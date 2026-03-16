Rekordowy luty na Lotnisku Chopina. Port obsłużył niemal 1,7 miliona podróżnych

Drugi miesiąc 2026 roku okazał się dla Lotniska Chopina okresem intensywnego ruchu. Port odprawił dokładnie 1 695 037 podróżnych – informuje rynek-lotniczy.pl. Największe natężenie ruchu odnotowano w piątek, 13 lutego, kiedy to przez terminale przewinęło się 69 331 osób, co stanowi dotychczasowy rekord bieżącego roku.
W ciągu całego miesiąca wykonano ponad 14 tysięcy operacji lotniczych. Od początku stycznia z usług warszawskiego portu skorzystało już prawie 3,5 miliona pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 10 proc. w skali roku.
Zdecydowana większość osób korzystających ze stołecznego lotniska wybiera loty międzynarodowe. Ruch wewnątrz strefy Schengen generuje prawie dwie trzecie całkowitego potoku podróżnych. Wśród najpopularniejszych miast w rejsach regularnych niezmiennie królują Londyn, Paryż, Dubaj, Amsterdam oraz Bruksela.
Osoby wybierające loty czarterowe najchętniej latają do Egiptu – do Marsa Alam, Hurghady i Sharm El Sheikh, a także na kierunkach dalekobieżnych do Bangkoku i Punta Cana. Co czwarty podróżny odprawiony w Warszawie to pasażer tranzytowy.
Na Lotnisku Chopina główną rolę odgrywają tradycyjni przewoźnicy, którzy obsługują 60 proc. ruchu. Zauważalnie umacnia się jednak pozycja linii niskokosztowych, które odpowiadają już za 30 proc. operacji lotniczych. Pozostałe 10 proc. przypada na rejsy czarterowe.
Eksperci zaznaczają, że obecny boom na latanie jest trwałym trendem, a polski rynek lotniczy rozwija się w tempie przekraczającym średnią europejską. Szacuje się, że w tym roku wszystkie polskie porty lotnicze obsłużą łącznie ponad 70 milionów pasażerów.
Luty 2026 roku zapisał się w historii portu również dzięki wyjątkowym wynikom przewozu towarów. Odprawiono 11 902 tony cargo, co jest najlepszym lutowym rezultatem w dziejach lotniska. Patrząc na dane od początku roku, wzrost w tym sektorze wynosi aż 23,5 proc.
Głównymi graczami na rynku cargo w Warszawie pozostają PLL LOT, Qatar Airways, DHL Express, UPS Airlines oraz Emirates. Dynamiczny rozwój transportu towarowego idzie w parze z rosnącą liczbą pasażerów, potwierdzając kluczową rolę lotniska w regionie.