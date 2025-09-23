Europejski Tydzień Sportu w Warszawie. Mnóstwo bezpłatnych zajęć sportowych i atrakcji w całej stolicy

Sportowe serce miasta w dzielnicach

Program Europejskiego Tygodnia Sportu obejmuje swoim zasięgiem całą stolicę. W każdej dzielnicy czekają na mieszkańców wyjątkowe atrakcje. Na Bielanach, w Kompleksie Sportowym przy ul. Lindego, miłośnicy ruchu będą mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach TBC, a także w „Nocnym Graniu” w koszykówkę. Dla tych, którzy preferują spokojniejsze formy aktywności, zaplanowano zajęcia Tai Chi w bielańskich plenerach.

Ochota zaprasza mieszkańców na II Rodzinny Dzień Sportu, który odbędzie się 27 września w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10. To doskonała okazja, by aktywnie spędzić czas z bliskimi. W programie znalazły się takie atrakcje, jak dmuchańce i animacje dla najmłodszych, paintball, łucznictwo czy strzelectwo. Nie zabraknie także pokazów sztuk walki, takich jak karate i boks tajski, oraz warsztatów tanecznych.

Na Pradze Południe sportowe emocje sięgną zenitu 27 września na Stadionie „Podskarbińska”. W programie między innymi konkurencje na ergometrach i rowerach stacjonarnych, a także Test Coopera, czyli 12-minutowy bieg na wytrzymałość. Wydarzenia poprowadzi medalistka olimpijska, wioślarka Agnieszka Kobus-Zawojska. Dodatkowo, w halach „Saska” i „Siennicka” w godz. 15-20 będzie można bezpłatnie skorzystać z siłowni.

Żoliborz stawia na różnorodność i ofertę na każdy dzień tygodnia. W programie znalazły się zarówno zajęcia na świeżym powietrzu, jak Zumba na trawie i ćwiczenia na siłowni plenerowej, jak i te w sali fitness, takie jak pilates czy zajęcia na zdrowy kręgosłup. Dzieci również znajdą coś dla siebie – czeka na nie tor ninja na trawie oraz zabawy w wodzie na pływalni.

Z kolei na Targówku przygotowano dwa kluczowe wydarzenia na kompleksie sportowym przy ul. Łabiszyńskiej 20A. Pierwszym jest „Test Coopera dla Wszystkich” w sobotę, 27 września. Organizatorzy mają ambitny plan – pobić rekord 1000 uczestników! Tego samego dnia odbędzie się „Noc Pełna Sportu”, podczas której będzie można skorzystać z zajęć aqua aerobiku, pilatesu, jogi, a także wziąć udział w treningach bokserskich i biegowych.

Reklama Reklama

Pełny harmonogram na wyciągnięcie ręki

Przedstawione wydarzenia to tylko wybrane przykłady bogatego programu Europejskiego Tygodnia Sportu. Inne dzielnice, takie jak Ursus czy Wilanów, również przygotowały swoje lokalne inicjatywy, zachęcając mieszkańców do aktywnego spędzania czasu. Pełny harmonogram wszystkich bezpłatnych zajęć i atrakcji w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu #BeActive 2025 dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta.