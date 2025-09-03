20°C
1015.8 hPa
Życie Warszawy

Wjechał hulajnogą w wózek z dzieckiem. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego

Publikacja: 03.09.2025 14:45

Policja poszukuje mężczyzny, który wjechał w wózek z niemowlęciem a po zwróćeniu uwagi zaatakował ma

Policja poszukuje mężczyzny, który wjechał w wózek z niemowlęciem a po zwróćeniu uwagi zaatakował matkę i babcię dziecka

Foto: mat. pras.

Katarzyna Pryga
31 sierpnia na Krakowskim Przedmieściu młody mężczyzna wjechał hulajnogą w wózek z niemowlęciem. Według świadków zdarzenia zaatakowana została także babcia dziecka. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego prosząc o pomoc w jego zidentyfikowaniu.

W niedzielę w centrum Warszawy miał miejsce kolejny wypadek z udziałem pieszych i osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Jak podaje stołeczna policja, nikt nie ucierpiał na skutek zderzenia, ale sprawca zaatakował piesze gazem pieprzowym.

Wjechał w wózek i zaatakował babcię dziecka

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w niedzielę 31 sierpnia ok. godz. 20:00 na Krakowskim Przedmieściu, a opis zdarzenia pojawił się na portalu Miejski Reporter. Jak podaje jedna z uczestniczek zdarzenia, wypadek miał miejsce w trakcie przejazdu kilkudziesięciu młodych osób na hulajnogach elektrycznych. Młody mężczyzna wjechał hulajnogą w wózek z niemowlęciem prowadzony przez babcię dziecka.

Polecane
Policjanci ukarali mandatem mężczyznę, który przekroczył prędkość o ponad 100 km/h
bezpieczeństwo
Policja przerwała jazdę z prędkością 227 km/h. Jest nagranie

Niemowlęciu nic się nie stało, ale – jak podają uczestniczki zdarzenia – sprawca po zdarzeniu miał zachowywać się agresywnie. Gdy matka dziecka chciała wezwać policję, młody mężczyzna wyjął gaz pieprzowy i rozpylił go w kierunku kobiet. „Moja mama nie mogła ustać na nogach – została tak mocno spryskana, że nic nie widziała. Ja natomiast zaczęłam się dusić” – relacjonuje matka dziecka, cytowana przez TVN24. Sprawca miał następnie porzucić pojazd i uciec.

Na miejsce wezwano policję, a w poniedziałek zostało złożone oficjalne zawiadomienie.

Reklama
Reklama

Apel stołecznej policji: Wiesz kto to? Napisz lub zadzwoń!

We wtorek na stronie Komendy Rejonowej Policji w Śródmieściu opublikowano komunikat i wizerunek osoby poszukiwanej w związku z wypadkiem. Policja poinformowała, że prowadzi postępowanie w sprawie narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Stołeczna policja prosi o pomoc w identyfikacji młodego mężczyzny (fot. materiały KRP Warszawa I)

Stołeczna policja prosi o pomoc w identyfikacji młodego mężczyzny (fot. materiały KRP Warszawa I)

Foto: materiały KRP Warszawa I

Jak wyjaśniono, materiały w tej sprawie zebrano jeszcze w niedzielę. Policja opublikowała także zdjęcie poszukiwanego i zaapelowała o informacje dotyczące potencjalnego sprawcy. Osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia, są proszone o kontakt przez nr tel. 47 723 75 82, 47 723 91 76 lub 47 723 91 50 (całodobowo), powołując się na sprawę KRP-PZ-4584/25. Informacje w sprawie mężczyzny ze zdjęcia można również wysyłać mailowo: [email protected].

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Misją Lumidy jest tworzenie przestrzeni - także psychicznej i społecznej - w której ludzie mają odwa
zwierzę warszawskie

Miejsce pożegnań ze zwierzętami powstało w Wilanowie. „To nie jest dom pogrzebowy”

Metroteka to ponad 150 m² przestrzeni, która wyróżnia się unikalnym, parametrycznym designem
książki

Pierwsza biblioteka w metrze już od 4 września

Biurowiec Saski Point wkróce może stać się luksusowym apartamentowcem
inwestycje

Saski Point stanie się luksusowym apartamentowcem?

Policjanci ukarali mandatem mężczyznę, który przekroczył prędkość o ponad 100 km/h
bezpieczeństwo

Policja przerwała jazdę z prędkością 227 km/h. Jest nagranie

Interpelacje składane przez radnego dzielnicy Ochota były dodatkowo opłacane z prywatnych źródeł
rady dzielnicowe

Radny aż nadto zaradny, czyli interpelacje za kasę

Przez ostatnie cztery edycje konkurs zyskał ogromną popularność wśród warszawiaków
plebiscyt

Ruszyło głosowanie w konkursie Perełki Warszawy 2025

Widok znad krawędzi na wysokości 230 metrów podczas zachodu słońca - to zdarzenie warte zapamiętania
Nowa panorama Warszawy

9 września Highline Warsaw otwiera swoje podwoje

Dzięki specjalnie oznaczonym kontenerom, ustawionym w różnych punktach miasta, do tej pory udało się
recykling

150 ton „odzieży drugiej szansy” zebrane. Sukces akcji MPO

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama