Dzień bez Samochodu z Kolejami Mazowieckimi

Dzień bez Samochodu to idealna okazja, aby przekonać się, jak wygodna i efektywna może być podróż koleją przekonują w Kolejach Mazowieckich
Europejski Dzień bez Samochodu to symboliczne zwieńczenie Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jego głównym celem jest promowanie ekologicznych środków transportu i zachęcanie do rezygnacji z podroży samochodem na rzecz komunikacji zbiorowej.
Koleje Mazowieckie, podobnie jak w latach ubiegłych, aktywnie włączają się w tę inicjatywę, podkreślając rolę kolei jako jednego z najbardziej przyjaznych dla środowiska środków transportu.
Aby skorzystać z tej okazji, nie trzeba posiadać żadnego biletu ani dokumentu. Wystarczy, że 22 września wsiąść do pociągu KM w dowolnej relacji i rozpocząć podróż. Darmowe przejazdy obejmą również:
To idealna okazja, aby przekonać się, jak wygodna i efektywna może być podróż koleją przekonują w Kolejach Mazowieckich. Dodatkowym atutem jest możliwość bezpłatnego przewozu roweru w pociągach przewoźnika, co uczyni podróż jeszcze bardziej elastyczną.