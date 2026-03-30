Nowa procedura przyjmowania do domów dla samotnych matek. Co się zmieniło?

Również sama procedura kierowania do domu pozostaje podobna jak wcześniej. Proces rozpoczyna się w ośrodku pomocy społecznej, który kompletuje dokumentację, w tym wywiad środowiskowy, zaświadczenia lekarskie oraz informacje o dochodach. Następnie dokumenty trafiają do Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, które wydaje decyzję o przyznaniu miejsca i ustaleniu odpłatności. Po jej wydaniu osoba kierowana otrzymuje termin przyjęcia i rozpoczyna pobyt w placówce.

Nie zmieniły się także zasady pracy z osobami przebywającymi w domach dla matek. W ciągu 14 dni od przyjęcia organizowane jest spotkanie zespołu specjalistów, podczas którego opracowywany jest indywidualny plan wsparcia. Obejmuje on m.in. pomoc psychologiczną, prawną i działania na rzecz aktywizacji zawodowej, a jego realizacja jest monitorowana przez pracowników socjalnych i inne zaangażowane instytucje.

System pomocy samotnym matkom

Dane pokazują, że system ten funkcjonuje na styku dwóch zjawisk: powszechnej przemocy i kryzysów rodzinnych oraz ograniczonej liczby miejsc w wyspecjalizowanych ośrodkach wsparcia.

Z policyjnych i systemowych statystyk wynika, że każdego roku dziesiątki tysięcy kobiet w Polsce doświadczają przemocy domowej. W 2024 roku oficjalnie odnotowano ponad 50 tys. kobiet uznanych za ofiary przemocy, jednak eksperci podkreślają, że rzeczywista skala zjawiska może być znacznie większa – nawet kilkukrotnie, ze względu na dużą liczbę przypadków niezgłaszanych. To właśnie przemoc, obok bezdomności, ubóstwa i samotnego macierzyństwa, jest jedną z głównych przyczyn kierowania kobiet i rodzin do specjalistycznych placówek zapewniających schronienie i wsparcie.

Reklama Reklama

Na tym tle sam system pomocy instytucjonalnej pozostaje stosunkowo niewielki. W całym kraju funkcjonuje kilkadziesiąt domów dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży – według dostępnych danych było ich w 2024 roku 59. Oznacza to ograniczoną dostępność miejsc, szczególnie w dużych miastach, gdzie zapotrzebowanie na tego typu pomoc jest największe. Placówki te oferują nie tylko dach nad głową, ale także całodobową opiekę, wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne oraz pomoc w powrocie do samodzielnego życia.

Jednocześnie osoby korzystające z takich domów stanowią niewielki odsetek wszystkich beneficjentów pomocy społecznej. Szacunki wskazują, że jest to zazwyczaj od 0,5 do 1,5 proc. wszystkich osób objętych wsparciem, choć w niektórych jednostkach udział ten może być wyższy. Mimo to jest to jedna z najbardziej wymagających form pomocy – zarówno organizacyjnie, jak i finansowo – ponieważ obejmuje całe rodziny i wymaga intensywnej, wieloobszarowej pracy specjalistów.

Eksperci zwracają uwagę, że rosnące koszty życia, problemy mieszkaniowe oraz utrzymująca się skala przemocy domowej powodują, że zapotrzebowanie na tego typu wsparcie jest coraz większe. W praktyce oznacza to, że domy dla matek pełnią kluczową, choć ograniczoną funkcję w systemie – trafiają tam bowiem tylko osoby w najtrudniejszej sytuacji, często wymagające natychmiastowej pomocy i kompleksowego wsparcia.