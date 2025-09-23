Ponad 1200 sprawdzonych lokalizacji, 217 zatrzymanych osób (z czego 96 jest podejrzewana o przestępstwa narkotykowe), 20 kg zabezpieczonych narkotyków. To efekt akcji policji w Warszawie w okolicznych powiatach.



Policja wyjaśnia, że szczególnym nadzorem objęte zostały przede wszystkim rejony szkół ponadpodstawowych, gdzie młodzież pozostawiona bez nadzoru osób dorosłych może mieć bezpośredni kontakt z osobami handlującymi narkotykami.

Reklama Reklama

Przejęto 20 kg marihuany, amfetaminy, haszyszu, heroiny, kokainy i mefedronu

Policjanci konsekwentnie kontrolowali wytypowane budynki, które mogły służyć, jako magazyny narkotyków i sprawdzali miejsca, gdzie może dochodzić do handlu tymi substancjami. Funkcjonariusze skontrowali ponad 1200 takich miejsc.

„To już kolejne uderzenie w narkotykowy biznes na terenie Warszawy i okolicznych powiatów. Celem policjantów było zatrzymanie osób zajmujących się handlem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, a także przejęcie jak największej ilości narkotyków zanim trafią na rynek. W ramach przeprowadzonych działań zatrzymano 217 osób, w tym 96 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. 115 z zatrzymanych osób było poszukiwanych przez organy ścigania. Policjanci zabezpieczyli ponad 20 kilogramów różnego rodzaju narkotyków (w tym m.in. marihuana, amfetamina, haszysz, heroina, kokaina oraz mefedron)” – informuje Komenda Stołeczna Policji.

Zatrzymania osób poszukiwanych przez organy ścigania

Drugim celem akcji przeprowadzonej przez stołeczny garnizon policji były zatrzymania poszukiwanych przez organy ścigania. Policjanci skontrolowali prawie 800 miejsc, co do których istniały podejrzenia, że mogą w nich przebywać poszukiwane osoby.