Wjechał hulajnogą w wózek z dzieckiem. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego

31 sierpnia na Krakowskim Przedmieściu młody mężczyzna wjechał hulajnogą w wózek z niemowlęciem. Według świadków zdarzenia zaatakowana została także babcia dziecka. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego prosząc o pomoc w jego zidentyfikowaniu.



W niedzielę w centrum Warszawy miał miejsce kolejny wypadek z udziałem pieszych i osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Jak podaje stołeczna policja, nikt nie ucierpiał na skutek zderzenia, ale sprawca zaatakował piesze gazem pieprzowym.

Reklama Reklama

Wjechał w wózek i zaatakował babcię dziecka

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w niedzielę 31 sierpnia ok. godz. 20:00 na Krakowskim Przedmieściu, a opis zdarzenia pojawił się na portalu Miejski Reporter. Jak podaje jedna z uczestniczek zdarzenia, wypadek miał miejsce w trakcie przejazdu kilkudziesięciu młodych osób na hulajnogach elektrycznych. Młody mężczyzna wjechał hulajnogą w wózek z niemowlęciem prowadzony przez babcię dziecka.

Niemowlęciu nic się nie stało, ale – jak podają uczestniczki zdarzenia – sprawca po zdarzeniu miał zachowywać się agresywnie. Gdy matka dziecka chciała wezwać policję, młody mężczyzna wyjął gaz pieprzowy i rozpylił go w kierunku kobiet. „Moja mama nie mogła ustać na nogach – została tak mocno spryskana, że nic nie widziała. Ja natomiast zaczęłam się dusić” – relacjonuje matka dziecka, cytowana przez TVN24. Sprawca miał następnie porzucić pojazd i uciec.

Na miejsce wezwano policję, a w poniedziałek zostało złożone oficjalne zawiadomienie.