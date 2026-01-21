Dokąd polecieć na ferie? Propozycje PLL LOT

Do Mediolanu pasażerowie PLL LOT mogą wybrać się każdego dnia, rano lub po południu, spędzając na pokładzie 2h i 15 min.
Alpy, jako najwyższy łańcuch górski Europy, to jeden z najchętniej wybieranych kierunków podróży przez miłośników sportów zimowych. Liczbę tras narciarskich, stoków czy ośrodków można tu liczyć w tysiącach, a wszystko to w obliczu krajobrazów jak z najpiękniejszych, śnieżnych bajek. Tym samym obecne w siatce PLL LOT Zurych, Mediolan, Lublana, Wiedeń i Lyon stają się wymarzonymi bazami wypadowymi do spędzenia ferii zimowych i szlifowania umiejętności jazdy na nartach, snowboardzie lub uprawiania innych zimowych sportów.
Do śnieżnego Zurychu samoloty PLL LOT odlatują codziennie rano i wieczorem. Pasażerowie na gościnnych pokładach narodowego przewoźnika spędzają około 2 godziny.
Zurych, będący bramą do szwajcarskich Alp, oferuje komfortowy dostęp do jednych z najlepiej zaopatrzonych i zorganizowanych ośrodków narciarskich w całej Europie. Flumserberg, położony około godziny drogi od miasta, to blisko 65 km tras o zróżnicowanym stopniu trudności, idealnych zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i bardziej zaawansowanych narciarzy. W Engelberg-Titlis skorzystać można z ponad 80 km tras oraz możliwość jazdy na lodowcu, co jest gwarancją świetnych warunków, nawet przy kapryśnej pogodzie. Region słynie także z doskonałych tras freeride’owych i nowoczesnych kolei linowych.
Do Mediolanu pasażerowie PLL LOT również mogą wybrać się każdego dnia, rano lub po południu, spędzając na pokładzie 2h i 15 min.
Z Mediolanu warto wybrać się do regionu Valtellina, jednego z najbardziej cenionych obszarów narciarskich w kraju. Doskonale nasłonecznione trasy znaleźć można w Livigno, którego wysokie położenie zapewnia długi sezon zimowy. Z kolei Bormio to około 50 km bardziej wymagających stoków, znanych z tras Pucharu Świata oraz naturalnego, alpejskiego charakteru. W okolicy dostępne są także liczne snowparki i trasy biegowe. Trzeba tu zwrócić uwagę również na włoską gościnność i świetną kuchnię, dostępną na wyciągnięcie ręki. Co istotne, ośrodki te słyną z atrakcyjnej oferty après-ski.
Do Lyonu podróżni Polskich Linii Lotniczych LOT mogą zaplanować podróż codziennie, z wyjątkiem soboty, a czas rejsu nie przekracza 2,5h.
Największych narciarskich kompleksów na świecie, uświadczyć można wybierając się w podróż do Lyonu. Les Trois Vallées to imponujące ponad 600 km połączonych tras, oferujących ogromną różnorodność stoków – od łagodnych tras rodzinnych przez te doskonale nadające się dla początkujących miłośników sportów zimowych, po legendarne czarne zjazdy. Alpe d’Huez kusi około 250 km tras, w tym jedną z najdłuższych w Europie. Co więcej, tutejsza oferta après-ski jest niezwykle rozbudowana, stwarzając szeroki wachlarz możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu. Tu śnieżne szaleństwo nabiera nowego znaczenia.
Do Wiednia PLL LOT latają codziennie – w niektóre dni nawet 2 lub 3 razy, a rejsy trwają 1h i 20 min.
Wiedeń to idealny wybór dla osób, które chcą szybko dotrzeć na narty bez rezygnowania z atrakcji wielkiego miasta. Najbliższy ośrodek Semmering oferuje około 20 km tras i jest doskonały na krótkie, intensywne wypady, także dla początkujących i rodzin z dziećmi. Bardziej wymagający narciarze chętnie wybiorą się na wycieczkę do regionu Arlberg, w tym St. Anton, który dysponuje ponad 300 km tras i uchodzi za kolebkę nowoczesnego narciarstwa alpejskiego. Na austriackie zaplecze, przygotowane pod sporty zimowe, składają się perfekcyjne przygotowanie stoków, nowoczesne wyciągi oraz przyjazna atmosfera górskich schronisk.
Połączenia na trasie WAW-LJU odbywają się 6 razy w tygodniu – codziennie z wyjątkiem czwartków. Na gościnnych pokładach samolotów narodowego przewoźnika podróżni spędzają 1h i 35 min.
Choć z początku kameralna Lublana może wydawać się nieoczywistym wyborem, to oferta słoweńskich ośrodków narciarskich jest bardzo bogata. Dodatkowym plusem może być tu również mniejsze zatłoczenie niż w największych, alpejskich kurortach, co zdecydowanie podwyższa komfort jazdy. Krvavec, oddalony o niespełna godzinę jazdy, oferuje około 30 km tras i jest jednym z najwyżej położonych ośrodków w kraju. Natomiast Vogel, zlokalizowany nad jeziorem Bohinj, zachwyca naturalnym charakterem stoków i malowniczymi widokami, na które składa się ponad 20 km tras.
– Planując siatkę połączeń, Polskie Linie Lotnicze LOT kierują się przede wszystkim faktycznymi potrzebami pasażerów – zarówno tymi związanymi z podróżami biznesowymi, jak i sezonowym ruchem turystycznym – mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT. – Uruchomienie połączenia do Rovaniemi, przygotowanego z myślą o okresie świątecznym, czy obecność tras prowadzących do alpejskich regionów narciarskich pokazują, że reagujemy na momenty szczególne w kalendarzu podróżnych. Ferie zimowe to dla wielu rodzin czas wspólnych wyjazdów i pierwszych dużych podróżniczych doświadczeń dzieci. Jako narodowy przewoźnik naturalnie wpisujemy się w te plany i chcemy być częścią historii naszych pasażerów.