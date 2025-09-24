„Kolekcjoner punktów karnych" ukarany. 20-latek dopiero co odzyskał prawo jazdy

Policja z Piaseczna przestrzega przed „kolekcjonowaniem" punktów karnych
Policja z Piaseczna przypomina, że kierowcy najczęściej otrzymują punkty karne za przekraczanie dozwolonej prędkości. Nawet niewielkie przekroczenie dozwolonego limitu może mieć tragiczne skutki dla przypadkowych przechodniów lub rowerzystów.
Jak informuje Komenda KPP w Piasecznie, w ostatnim czasie w miejscowości Prace Duże zatrzymano młodego kierowcę. 20-latek kierujący oplem jechał terenem zabudowanym i przekroczył dozwoloną prędkość o 40 km/h. Po potwierdzeniu tożsamości kierowcy okazało się, że młody mężczyzna w zeszłym roku ponownie zdawał egzamin na prawo jazdy. Uprawnienie zostało zatrzymane po przekroczeniu limitu dopuszczalnej liczby punktów karnych.
Jak podkreśla policja, ponowny egzamin na prawo jazdy nie był wystarczającą lekcją uważności dla młodego kierowcy. Po kolejnym przekroczeniu prędkości na konto 20-latka trafiło 9 nowych punktów karnych. Właściciel opla musi także liczyć się z karą finansową. Polica wystawiła mandat karny w wysokości 1600 zł.
Jak przypomina komenda w Piasecznie, w 2025 r. kierowcy muszą uważać na opcję szybkiego zebrania dużej ilości punktów karnych. Aktualnie wiele pojedynczych wykroczeń wiąże się z ryzykiem otrzymania aż 15 punktów karnych i szybkiego przekroczenie maksymalnego limitu (24 punkty lub 20 punktów dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż 1 rok).
Kierowca, który posiada prawo jazdy dłużej niż 1 rok i ma na koncie powyżej 24 punktów karnych, jest kierowany na egzamin (teoretyczny i praktyczny) sprawdzający ponownie kwalifikacje. Liczbę punktów karnych można sprawdzić: osobiście na komisariacie policji, w aplikacji mObywatel lub w systemie CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców).