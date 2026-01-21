-6.9°C
1011.8 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Dokąd polecieć na ferie? Propozycje PLL LOT

Publikacja: 21.01.2026 17:54

Do Mediolanu pasażerowie PLL LOT mogą wybrać się każdego dnia, rano lub po południu, spędzając na po

Do Mediolanu pasażerowie PLL LOT mogą wybrać się każdego dnia, rano lub po południu, spędzając na pokładzie 2h i 15 min.

Foto: PLL LOT

rbi
Polskie Linie Lotnicze LOT proponują rejsy na ferie m.in. do Zurychu, Mediolanu, Wiednia, Lyonu czy Lublany, miejsc które są doskonałą propozycją dla miłośników zimowych sportów i spacerów po mieście.

Alpy, jako najwyższy łańcuch górski Europy, to jeden z najchętniej wybieranych kierunków podróży przez miłośników sportów zimowych. Liczbę tras narciarskich, stoków czy ośrodków można tu liczyć w tysiącach, a wszystko to w obliczu krajobrazów jak z najpiękniejszych, śnieżnych bajek. Tym samym obecne w siatce PLL LOT Zurych, Mediolan, Lublana, Wiedeń i Lyon stają się wymarzonymi bazami wypadowymi do spędzenia ferii zimowych i szlifowania umiejętności jazdy na nartach, snowboardzie lub uprawiania innych zimowych sportów.

Loty z Warszawy do Zurychu

Do śnieżnego Zurychu samoloty PLL LOT odlatują codziennie rano i wieczorem. Pasażerowie na gościnnych pokładach narodowego przewoźnika spędzają około 2 godziny.

Polecane
Ratusz przygotował 133 propozycje zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
zimowy wypoczynek
Ferie na sportowo. Co i gdzie przygotował urząd miasta?

Zurych, będący bramą do szwajcarskich Alp, oferuje komfortowy dostęp do jednych z najlepiej zaopatrzonych i zorganizowanych ośrodków narciarskich w całej Europie. Flumserberg, położony około godziny drogi od miasta, to blisko 65 km tras o zróżnicowanym stopniu trudności, idealnych zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i bardziej zaawansowanych narciarzy. W Engelberg-Titlis skorzystać można z ponad 80 km tras oraz możliwość jazdy na lodowcu, co jest gwarancją świetnych warunków, nawet przy kapryśnej pogodzie. Region słynie także z doskonałych tras freeride’owych i nowoczesnych kolei linowych.

Loty z Warszawy do Mediolanu

Do Mediolanu pasażerowie PLL LOT również mogą wybrać się każdego dnia, rano lub po południu, spędzając na pokładzie 2h i 15 min.

Reklama
Reklama
Polecane
W 2026 roku termin ferii zimowych dla Mazowsza to 19 stycznia – 1 lutego.
poradnik "Życia Warszawy"
Ferie 2026 w Warszawie. Gdzie zabrać dzieci? Najlepsze muzea, lodowiska i warsztaty

Z Mediolanu warto wybrać się do regionu Valtellina, jednego z najbardziej cenionych obszarów narciarskich w kraju. Doskonale nasłonecznione trasy znaleźć można w Livigno, którego wysokie położenie zapewnia długi sezon zimowy. Z kolei Bormio to około 50 km bardziej wymagających stoków, znanych z tras Pucharu Świata oraz naturalnego, alpejskiego charakteru. W okolicy dostępne są także liczne snowparki i trasy biegowe. Trzeba tu zwrócić uwagę również na włoską gościnność i świetną kuchnię, dostępną na wyciągnięcie ręki. Co istotne, ośrodki te słyną z atrakcyjnej oferty après-ski.

Loty z Warszawy do Lyonu

Do Lyonu podróżni Polskich Linii Lotniczych LOT mogą zaplanować podróż codziennie, z wyjątkiem soboty, a czas rejsu nie przekracza 2,5h.

Największych narciarskich kompleksów na świecie, uświadczyć można wybierając się w podróż do Lyonu. Les Trois Vallées to imponujące ponad 600 km połączonych tras, oferujących ogromną różnorodność stoków – od łagodnych tras rodzinnych przez te doskonale nadające się dla początkujących miłośników sportów zimowych, po legendarne czarne zjazdy. Alpe d’Huez kusi około 250 km tras, w tym jedną z najdłuższych w Europie. Co więcej, tutejsza oferta après-ski jest niezwykle rozbudowana, stwarzając szeroki wachlarz możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu. Tu śnieżne szaleństwo nabiera nowego znaczenia.

Loty z Warszawy do Wiednia

Do Wiednia PLL LOT latają codziennie – w niektóre dni nawet 2 lub 3 razy, a rejsy trwają 1h i 20 min.

Polecane
Początkowo rejsy na trasie Warszawa – Malaga – Warszawa będą realizowane od 3 do 4 razy w tygodniu.
samolot
LOT ma nowe połączenie z Warszawy do Malagi
Reklama
Reklama

Wiedeń to idealny wybór dla osób, które chcą szybko dotrzeć na narty bez rezygnowania z atrakcji wielkiego miasta. Najbliższy ośrodek Semmering oferuje około 20 km tras i jest doskonały na krótkie, intensywne wypady, także dla początkujących i rodzin z dziećmi. Bardziej wymagający narciarze chętnie wybiorą się na wycieczkę do regionu Arlberg, w tym St. Anton, który dysponuje ponad 300 km tras i uchodzi za kolebkę nowoczesnego narciarstwa alpejskiego. Na austriackie zaplecze, przygotowane pod sporty zimowe, składają się perfekcyjne przygotowanie stoków, nowoczesne wyciągi oraz przyjazna atmosfera górskich schronisk.

Loty z Warszawy do Lublany

Połączenia na trasie WAW-LJU odbywają się 6 razy w tygodniu – codziennie z wyjątkiem czwartków. Na gościnnych pokładach samolotów narodowego przewoźnika podróżni spędzają 1h i 35 min.

Choć z początku kameralna Lublana może wydawać się nieoczywistym wyborem, to oferta słoweńskich ośrodków narciarskich jest bardzo bogata. Dodatkowym plusem może być tu również mniejsze zatłoczenie niż w największych, alpejskich kurortach, co zdecydowanie podwyższa komfort jazdy. Krvavec, oddalony o niespełna godzinę jazdy, oferuje około 30 km tras i jest jednym z najwyżej położonych ośrodków w kraju. Natomiast Vogel, zlokalizowany nad jeziorem Bohinj, zachwyca naturalnym charakterem stoków i malowniczymi widokami, na które składa się ponad 20 km tras.

Polecane
Połączenie na trasie Warszawa-Bangkok obsługiwane będzie całorocznie, rozpoczynając od 26 październi
samolot
LOT poleci z Warszawy do Bangkoku. Pięć razy w tygodniu

– Planując siatkę połączeń, Polskie Linie Lotnicze LOT kierują się przede wszystkim faktycznymi potrzebami pasażerów – zarówno tymi związanymi z podróżami biznesowymi, jak i sezonowym ruchem turystycznym – mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT. – Uruchomienie połączenia do Rovaniemi, przygotowanego z myślą o okresie świątecznym, czy obecność tras prowadzących do alpejskich regionów narciarskich pokazują, że reagujemy na momenty szczególne w kalendarzu podróżnych. Ferie zimowe to dla wielu rodzin czas wspólnych wyjazdów i pierwszych dużych podróżniczych doświadczeń dzieci. Jako narodowy przewoźnik naturalnie wpisujemy się w te plany i chcemy być częścią historii naszych pasażerów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Trwają prace nad wariantami przebiegu dwóch fragmentów zachodniej części OAW (fot. GDDKiA)
ULICE

Pierścień wokół stolicy. To będzie największa obwodnica w Polsce

Pod względem liczby podróżnych, Koleje Mazowieckie są trzecim największym przewoźnikiem w Polsce
pociągi

Rekord Kolei Mazowieckich. Najwięcej pasażerów w historii

Most na zaporze w Warszawie to planowana, lecz nigdy niezrealizowana przeprawa przez Wisłę, zlokaliz
Dzielnica Wisła

Most na Zaporze zamiast Mostu Krasińskiego? Radni dzielnic proszą o tę inwestycję

Pomiędzy jezdniami na ul. Grochowskiej zieleń zastąpi beton
przebudowa

Uwaga kierowcy! Grochowska węższa na kilka tygodni

Do 1 lutego będzie obowiązywał feryjny rozkład jazdy
rozkład jazdy

Zmiany w komunikacji miejskiej podczas ferii zimowych

Zadaszone perony Dworca Zachodniego zyskały nowoczesny i funkcjonalny wygląd
kolej

Inwestycje kolejowe w aglomeracji warszawskiej. Kluczowe projekty w 2025 roku

Dzięki zaangażowaniu szkół, przedszkoli, rodziców i nauczycieli Rowerowy Maj pomaga budować kulturę
z perspektywy siodełka

Rowerowy Maj 2026 wraca do Warszawy. Trwają zapisy szkół i przedszkoli

Ursynów będzie mieć nowe rondo
infrastruktura drogowa

Ursynów będzie mieć nowe rondo

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama