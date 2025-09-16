17.2°C
1014.1 hPa
Życie Warszawy

Odchodzi komendant stołeczny policji. Jakie mogą być tego przyczyny?

Publikacja: 16.09.2025 15:30

Odchodzi komendant stołeczny policji. Jakie mogą być tego przyczyny?

Foto: Adobe Stock

rbi
Do końca września ze stanowiska ma odejść szef garnizonu warszawskiego Dariusz Walichnowski. Jako główną przyczynę wymienia się ogromną lukę kadrową w szeregach stołecznej policji i brak wyraźnego planu naprawczego. Przyczyn odejścia komendanta stołecznego policji może być jednak kilka.

Jak informuje RMF FM, powołując się na nieoficjalne źródła, od dłuższego czasu trwał konflikt na linii ratusz - komenda stołeczna. Władze miasta miały nawet wysłać list, w którym zwracały uwagę na problemy we współpracy z szefostwem policji. Spór miał polegać m.in. na braku zapowiadanych postępów w zapełnianiu potężnej luki kadrowej w garnizonie warszawskim - brakuje w nim ponad co piątego funkcjonariusza.

Polecane
Po zakończeniuszkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, policjanci są czasowo oddelegowani do pełnien
Służba
Stołeczna policja namawia do wstępowania w jej szeregi

Problemy kadrowe w Komendzie Stołecznej Policji

O przyczyny takiego stanu pytali m.in. radni Warszawy. „Od kilku lat obserwuje się bardzo dużą ilość wakatów w Komendzie Stołecznej Policji. Jest zdaje się ona w tej chwili wręcz rekordowa. Niewątpliwie jest to spowodowane przede wszystkim odejściami ze służby funkcjonariuszy. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta, proszę o informację, co powoduje taką ilość odejść” – pytał w interpelacji przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Warszawy Tomasz Sybilski.

Kolejnym powodem zmiany na stanowisku szefa policji w Warszawie jest fakt braku nominacji generalskiej dla tego oficera. RMF FM twierdzi, że inspektor Dariusz Walichnowski spodziewał się awansu podczas lipcowego święta policji. To jednak, ku jego zaskoczeniu, nie nastąpiło, choć kieruje największym garnizonem w Polsce.

Polecane
Każdy obywatel ma prawo zgłosić informację o wykroczeniu, a Policja podejmuje odpowiednie działania
parkowanie
Ponad 2300 zgłoszeń z profilu Stop Cham Warszawa. „To utrudnia pracę policjantom”
Reklama
Reklama

Źródła RMF FM wskazują, że nie ma zbyt wielu chętnych do objęcia tej bardzo prestiżowej, choć niewdzięcznej i trudnej funkcji. Na giełdzie pojawiło się natomiast nazwisko komendanta mazowieckiej policji nadinsp. Waldemara Wołowca. Na razie są to jedynie spekulacje.

Wołowiec funkcję komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu objął w maju 2021. Zastąpił wówczas na tym stanowisku nadinsp. Michała Lendziona.

Kim jest Dariusz Walichnowski?

Inspektor Dariusz Walichnowski jest komendantem stołecznej policji od kwietnia 2024 roku

Inspektor Dariusz Walichnowski jest komendantem stołecznej policji od kwietnia 2024 roku

Foto: mat. pras.

Dariusz Walichnowski został komendantem stołecznym policji 15 kwietnie 2024 r. Zastąpił na tym stanowisku nadinspektora Pawła Dzierżaka. Przedstawiono go wówczas jako doświadczonego funkcjonariusza policji z ponad 32-letnim stażem służby. Wiele lat służby związał z województwami łódzkim i pomorskim, gdzie piastował stanowiska kierownicze. W 2023 roku został powołany na zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku, a rok później, w lutym 2024 roku objął stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Insp. Dariusz Walichnowski, jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

– Chciałbym, żebyście pamiętali słowa ustawy o policji, zwłaszcza tam, gdzie określone są zadania policji. Aby stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, a tam gdzie jest potrzebna nasza pomoc, abyśmy taką pomoc nieśli – mówił podczas powołania.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Droższe mieszkania do wynajęcia w Warszawie zlokalizowane są takich dzielnicach jak Mokotów, Śródmie
nowy rok akademicki

„Tanio już było”. Ceny mieszkań przed przyjazdem studentów

Na Żoliborzu zarejestrowanych jest obecnie 60 społecznych karmicieli kotów, którzy pod opieką mają 8
zwierzę warszawskie

Trzeba zaopiekować się żoliborskimi kotami. Dzielnica szuka wolontariuszy

Miasto walczy w sądzie o odzyskanie ogromnego terenu na Mokotowie
obiekty sportowe

Miasto walczy o 17 hektarów. Zadłużenie i bezkarność „Warszawianki”

Tylko 4 z 18 dzielnic Warszawy pozytywnie zaopiniowały nocny zakaz sprzedaży alkoholu
nocna prohibicja

Jak zagłosują radni w sprawie ograniczeń sprzedaży alkoholu? W tle spór w KO

Jak rozpoznać sygnały alarmowe i jak na nie reagować? Ministerstwo wydało instrukcje
bezpieczeństwo

Jak się zachować w sytuacji zagrożenia? Komunikat MSWiA, który należy znać

Nowo powstałe tereny zielone będą w pełni otwarte i dostępne dla każdego
fundusze unijne

18,5 mln zł na parki i ogrody. Warszawa zyska nowe tereny zielone

Rusza modernizacja dworca PKP w Otwocku
kolej

Dworzec pod Warszawą przejdzie spektakularną modernizację

Na niebezpiecznej drodze powstanie odcinkowy pomiar prędkości
zwierzę (pod)warszawskie

Odcinkowy pomiar prędkości ratunkiem dla zwierząt z Kampinosu

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama