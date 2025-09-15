20.7°C
1014.1 hPa
Życie Warszawy

Dzień bez Samochodu z Kolejami Mazowieckimi

Publikacja: 15.09.2025 14:45

Dzień bez Samochodu to idealna okazja, aby przekonać się, jak wygodna i efektywna może być podróż ko

Dzień bez Samochodu to idealna okazja, aby przekonać się, jak wygodna i efektywna może być podróż koleją przekonują w Kolejach Mazowieckich

Foto: mat. pras.

M.B.
Z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu 22 września Koleje Mazowieckie przygotowały dla swoich pasażerów wyjątkową ofertę, która z pewnością zachęci do pozostawienia auta w garażu. W tym dniu wszyscy chętni będą mogli podróżować pociągami KM całkowicie za darmo.

Europejski Dzień bez Samochodu to symboliczne zwieńczenie Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jego głównym celem jest promowanie ekologicznych środków transportu i zachęcanie do rezygnacji z podroży samochodem na rzecz komunikacji zbiorowej.

Koleje Mazowieckie, podobnie jak w latach ubiegłych, aktywnie włączają się w tę inicjatywę, podkreślając rolę kolei jako jednego z najbardziej przyjaznych dla środowiska środków transportu.

Polecane
Zbliża się dzień bezpłatnej komunikacji miejskiej w Warszawie
darmowa komunikacja
Dzień w którym nie kasujemy biletów. Czy to możliwe na stałe?

Jak skorzystać z darmowych przejazdów?

Aby skorzystać z tej okazji, nie trzeba posiadać żadnego biletu ani dokumentu. Wystarczy, że 22 września wsiąść do pociągu KM w dowolnej relacji i rozpocząć podróż. Darmowe przejazdy obejmą również:

  • zastępczą komunikację autobusową (ZKA) uruchamianą przez Koleje Mazowieckie,
  • autobusy lotniskowe KM na odcinku Modlin – Lotnisko Modlin.
Reklama
Reklama

To idealna okazja, aby przekonać się, jak wygodna i efektywna może być podróż koleją przekonują w Kolejach Mazowieckich. Dodatkowym atutem jest możliwość bezpłatnego przewozu roweru w pociągach przewoźnika, co uczyni podróż jeszcze bardziej elastyczną.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

„Poniedziałkowy Odjazd”. Tańsze bilety na trasie Warszawa – Kraków
kolej

„Poniedziałkowy Odjazd”. Tańsze bilety na trasie Warszawa – Kraków

Badacze z WAT zebrali i przeanalizowali ponad 18 gigabajtów informacji z warszawskiego systemu rower
innowacje

Koniec pustych stacji rowerów miejskich? Naukowcy z WAT mają sposób

Pociągiem Łódzkiej Koleji Aglomeracyjnej widzowie z Atlas Areny dojadą do Warszawy
kolej

Pociągi koncertowe z Łodzi do Warszawy. Ułatwienie dla fanów

Marszałkowska jest przebudowywana w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy.
przebudowa

Nowe zasady ruchu na skrzyżowaniu Marszałkowska Królewska

W nadchodzącym tygodniu mieszkańcy Bolimowskiej i Ulrychowskiej oraz okolicznych ulic będą mieli tru
remont

Drogowcy w akcji. Bolimowska i Ulrychowska z nowym asfaltem

W minionym miesiącu w stołecznym porcie wykonano 18.146 pasażerskich operacji lotniczych
samolot

Kolejne rekordy na Lotnisku Chopina. Tylu pasażerów nie było jeszcze nigdy

ZTM prowadzi przetarg na zakup nowych autobusów. Mają być dostosowane do ewakuacji ludności np. na w
nowy tabor

ZTM przesunął termin przetargu na 120 autobusów gotowych do ewakuacji

Od grudnia pojawią się nowe połączenia pociągowe z Warszawy do Poznania
kolej

Z Warszawy do Poznania w 2,5 godziny już od grudnia

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama