzymanie dekoracji.

Jedno jest pewne: Warszawa nie rezygnuje z efektownych iluminacji, ale chce opowiadać nimi nową historię. Tym razem będzie to historia bliższa mieszkańcom, zakorzeniona w tradycji, a jednocześnie otwarta na współczesność.