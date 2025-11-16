Na przejściach przez ul. Leszno pojawi się sygnalizacja

Przejścia przez ul. Leszno na wysokości przystanków „Młynarska” będą miały światła. Zarząd Dróg Miejskich otworzył oferty na przygotowanie projektu.



Sygnalizacja pojawi się na przejściach dla pieszych na wysokości ul. Leszno 19, w pobliżu przystanków autobusowych „Młynarska”.

Oferty na sygnalizację na ul. Leszno

Otwarto oferty na przygotowanie dokumentacji projektowej. Zgłosiły się trzy firmy. Najniższa oferta opiewa na 244 tys. zł, zaś najwyższa na 325 tys. zł. Wybrany wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 240 dni na zaprojektowanie zmian.

Poza projektem sygnalizacji wykonawca będzie miał także za zadanie zaprojektować brakujący fragment trasy rowerowej wzdłuż ul. Młynarskiej. W stronę ul. Wolskiej zostanie dowiązany do budowanego już przez dewelopera (w ramach przebudowy skrzyżowania Wolskiej i Młynarskiej) odcinka trasy na wysokości PeDeTu. Z drugiej strony połączy się istniejącym przejazdem rowerowym przez ul. Leszno na skrzyżowaniu z ul. Młynarską oraz zostanie pociągnięta dalej – do przejść na wysokości ul. Leszno 19 właśnie. Tam będzie się łączyć z nowym przejazdem rowerowym, który także zostanie zaprojektowany w ramach przygotowań do budowy sygnalizacji świetlnej.

Ulica Leszno na wysokości przystanków „Młynarska” to dwujezdniowa droga. Każda jezdnia ma po dwa pasy ruchu. W związku z tym i przejścia są długie. Kierowcy natomiast jeżdżą tamtędy z dużą prędkością. W dodatku na jezdni w stronę Bemowa znajduje się lekki łuk tuż przed przejściem.