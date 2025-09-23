15.5°C
1022.4 hPa
Życie Warszawy

Europejski Tydzień Sportu w Warszawie. Mnóstwo bezpłatnych zajęć sportowych i atrakcji w całej stolicy

Publikacja: 23.09.2025 10:00

Program Europejskiego Tygodnia Sportu obejmuje swoim zasięgiem całą stolicę

Program Europejskiego Tygodnia Sportu obejmuje swoim zasięgiem całą stolicę

Foto: pixabay.com

Kacper Komaiszko
Od 23 do 30 września w całej stolicy odbędą się setki bezpłatnych wydarzeń i zajęć, których celem jest promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Punktem kulminacyjnym tegorocznej edycji będzie „Noc Aktywności Fizycznej” na bielańskiej AWF.

Rusza Europejski Tydzień Sportu, ogólnoeuropejska kampania Komisji Europejskiej, która ma za zadanie mobilizować mieszkańców do regularnego ruchu i czerpania radości ze zdrowego stylu życia. W tym roku Warszawa już po raz kolejny aktywnie dołącza do inicjatywy, oferując mieszkańcom bogaty i zróżnicowany program bezpłatnych atrakcji. Sport i aktywność fizyczna to nie tylko recepta na dobrą formę, ale także sposób na budowanie więzi społecznych, co doskonale widać w bogatej ofercie przygotowanej przez stołeczne dzielnice.

Gwóźdź programu - Noc Aktywności Fizycznej – BeActive Night

Centralnym punktem obchodów w Warszawie będzie Noc Aktywności Fizycznej – BeActive Night, która odbędzie się w sobotę, 27 września, w Hali Gier AWF przy ul. Marymonckiej. Wydarzenie to zaplanowano jako prawdziwe sportowe święto, w którym każdy, niezależnie od wieku i kondycji, znajdzie coś dla siebie. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnorodnych treningach – od zajęć fitness, przez kickboxing, taekwondo i szermierkę, po wioślarstwo i lekkoatletykę.

Dodatkowo, organizatorzy przygotowali strefy tematyczne. W Strefie Zdrowego Seniora można będzie skorzystać z porad fizjoterapeutów i ćwiczeń gimnastycznych, a w Strefie Zdrowego Odżywiania specjaliści zaoferują porady dietetyczne oraz pomiar składu ciała. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Polecane
Dla wielu warszawiaków i przyrodników lokalizacja inwestycji jest absolutnie niedopuszczalna
inwestycje
Zniszczą rezerwat, bo tak chciał Piłsudski? Budowa Narodowego Centrum Sportu
Reklama
Reklama

Sportowe serce miasta w dzielnicach

Program Europejskiego Tygodnia Sportu obejmuje swoim zasięgiem całą stolicę. W każdej dzielnicy czekają na mieszkańców wyjątkowe atrakcje. Na Bielanach, w Kompleksie Sportowym przy ul. Lindego, miłośnicy ruchu będą mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach TBC, a także w „Nocnym Graniu” w koszykówkę. Dla tych, którzy preferują spokojniejsze formy aktywności, zaplanowano zajęcia Tai Chi w bielańskich plenerach.

Ochota zaprasza mieszkańców na II Rodzinny Dzień Sportu, który odbędzie się 27 września w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10. To doskonała okazja, by aktywnie spędzić czas z bliskimi. W programie znalazły się takie atrakcje, jak dmuchańce i animacje dla najmłodszych, paintball, łucznictwo czy strzelectwo. Nie zabraknie także pokazów sztuk walki, takich jak karate i boks tajski, oraz warsztatów tanecznych.

Na Pradze Południe sportowe emocje sięgną zenitu 27 września na Stadionie „Podskarbińska”. W programie między innymi konkurencje na ergometrach i rowerach stacjonarnych, a także Test Coopera, czyli 12-minutowy bieg na wytrzymałość. Wydarzenia poprowadzi medalistka olimpijska, wioślarka Agnieszka Kobus-Zawojska. Dodatkowo, w halach „Saska” i „Siennicka” w godz. 15-20 będzie można bezpłatnie skorzystać z siłowni.

Polecane
Regularne bieganie wcale nie musi nudzić, wystarczy dobra trasa
rekreacja
Gdzie biegać w Warszawie? Najlepsze miejsca na trening

Żoliborz stawia na różnorodność i ofertę na każdy dzień tygodnia. W programie znalazły się zarówno zajęcia na świeżym powietrzu, jak Zumba na trawie i ćwiczenia na siłowni plenerowej, jak i te w sali fitness, takie jak pilates czy zajęcia na zdrowy kręgosłup. Dzieci również znajdą coś dla siebie – czeka na nie tor ninja na trawie oraz zabawy w wodzie na pływalni.

Z kolei na Targówku przygotowano dwa kluczowe wydarzenia na kompleksie sportowym przy ul. Łabiszyńskiej 20A. Pierwszym jest „Test Coopera dla Wszystkich” w sobotę, 27 września. Organizatorzy mają ambitny plan – pobić rekord 1000 uczestników! Tego samego dnia odbędzie się „Noc Pełna Sportu”, podczas której będzie można skorzystać z zajęć aqua aerobiku, pilatesu, jogi, a także wziąć udział w treningach bokserskich i biegowych.

Reklama
Reklama

Pełny harmonogram na wyciągnięcie ręki

Polecane
Badania wskazują, że tylko 16,8% młodych osób jest aktywnych fizycznie przez co najmniej 60 minut dz
modernizacja
Ponad 4,6 mln zł dla Warszawy na rozwój infrastruktury sportowej

Przedstawione wydarzenia to tylko wybrane przykłady bogatego programu Europejskiego Tygodnia Sportu. Inne dzielnice, takie jak Ursus czy Wilanów, również przygotowały swoje lokalne inicjatywy, zachęcając mieszkańców do aktywnego spędzania czasu. Pełny harmonogram wszystkich bezpłatnych zajęć i atrakcji w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu #BeActive 2025 dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W ramach akcji warszawskiego garnizonu policji przeciwko handlarzom narkotyków sprawdzono 1200 lokal
bezpieczeństwo

Policyjne uderzenie w handlarzy narkotyków. Akcja pod szkołami

Wspólnota Mieszkaniowa budynku Marszałkowska 140 otrzymała zwrot kosztów usunięcie graffiti i wykona
przestrzeń miejska

Dotacje na walkę z pseudograffiti. Świetny pomysł, słaba promocja

Wydarzeia w ramach FRINGE Warszawa 2025 odbywać sie będą przez pięć dni
Fringe Warszawa

Prawie sto okazji na spotkanie ze sztuką

Do większości lasów w Warszawie można wejść z psem
zwierzę warszawskie

Niewidoczne zakazy i śmierć dzikich zwierząt. Wejście z psem do lasu to kosztowny błąd

Niektóre rodzaje odpadów można oddawać tylko do PSZOK-ów. Dla wielu osób problem jest konieczność sa
recykling

Przetarg na PSZOK w Piasecznie. Gmina wyda niemal 1,5 mln zł

Zaprojektowany przez pracownię JEMS Architekci, budynek będzie składał się z dwóch części: 150-metro
inwestycje

150-metrowy wieżowiec AFI Tower z pozwoleniem. Wkrótce rusza budowa

pomimo spadku statystyk, doszło do tragedii. W wyniku wypadku drogowego jedna osoba zginęła
bezpieczeństwo

Tydzień na stołecznych drogach: Mniej wypadków i kolizji

Co znalazło się w nowej wersji projektu MPZP dla okolic ul. Podleśnej w Zielonce? (Zdjęcie ilustracy
urbanistyka

Wraca temat kontrowersyjnego planu w Zielonce

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama