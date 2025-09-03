Wjechał hulajnogą w wózek z dzieckiem. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego

Policja poszukuje mężczyzny, który wjechał w wózek z niemowlęciem a po zwróćeniu uwagi zaatakował matkę i babcię dziecka
W niedzielę w centrum Warszawy miał miejsce kolejny wypadek z udziałem pieszych i osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Jak podaje stołeczna policja, nikt nie ucierpiał na skutek zderzenia, ale sprawca zaatakował piesze gazem pieprzowym.
Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w niedzielę 31 sierpnia ok. godz. 20:00 na Krakowskim Przedmieściu, a opis zdarzenia pojawił się na portalu Miejski Reporter. Jak podaje jedna z uczestniczek zdarzenia, wypadek miał miejsce w trakcie przejazdu kilkudziesięciu młodych osób na hulajnogach elektrycznych. Młody mężczyzna wjechał hulajnogą w wózek z niemowlęciem prowadzony przez babcię dziecka.
Niemowlęciu nic się nie stało, ale – jak podają uczestniczki zdarzenia – sprawca po zdarzeniu miał zachowywać się agresywnie. Gdy matka dziecka chciała wezwać policję, młody mężczyzna wyjął gaz pieprzowy i rozpylił go w kierunku kobiet. „Moja mama nie mogła ustać na nogach – została tak mocno spryskana, że nic nie widziała. Ja natomiast zaczęłam się dusić” – relacjonuje matka dziecka, cytowana przez TVN24. Sprawca miał następnie porzucić pojazd i uciec.
Na miejsce wezwano policję, a w poniedziałek zostało złożone oficjalne zawiadomienie.
We wtorek na stronie Komendy Rejonowej Policji w Śródmieściu opublikowano komunikat i wizerunek osoby poszukiwanej w związku z wypadkiem. Policja poinformowała, że prowadzi postępowanie w sprawie narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Stołeczna policja prosi o pomoc w identyfikacji młodego mężczyzny (fot. materiały KRP Warszawa I)
Jak wyjaśniono, materiały w tej sprawie zebrano jeszcze w niedzielę. Policja opublikowała także zdjęcie poszukiwanego i zaapelowała o informacje dotyczące potencjalnego sprawcy. Osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia, są proszone o kontakt przez nr tel. 47 723 75 82, 47 723 91 76 lub 47 723 91 50 (całodobowo), powołując się na sprawę KRP-PZ-4584/25. Informacje w sprawie mężczyzny ze zdjęcia można również wysyłać mailowo: [email protected].