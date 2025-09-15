Dzień bez Samochodu z Kolejami Mazowieckimi

Z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu 22 września Koleje Mazowieckie przygotowały dla swoich pasażerów wyjątkową ofertę, która z pewnością zachęci do pozostawienia auta w garażu. W tym dniu wszyscy chętni będą mogli podróżować pociągami KM całkowicie za darmo.



Europejski Dzień bez Samochodu to symboliczne zwieńczenie Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jego głównym celem jest promowanie ekologicznych środków transportu i zachęcanie do rezygnacji z podroży samochodem na rzecz komunikacji zbiorowej.

Koleje Mazowieckie, podobnie jak w latach ubiegłych, aktywnie włączają się w tę inicjatywę, podkreślając rolę kolei jako jednego z najbardziej przyjaznych dla środowiska środków transportu.

Jak skorzystać z darmowych przejazdów?

Aby skorzystać z tej okazji, nie trzeba posiadać żadnego biletu ani dokumentu. Wystarczy, że 22 września wsiąść do pociągu KM w dowolnej relacji i rozpocząć podróż. Darmowe przejazdy obejmą również: