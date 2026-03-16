Rekordowy luty na Lotnisku Chopina. Port obsłużył niemal 1,7 miliona podróżnych

Warszawskie lotnisko notuje dynamiczne wzrosty i chwali się nowym rekordem dobowym. W lutym z portu skorzystało o 8,5 proc. więcej osób niż przed rokiem, a sektor cargo osiągnął najlepszy wynik w historii tego miesiąca.



Drugi miesiąc 2026 roku okazał się dla Lotniska Chopina okresem intensywnego ruchu. Port odprawił dokładnie 1 695 037 podróżnych – informuje rynek-lotniczy.pl. Największe natężenie ruchu odnotowano w piątek, 13 lutego, kiedy to przez terminale przewinęło się 69 331 osób, co stanowi dotychczasowy rekord bieżącego roku.

Na Lotnisku Chopina główną rolę odgrywają tradycyjni przewoźnicy, którzy obsługują 60 proc. ruchu.

W ciągu całego miesiąca wykonano ponad 14 tysięcy operacji lotniczych. Od początku stycznia z usług warszawskiego portu skorzystało już prawie 3,5 miliona pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 10 proc. w skali roku.

Kierunki podróży i profil pasażera

Zdecydowana większość osób korzystających ze stołecznego lotniska wybiera loty międzynarodowe. Ruch wewnątrz strefy Schengen generuje prawie dwie trzecie całkowitego potoku podróżnych. Wśród najpopularniejszych miast w rejsach regularnych niezmiennie królują Londyn, Paryż, Dubaj, Amsterdam oraz Bruksela.