Tydzień na stołecznych drogach: Mniej wypadków i kolizji

pomimo spadku statystyk, doszło do tragedii. W wyniku wypadku drogowego jedna osoba zginęła
Dane pokazują spadek liczby wypadków i kolizji w porównaniu z poprzednim tygodniem, jednak smutny bilans zabitych wciąż i niezmiennie przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.
W minionym tygodniu na stołecznych ulicach odnotowano znaczną poprawę, jeśli chodzi o liczbę zdarzeń drogowych. W porównaniu z poprzednim okresem, liczba wypadków zmalała o 9, co przełożyło się również na mniejszą liczbę rannych. O 15 osób mniej odniosło obrażenia w wyniku zdarzeń drogowych.
Również liczba kolizji spadła o 45 w stosunku do tygodnia poprzedzającego. To pozytywny sygnał świadczący o większej ostrożności kierowców i innych uczestników ruchu drogowego.
Niestety, pomimo spadku statystyk, doszło do tragedii. W wyniku wypadku drogowego jedna osoba zginęła. Ta informacja jest ważkim przypomnieniem, że nawet jeden błąd na drodze może mieć katastrofalne skutki.
Warszawska „drogówka” apeluje do wszystkich, by dbali o swoje bezpieczeństwo na drodze. Bez względu na to, czy jesteś kierowcą, rowerzystą, czy pieszym, pamiętaj o zasadach ruchu drogowego i nieustannie koncentruj się na otoczeniu.
Policjanci przypominają, że chwila nieuwagi, nadmierna prędkość czy jazda pod wpływem alkoholu to najczęstsze przyczyny tragicznych zdarzeń. Zwiększona świadomość i odpowiedzialność każdego z nas to klucz do poprawy bezpieczeństwa na drogach Warszawy.