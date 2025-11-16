Na przejściach przez ul. Leszno pojawi się sygnalizacja

Ulica Leszno na wysokości przystanków „Młynarska” to dwujezdniowa droga.
Sygnalizacja pojawi się na przejściach dla pieszych na wysokości ul. Leszno 19, w pobliżu przystanków autobusowych „Młynarska”.
Otwarto oferty na przygotowanie dokumentacji projektowej. Zgłosiły się trzy firmy. Najniższa oferta opiewa na 244 tys. zł, zaś najwyższa na 325 tys. zł. Wybrany wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 240 dni na zaprojektowanie zmian.
Poza projektem sygnalizacji wykonawca będzie miał także za zadanie zaprojektować brakujący fragment trasy rowerowej wzdłuż ul. Młynarskiej. W stronę ul. Wolskiej zostanie dowiązany do budowanego już przez dewelopera (w ramach przebudowy skrzyżowania Wolskiej i Młynarskiej) odcinka trasy na wysokości PeDeTu. Z drugiej strony połączy się istniejącym przejazdem rowerowym przez ul. Leszno na skrzyżowaniu z ul. Młynarską oraz zostanie pociągnięta dalej – do przejść na wysokości ul. Leszno 19 właśnie. Tam będzie się łączyć z nowym przejazdem rowerowym, który także zostanie zaprojektowany w ramach przygotowań do budowy sygnalizacji świetlnej.
Każda jezdnia ma po dwa pasy ruchu. W związku z tym i przejścia są długie. Kierowcy natomiast jeżdżą tamtędy z dużą prędkością. W dodatku na jezdni w stronę Bemowa znajduje się lekki łuk tuż przed przejściem.
Na wysokie prędkości w rejonie przejść przez ul. Leszno zwrócono uwagę podczas audytu bezpieczeństwa przejść dla pieszych bez sygnalizacji. Audytorzy obawiali się także sytuacji, w której kierowca jadący jednym pasem ustępuje pierwszeństwa pieszym, a jadący drugim pasem już nie. Podkreślili, że ryzyko potrącenia pieszego na tych przejściach jest poważne.
Na warszawskich ulicach pojawiają się kolejne światła. Tylko w tym roku ZDM wybudował sygnalizację na skrzyżowaniach ulic Woronicza i Spartańskiej, Wólczyńskiej i Nocznickiego oraz Przyczółkowej i Pałacowej. Trwają także prace na ul. Słomińskiego w rejonie parku Traugutta oraz na skrzyżowaniach ulic Powstańców Śląskich i Sterniczej oraz Puławskiej z Jagielską i Drumli.
Modernizowane są też sygnalizacje już istniejące. Tak dzieje się na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Wrocławskiej (płn.) oraz al. Krakowskiej z ulicami Bakalarską i Lechicką. W międzyczasie ZDM projektuje już kolejne sygnalizacje i ich przebudowy, m.in. ul. Wysockiego, ul. Marymonckiej czy ul. Marywilskiej.