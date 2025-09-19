Pościg jak z filmu na Ursynowie. Policja zatrzymała 21-latka pod wpływem amfetaminy

Dynamiczna akcja policjantów z Ursynowa doprowadziła do zatrzymania 21-letniego mężczyzny. Uciekinier, będący pod wpływem amfetaminy, prowadził samochód pomimo aktywnych zakazów. Po pościgu samochodowym i pieszym, mężczyzna trafił do aresztu. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.



Na ulicach Ursynowa rozegrały się sceny rodem z kina akcji. Policjanci wywiadowcy z miejscowego komisariatu przeprowadzili błyskawiczną interwencję, która zakończyła się zatrzymaniem młodego kierowcy. Mężczyzna, zamiast zatrzymać się do rutynowej kontroli, podjął próbę ucieczki, stwarzając poważne zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci rozpoznali kierowcę

Czujni funkcjonariusze patrolujący ulice Ursynowa zwrócili uwagę na pojazd, w którym rozpoznali 21-latka. Mężczyzna był im dobrze znany, ponieważ zaledwie kilka dni wcześniej zatrzymali go w związku z posiadaniem narkotyków. Policjanci mieli również informację, że kierowca ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.

Ucieczka i pościg

Widząc znajomy samochód, wywiadowcy natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu go do kontroli. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, wydali polecenie zatrzymania pojazdu marki renault. Kierowca jednak zignorował je, gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Mężczyzna, nie zważając na zagrożenie, próbował zgubić pościg, narażając na niebezpieczeństwo siebie i osoby postronne.

Porzucenie auta i ucieczka pieszo

Ucieczka samochodem trwała do momentu, gdy kierowca dotarł do ulicy Braci Wagów. Tam, widząc, że dalsza jazda jest niemożliwa, porzucił auto i podjął próbę ucieczki pieszo. Ten desperacki krok nie przyniósł mu jednak oczekiwanego rezultatu. Policjanci, błyskawicznie kontynuując akcję, szybko dogonili i obezwładnili uciekiniera.