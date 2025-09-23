15.5°C
Życie Warszawy

Policyjne uderzenie w handlarzy narkotyków. Specjalna akcja w pobliżu szkół

Publikacja: 23.09.2025 13:00

W ramach akcji warszawskiego garnizonu policji przeciwko handlarzom narkotyków sprawdzono 1200 lokalizacji

Foto: Komenda Stołeczna Policji

Maria Krzos
Ponad 1200 sprawdzonych lokalizacji, 217 zatrzymanych osób (z czego 96 jest podejrzewana o przestępstwa narkotykowe), 20 kg zabezpieczonych narkotyków. To efekt akcji policji w Warszawie w okolicznych powiatach.

Policja wyjaśnia, że szczególnym nadzorem objęte zostały przede wszystkim rejony szkół ponadpodstawowych, gdzie młodzież pozostawiona bez nadzoru osób dorosłych może mieć bezpośredni kontakt z osobami handlującymi narkotykami.

Przejęto 20 kg marihuany, amfetaminy, haszyszu, heroiny, kokainy i mefedronu

Policjanci konsekwentnie kontrolowali wytypowane budynki, które mogły służyć, jako magazyny narkotyków i sprawdzali miejsca, gdzie może dochodzić do handlu tymi substancjami. Funkcjonariusze skontrowali ponad 1200 takich miejsc.

„To już kolejne uderzenie w narkotykowy biznes na terenie Warszawy i okolicznych powiatów. Celem policjantów było zatrzymanie osób zajmujących się handlem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, a także przejęcie jak największej ilości narkotyków zanim trafią na rynek. W ramach przeprowadzonych działań zatrzymano 217 osób, w tym 96 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. 115 z zatrzymanych osób było poszukiwanych przez organy ścigania. Policjanci zabezpieczyli ponad 20 kilogramów różnego rodzaju narkotyków (w tym m.in. marihuana, amfetamina, haszysz, heroina, kokaina oraz mefedron)” – informuje Komenda Stołeczna Policji.

