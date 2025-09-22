22.3°C
Życie Warszawy

Tydzień na stołecznych drogach: Mniej wypadków i kolizji

Publikacja: 22.09.2025 13:35

pomimo spadku statystyk, doszło do tragedii. W wyniku wypadku drogowego jedna osoba zginęła

Foto: Adobe Stock

M.B.
Stołeczna „drogówka” opublikowała podsumowanie statystyk zdarzeń drogowych, które miały miejsce w mieście w dniach 15-21 września 2025 roku.

Dane pokazują spadek liczby wypadków i kolizji w porównaniu z poprzednim tygodniem, jednak smutny bilans zabitych wciąż i niezmiennie przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.

Mniej wypadków, ale tragiczny bilans

W minionym tygodniu na stołecznych ulicach odnotowano znaczną poprawę, jeśli chodzi o liczbę zdarzeń drogowych. W porównaniu z poprzednim okresem, liczba wypadków zmalała o 9, co przełożyło się również na mniejszą liczbę rannych. O 15 osób mniej odniosło obrażenia w wyniku zdarzeń drogowych.

Również liczba kolizji spadła o 45 w stosunku do tygodnia poprzedzającego. To pozytywny sygnał świadczący o większej ostrożności kierowców i innych uczestników ruchu drogowego.

Niestety, pomimo spadku statystyk, doszło do tragedii. W wyniku wypadku drogowego jedna osoba zginęła. Ta informacja jest ważkim przypomnieniem, że nawet jeden błąd na drodze może mieć katastrofalne skutki.

Apel Policji o bezpieczeństwo

Warszawska „drogówka” apeluje do wszystkich, by dbali o swoje bezpieczeństwo na drodze. Bez względu na to, czy jesteś kierowcą, rowerzystą, czy pieszym, pamiętaj o zasadach ruchu drogowego i nieustannie koncentruj się na otoczeniu.

Policjanci przypominają, że chwila nieuwagi, nadmierna prędkość czy jazda pod wpływem alkoholu to najczęstsze przyczyny tragicznych zdarzeń. Zwiększona świadomość i odpowiedzialność każdego z nas to klucz do poprawy bezpieczeństwa na drogach Warszawy.

Źródło: zyciewarszawy.pl

