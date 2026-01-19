Uwaga kierowcy! Grochowska węższa na kilka tygodni. „Skują asfalt, posadzą krzewy”

Wizualna zmiana, jakiej doczekają się mieszkańcy po zakończeniu prac, ma być kolosalna. Zamiast szarej płaszczyzny betonu, pas dzielący wypełnią gęste krzewy, które nie tylko poprawią retencję wody opadowej, ale również będą stanowić naturalną barierę dla hałasu i świateł pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Co istotne, projektanci wzięli pod uwagę głosy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. W bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla pieszych nie zostaną posadzone wysokie rośliny, lecz jedynie trawniki. Takie rozwiązanie ma na celu zachowanie pełnej widoczności.

Tymczasowe zwężenie i organizacyjne wyzwania

Dla użytkowników samochodów najważniejszą informacją pozostaje jednak fakt, że prace wiążą się z utrudnieniami w codziennych dojazdach. Na czas prowadzenia robót, który wykonawca szacuje na okres do końca lutego, ulica Grochowska stała się faktycznie węższa. Wygrodzenia objęły lewe pasy ruchu w obu kierunkach na całym remontowanym odcinku. Oznacza to, że kierowcy podróżujący zarówno w stronę centrum, jak i w kierunku węzła Marsa, muszą liczyć się ze spowolnieniem ruchu i koniecznością wcześniejszej zmiany pasa.

Drogowcy podkreślają, że wprowadzone restrykcje mają charakter czysto techniczny i wynikają z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz stworzenia miejsca dla maszyn operujących na środku arterii. Choć koniec lutego wydaje się odległym terminem, zwłaszcza biorąc pod uwagę kapryśną zimową aurę, harmonogram prac zakłada intensywne tempo działań.

Władze miasta apelują o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności, przypominając jednocześnie, że po zakończeniu prac pełna przepustowość obu jezdni zostanie przywrócona w ich dotychczasowym kształcie.

Remont w cieniu wielkiej polityki

Inwestycja na Grochowskiej nie odbywa się jednak w próżni, lecz w atmosferze sporu politycznego, który od miesięcy rozpala emocje na Pradze-Południe. Jak donosiło niedawno „Życie Warszawy”, lokalne rady dzielnic coraz głośniej buntują się przeciwko polityce transportowej ratusza, wnosząc o kategoryczny zakaz bezpowrotnego zwężania strategicznych ulic.

W tym kontekście każdy komunikat drogowców zawierający słowo „węziej” wywołuje u mieszkańców i lokalnych polityków odruchowy sprzeciw oraz obawę, że tymczasowe wygrodzenia mogą w przyszłości stać się elementem stałej zmiany geometrii drogi.

Obawy te potęguje fakt, że Grochowska od lat wymieniana jest w dyskusjach o uspokajaniu ruchu w stolicy. Przedstawiciele urzędu miasta starają się jednak uspokajać nastroje, wyraźnie rozdzielając proces „rozbetonowania” pasa rozdziału od trwałej redukcji liczby pasów ruchu. Mimo to, w świetle buntu dzielnic przeciwko działaniom prezydenta Rafała Trzaskowskiego, remont ten stał się swoistym testem wiarygodności dla władz miasta.

Mieszkańcy będą bacznie obserwować, czy po zniknięciu ostatnich ekip ogrodniczych pod koniec lutego, ciężkie barierki rzeczywiście zostaną usunięte, a kierowcy odzyskają pełną przestrzeń, która została im tymczasowo odebrana w imię walki o zieloną Warszawę.