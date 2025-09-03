Policjanci piaseczyńskiej „drogówki” zatrzymali mężczyznę, który jechał w kierunku Warszawy drogą krajową nr S7. 46-latek poruszał się samochodem marki Porsche z prędkością 227 km/h przy ograniczeniu prędkości do 120 km/h.



Funkcjonariusze piaseczyńskiego Wydziału Ruchu Drogowego pełnili służbę w nieoznakowanym radiowozie wyposażonym w wideorejestrator. Na nagraniu widać, z jaką prędkością poruszał się kierowca. Wideo zostało opublikowane na oficjalnym profilu „Policja Warszawa” w serwisie X.

Niebezpieczna jazda zakończona mandatem i punktami karnymi

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie KPP w Piasecznie, po wykonaniu pomiaru okazało się, że kierowca przekroczył prędkość o ponad 100 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali 46-latka do kontroli. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 zł. Na jego konto trafiło też 15 punktów karnych.

Policjanci przypominają, że brawurę na drodze można przypłacić życiem i zdrowiem oraz apelują o zachowanie rozwagi i zdjęcie nogi z gazu.