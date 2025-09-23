W ramach akcji warszawskiego garnizonu policji przeciwko handlarzom narkotyków sprawdzono 1200 lokalizacji
Policja wyjaśnia, że szczególnym nadzorem objęte zostały przede wszystkim rejony szkół ponadpodstawowych, gdzie młodzież pozostawiona bez nadzoru osób dorosłych może mieć bezpośredni kontakt z osobami handlującymi narkotykami.
Policjanci konsekwentnie kontrolowali wytypowane budynki, które mogły służyć, jako magazyny narkotyków i sprawdzali miejsca, gdzie może dochodzić do handlu tymi substancjami. Funkcjonariusze skontrowali ponad 1200 takich miejsc.
„To już kolejne uderzenie w narkotykowy biznes na terenie Warszawy i okolicznych powiatów. Celem policjantów było zatrzymanie osób zajmujących się handlem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, a także przejęcie jak największej ilości narkotyków zanim trafią na rynek. W ramach przeprowadzonych działań zatrzymano 217 osób, w tym 96 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. 115 z zatrzymanych osób było poszukiwanych przez organy ścigania. Policjanci zabezpieczyli ponad 20 kilogramów różnego rodzaju narkotyków (w tym m.in. marihuana, amfetamina, haszysz, heroina, kokaina oraz mefedron)” – informuje Komenda Stołeczna Policji.
Drugim celem akcji przeprowadzonej przez stołeczny garnizon policji były zatrzymania poszukiwanych przez organy ścigania. Policjanci skontrolowali prawie 800 miejsc, co do których istniały podejrzenia, że mogą w nich przebywać poszukiwane osoby.
„Efektem ich działań było zatrzymanie 115 osób (w tym 31 poszukiwanych listami gończymi, 59 poszukiwanych nakazami doprowadzenia, 23 poszukiwanych celem ustalenia miejsca pobytu, 2 osoby były poszukiwane Europejskimi Nakazami Aresztowania)” – informuje Komenda Stołeczna Policji.