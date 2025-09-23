Policjanci z piaseczyńskiej drogówki zatrzymali w nocy rowerzystę, który jechał slalomem po ulicy Pod Bateriami w Piasecznie. W trakcie kontroli okazało się, że ma on 16 lat, a we krwi ponad 1,5 promila alkoholu.



Chłopak zwrócił na siebie uwagę policjantów, ponieważ jechał w nocy bez koszulki, a jego sposób jazdy ewidentnie świadczył o tym, że nie ma kontroli nad rowerem.

Pijany nastolatek został zatrzymany przez policję

Po zatrzymaniu 16-latka okazało się, że wracał do domu po imprezie urodzinowej. Funkcjonariusze drogówki, którzy pełnili w nocy służbę na terenie miasta i gminy Piaseczno wezwali matkę chłopaka. Gdy pojawiła się na miejscu, poinformowała policjantów, że do tego typu zdarzenia doszło po raz pierwszy i nigdy nie miała problemów z synem. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie KPP w Piasecznie, dalsze czynności w tej sprawie prowadzić będą policjanci z Zespołu ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii.

Funkcjonariusze przypominają, że pijani rowerzyści stanowią poważne zagrożenie na drodze, ponieważ ich reakcje są spowolnione, a ruchy nieprzewidywalne. Występują u nich również zaburzenia równowagi, co może doprowadzić do wypadku, w którym ucierpią nie tylko oni, ale też inni uczestnicy ruchu.

Policjanci apelują do rodziców, aby interesowali się, z kim dzieci spędzają czas wolny oraz rozmawiali z nimi na temat ryzyka związanego ze spożywaniem alkoholu i innych używek.