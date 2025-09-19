Muzeum Narodowe w Warszawie zamierza zdigitalizować ponad 40 tys. nowych obiektów
Środki na ten cel uzyskano z Funduszy Europejskich oraz z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu Apollo jest zwiększenie dostępności zbiorów.
Obecnie w Cyfrowym Muzeum Narodowym w Warszawie można obejrzeć ponad 107 tys. dzieł sztuki, z czego prawie 30 tys. posiada opis popularnonaukowy dotyczący historii danego dzieła lub samego autora. Na stronie można znaleźć również komentarze badaczy oraz materiały edukacyjne. Ponad 200 pozycji stanowią obiekty zakwalifikowane jako arcydzieła. Dzięki digitalizacji zdjęcia zbiorów można pobrać i wykorzystać w dowolnym celu.
W ramach projektu Apollo portal ma zostać dostosowany do najnowszych standardów dostępności cyfrowej. Powstaną także nowe opisy obiektów oraz serwis z audioprzewodnikami, dzięki któremu odwiedzający będą mogli posłuchać informacji na temat oglądanych obrazów oraz obejrzeć filmy na ich temat. Muzeum Narodowe w Warszawie chce również zakupić nowy sprzęt do digitalizacji oraz sprzęt wspomagający konserwację muzealiów.
Całkowity koszt inwestycji to niemal 31 mln zł, z czego ponad 22 mln zł będą stanowić środki przyznane z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2025 r. projekt otrzyma również wsparcie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie prawie 2 mln zł. Prace mają zostać zrealizowane do końca maja 2028 r.