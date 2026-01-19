„BOA” obejmie ochroną WUM. W jaki sposób policyjni kontrterroryści zaopiekują się uczelnią?

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” rozwijają współpracę. – Nowe czasy wymagają nowych legislacyjnych planów i działań ze strony naszego kraju – powiedział po podpisaniu umowy prof. Marek Kuch, prorektor ds. spraw studenckich i kształcenia WUM.



Współpraca dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom na terenie uczelni. Porozumienie w tej sprawie podpisali prof. Marek Kuch, prorektor ds. studenckich i kształcenia WUM oraz mł. insp. Karol Wojtyła, zastępca dowódcy w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”.

Porozumienie pomiędzy WUM a „BOA”

Porozumienie obejmuje m.in. prowadzenie przez policjantów „BOA” szkoleń dla kadry uczelni, szkolenia dla studentów na temat właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia i sposobów unikania ryzykownych sytuacji, wymianę doświadczeń w zakresie medycyny ratunkowej oraz medycyny taktycznej, a także organizowanie spotkań z przedstawicielami „BOA” w celu analizy zagrożeń oraz promocja służby kontrterrorystycznej.

– Podpisane porozumienie jest wyrazem odpowiedzialnego i nowoczesnego podejścia do bezpieczeństwa. Łączy nas wspólny cel: ochrona życia i zdrowia ludzkiego i choć realizujemy go w innych obszarach, to dziś pokazujemy, że wiedza medyczna i doświadczenie taktyczno-bojowe mogą i powinny wzajemnie się uzupełniać – podkreśla mł. insp. Karol Wojtyła – Jestem przekonany, że ta współpraca przyniesienie wymierne efekty, nie tylko dla naszych instytucji, lecz przede wszystkim będzie służyć społeczeństwu.

– Niezmiernie cieszy mnie podpisane porozumienie i możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy. Przeszliśmy już pierwsze szkolenia przeprowadzone przez „BOA”, chcemy się teraz zrewanżować naszą wiedzą medyczną – zaznacza prof. Marek Kuch. I dodaje, że podczas podpisywania porozumienia była też okazja do rozmowy na temat dalszej współpracy: – Nowe czasy wymagają nowych legislacyjnych planów i działań ze strony naszego kraju. Chcielibyśmy pracować nad nimi wspólnie z Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA”.