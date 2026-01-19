„BOA” obejmie ochroną WUM. W jaki sposób policyjni kontrterroryści zaopiekują się uczelnią?

Współpraca dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom na terenie uczelni.
Współpraca dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom na terenie uczelni. Porozumienie w tej sprawie podpisali prof. Marek Kuch, prorektor ds. studenckich i kształcenia WUM oraz mł. insp. Karol Wojtyła, zastępca dowódcy w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”.
Porozumienie obejmuje m.in. prowadzenie przez policjantów „BOA” szkoleń dla kadry uczelni, szkolenia dla studentów na temat właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia i sposobów unikania ryzykownych sytuacji, wymianę doświadczeń w zakresie medycyny ratunkowej oraz medycyny taktycznej, a także organizowanie spotkań z przedstawicielami „BOA” w celu analizy zagrożeń oraz promocja służby kontrterrorystycznej.
– Podpisane porozumienie jest wyrazem odpowiedzialnego i nowoczesnego podejścia do bezpieczeństwa. Łączy nas wspólny cel: ochrona życia i zdrowia ludzkiego i choć realizujemy go w innych obszarach, to dziś pokazujemy, że wiedza medyczna i doświadczenie taktyczno-bojowe mogą i powinny wzajemnie się uzupełniać – podkreśla mł. insp. Karol Wojtyła – Jestem przekonany, że ta współpraca przyniesienie wymierne efekty, nie tylko dla naszych instytucji, lecz przede wszystkim będzie służyć społeczeństwu.
– Niezmiernie cieszy mnie podpisane porozumienie i możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy. Przeszliśmy już pierwsze szkolenia przeprowadzone przez „BOA”, chcemy się teraz zrewanżować naszą wiedzą medyczną – zaznacza prof. Marek Kuch. I dodaje, że podczas podpisywania porozumienia była też okazja do rozmowy na temat dalszej współpracy: – Nowe czasy wymagają nowych legislacyjnych planów i działań ze strony naszego kraju. Chcielibyśmy pracować nad nimi wspólnie z Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA”.
Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” to kluczowa formacja polskiej policji, powołana do zwalczania terroryzmu i najgroźniejszych przestępstw. Jednostka podlega bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji i odgrywa istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego.
Pododdział powstał w 1976 roku, a jego obecna struktura obowiązuje od 2018 roku na mocy ustawy z 9 listopada 2018 r. Początkowo działał jako Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP, ewoluując w centralną jednostkę kontrterrorystyczną. Zajmuje się koordynacją działań bojowych, minersko-pirotechnicznych i negocjacjami policyjnymi w całym kraju.
„BOA” prowadzi działania przeciwko terroryzmowi, w tym likwidację zamachów i rozpoznanie zagrożeń w środowiskach chemicznych czy nuklearnych. Wspiera też zatrzymania groźnych przestępców, konwoje ekstradycyjne oraz operacje wymagające specjalistycznej taktyki.