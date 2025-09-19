21.1°C
1023.5 hPa
Życie Warszawy

Pościg jak z filmu na Ursynowie. Policja zatrzymała 21-latka pod wpływem amfetaminy

Publikacja: 19.09.2025 17:00

Mężczyzna miał aż trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów

Mężczyzna miał aż trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów

Foto: pixabay.com

Kacper Komaiszko
Dynamiczna akcja policjantów z Ursynowa doprowadziła do zatrzymania 21-letniego mężczyzny. Uciekinier, będący pod wpływem amfetaminy, prowadził samochód pomimo aktywnych zakazów. Po pościgu samochodowym i pieszym, mężczyzna trafił do aresztu. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Na ulicach Ursynowa rozegrały się sceny rodem z kina akcji. Policjanci wywiadowcy z miejscowego komisariatu przeprowadzili błyskawiczną interwencję, która zakończyła się zatrzymaniem młodego kierowcy. Mężczyzna, zamiast zatrzymać się do rutynowej kontroli, podjął próbę ucieczki, stwarzając poważne zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci rozpoznali kierowcę

Czujni funkcjonariusze patrolujący ulice Ursynowa zwrócili uwagę na pojazd, w którym rozpoznali 21-latka. Mężczyzna był im dobrze znany, ponieważ zaledwie kilka dni wcześniej zatrzymali go w związku z posiadaniem narkotyków. Policjanci mieli również informację, że kierowca ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.

Polecane
Odchodzi komendant stołeczny policji. Jakie mogą być tego przyczyny?
kadry
Odchodzi komendant stołeczny policji. Jakie mogą być tego przyczyny?

Ucieczka i pościg

Widząc znajomy samochód, wywiadowcy natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu go do kontroli. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, wydali polecenie zatrzymania pojazdu marki renault. Kierowca jednak zignorował je, gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Mężczyzna, nie zważając na zagrożenie, próbował zgubić pościg, narażając na niebezpieczeństwo siebie i osoby postronne.

Porzucenie auta i ucieczka pieszo

Ucieczka samochodem trwała do momentu, gdy kierowca dotarł do ulicy Braci Wagów. Tam, widząc, że dalsza jazda jest niemożliwa, porzucił auto i podjął próbę ucieczki pieszo. Ten desperacki krok nie przyniósł mu jednak oczekiwanego rezultatu. Policjanci, błyskawicznie kontynuując akcję, szybko dogonili i obezwładnili uciekiniera.

Reklama
Reklama

Zarzuty i konsekwencje

Podczas zatrzymania okazało się, że 21-latek znajduje się pod wpływem amfetaminy. Dalsze sprawdzenie w policyjnych bazach danych potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy: mężczyzna miał aż trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa.

Polecane
Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi
bezpieczeństwo
Poszukiwany za wzięcie zakładnika. Wpadł pod zmienionym nazwiskiem

Zatrzymany trafił do policyjnej celi. Następnego dnia usłyszał zarzuty. Za popełnione czyny grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawa stanowi kolejny dowód na skuteczność i determinację ursynowskich policjantów w walce z przestępczością drogową.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W sezonie Zima ’25 rozkład Ryanaira z Lotniska Chopina będzie obejmował łącznie 12 tras
samolot

Tanie city breaki z Warszawy. 6 nowych tras Ryanaira na zimę

Osobowość WTP. Katarzyna-Strzegowska, Rafał Trzaskowski i Monika Matulka podczas odbierania nagrody
kadry

Pracownica warszawskiego metra bohaterką. Pomogła osobie w kryzysie

Jedna z ulic warszawskiego Anina, którego dotyczą zatwierdzone dokumenty
urbanistyka

Plany zagospodarowania zmienią Białołękę i Wawer

Strażnicy fachowo odłowili ptaka, umieszczając go w specjalistycznym transporterze
zwierzę warszawskie

Egzotyczny ptak na ramieniu cudzoziemca. Interweniował Ekopatrol

Muzeum Narodowe w Warszawie zamierza zdigitalizować ponad 40 tys. nowych obiektów
Muzeum Narodowe

Projekt Apollo. Do sieci trafi ponad 40 tys. obiektów

Aktywiści zarzucają drogowcom opieszałość we wprowadzaniu zmian poprawiających bezpieczeństwo na dro
polityka

Protest przeciwko dyrektorowi ZDM. Komu i czym podpadł Puchalski?

Edward Dwurnik „Główna ulica”, 1976 w Galerii Raster
sztuka

15. edycja Warsaw Gallery Weekend: wystawy, spotkania, spacery

Radni Koalicji Obywatelskiej podczas czwartkowej sesji wysłuchali wielu słów krytyki
polityka

Nocna prohibicja w Warszawie. Koalicja Obywatelska zbiera cięgi

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama