Życie Warszawy

„Kolekcjoner punktów karnych" ukarany. 20-latek dopiero co odzyskał prawo jazdy

Publikacja: 24.09.2025 13:00

Policja z Piaseczna przestrzega przed „kolekcjonowaniem" punktów karnych

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Policja z Piaseczna zatrzymała kierowcę za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. 20-latek dopiero niedawno odzyskał prawo jazdy, które stracił po przekroczeniu limitu punktów karnych. Nowe wykroczenie dodało do kolekcji kolejne punkty karne i solidny mandat.

Policja z Piaseczna przypomina, że kierowcy najczęściej otrzymują punkty karne za przekraczanie dozwolonej prędkości. Nawet niewielkie przekroczenie dozwolonego limitu może mieć tragiczne skutki dla przypadkowych przechodniów lub rowerzystów.

Policja z Piaseczna złapała „kolekcjonera punktów karnych”

Jak informuje Komenda KPP w Piasecznie, w ostatnim czasie w miejscowości Prace Duże zatrzymano młodego kierowcę. 20-latek kierujący oplem jechał terenem zabudowanym i przekroczył dozwoloną prędkość o 40 km/h. Po potwierdzeniu tożsamości kierowcy okazało się, że młody mężczyzna w zeszłym roku ponownie zdawał egzamin na prawo jazdy. Uprawnienie zostało zatrzymane po przekroczeniu limitu dopuszczalnej liczby punktów karnych.

Jak podkreśla policja, ponowny egzamin na prawo jazdy nie był wystarczającą lekcją uważności dla młodego kierowcy. Po kolejnym przekroczeniu prędkości na konto 20-latka trafiło 9 nowych punktów karnych. Właściciel opla musi także liczyć się z karą finansową. Polica wystawiła mandat karny w wysokości 1600 zł.

