Odchodzi komendant stołeczny policji. Jakie mogą być tego przyczyny?

Jak informuje RMF FM, powołując się na nieoficjalne źródła, od dłuższego czasu trwał konflikt na linii ratusz - komenda stołeczna. Władze miasta miały nawet wysłać list, w którym zwracały uwagę na problemy we współpracy z szefostwem policji. Spór miał polegać m.in. na braku zapowiadanych postępów w zapełnianiu potężnej luki kadrowej w garnizonie warszawskim - brakuje w nim ponad co piątego funkcjonariusza.
O przyczyny takiego stanu pytali m.in. radni Warszawy. „Od kilku lat obserwuje się bardzo dużą ilość wakatów w Komendzie Stołecznej Policji. Jest zdaje się ona w tej chwili wręcz rekordowa. Niewątpliwie jest to spowodowane przede wszystkim odejściami ze służby funkcjonariuszy. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta, proszę o informację, co powoduje taką ilość odejść” – pytał w interpelacji przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Warszawy Tomasz Sybilski.
Kolejnym powodem zmiany na stanowisku szefa policji w Warszawie jest fakt braku nominacji generalskiej dla tego oficera. RMF FM twierdzi, że inspektor Dariusz Walichnowski spodziewał się awansu podczas lipcowego święta policji. To jednak, ku jego zaskoczeniu, nie nastąpiło, choć kieruje największym garnizonem w Polsce.
Źródła RMF FM wskazują, że nie ma zbyt wielu chętnych do objęcia tej bardzo prestiżowej, choć niewdzięcznej i trudnej funkcji. Na giełdzie pojawiło się natomiast nazwisko komendanta mazowieckiej policji nadinsp. Waldemara Wołowca. Na razie są to jedynie spekulacje.
Wołowiec funkcję komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu objął w maju 2021. Zastąpił wówczas na tym stanowisku nadinsp. Michała Lendziona.
Inspektor Dariusz Walichnowski jest komendantem stołecznej policji od kwietnia 2024 roku
Dariusz Walichnowski został komendantem stołecznym policji 15 kwietnie 2024 r. Zastąpił na tym stanowisku nadinspektora Pawła Dzierżaka. Przedstawiono go wówczas jako doświadczonego funkcjonariusza policji z ponad 32-letnim stażem służby. Wiele lat służby związał z województwami łódzkim i pomorskim, gdzie piastował stanowiska kierownicze. W 2023 roku został powołany na zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku, a rok później, w lutym 2024 roku objął stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Insp. Dariusz Walichnowski, jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.
– Chciałbym, żebyście pamiętali słowa ustawy o policji, zwłaszcza tam, gdzie określone są zadania policji. Aby stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, a tam gdzie jest potrzebna nasza pomoc, abyśmy taką pomoc nieśli – mówił podczas powołania.