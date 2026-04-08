6.9°C
1023.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Ostatnia szansa na dotację! Miasto zapłaci za likwidację szamba w 2026 roku

Publikacja: 08.04.2026 08:15

Środki z dotacji celowej można wykorzystać na dwa etapy modernizacji

Foto: pexels.com

Kacper Komaiszko
Od 1 kwietnia mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o dofinansowanie likwidacji szamb i budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dodatkowy nabór potrwa do 30 czerwca. To szansa na zwrot kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych w 2026 roku.

Warszawski ratusz uruchomił dodatkową pulę środków dla właścicieli nieruchomości, którzy wciąż korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Program ma na celu wsparcie mieszkańców w procesie modernizacji gospodarki ściekowej. Dzięki dotacjom miasto chce skuteczniej chronić wody gruntowe oraz poprawić ogólny stan środowiska w stolicy. Dla wielu gospodarstw domowych to ostatni moment na uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej na ten cel w bieżącym roku.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Miejski program wsparcia precyzyjnie określa przeznaczenie przyznawanych kwot. Środki z dotacji celowej można wykorzystać na dwa główne etapy modernizacji. Pierwszym z nich jest trwała likwidacja jednego lub kilku zbiorników bezodpływowych na terenie danej nieruchomości.

Drugim niezbędnym elementem inwestycji jest budowa przyłącza kanalizacyjnego. Musi ono bezpośrednio łączyć nieruchomość z miejską siecią. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane w 2026 roku. Warto podkreślić, że program łączy w sobie aspekt ekologiczny z realną pomocą w rozbudowie infrastruktury domowej.

Reklama
Reklama

Harmonogram i kluczowe terminy

Czas na złożenie dokumentów jest ściśle ograniczony. Dodatkowy nabór wniosków rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa tylko do 30 czerwca 2026 roku. Po tym terminie dokumenty nie będą rozpatrywane w bieżącej turze finansowania.

Mieszkańcy muszą zwrócić szczególną uwagę na sposób dostarczenia dokumentacji. Należy pamiętać, że liczy się data wpływu wniosku do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Oznacza to, że wysłanie listu w ostatnim dniu naboru może skutkować odrzuceniem prośby o dotację. Wniosek musi zostać zarejestrowany w systemie urzędu najpóźniej 30 czerwca.

Co program oznacza dla mieszkańców w praktyce?

Przejście z systemu szamb na kanalizację miejską to przede wszystkim korzyść ekonomiczna. Właściciel nieruchomości przestaje ponosić wysokie koszty regularnego wywozu nieczystości. Jednorazowa inwestycja wsparta dotacją zwraca się w postaci niższych rachunków za odprowadzanie ścieków.

Podłączenie do sieci znacząco podnosi również wartość rynkową nieruchomości. Dom wyposażony w pełne media jest bardziej atrakcyjny dla potencjalnych kupców niż ten z szambem. Nie bez znaczenia pozostaje wygoda użytkowania. Kanalizacja miejska jest systemem bezobsługowym i eliminuje ryzyko przepełnienia zbiornika lub powstania nieszczelności, które mogłyby skazić grunt.

Gdzie i jak złożyć wniosek? Instrukcja dla zainteresowanych

Miasto przygotowało kilka ścieżek składania dokumentów, aby ułatwić mieszkańcom formalności. Wybór zależy od preferencji wnioskodawcy:

Reklama
Reklama

• Osobiście: Dokumenty przyjmuje Wydział Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy. Można je także złożyć w Kancelarii ogólnej urzędu przy Al. Jerozolimskich 44 lub bezpośrednio w Biurze Ochrony Środowiska (Plac Bankowy 2, Błękitny Wieżowiec, XIV piętro, pokój 1409).

• Pocztą: Przesyłkę należy skierować na adres: Urząd m.st. Warszawy – Biuro Ochrony Środowiska, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Ze względu na wspomnianą zasadę daty wpływu, urzędnicy zalecają osobiste składanie wniosków lub wysyłkę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszystkie niezbędne formularze oraz szczegółowe instrukcje są dostępne w kilku źródłach, wskazanych przez oficjalny serwis urzędu miasta.

Bezpośrednie wsparcie techniczne

W przypadku wątpliwości dotyczących technicznych aspektów przyłącza, warto skontaktować się z ekspertami. Pracownicy Biura Ochrony Środowiska prowadzą dyżury telefoniczne pod numerem: 22 443 25 19.

Reklama
Reklama

Specjaliści pomogą ustalić, czy dana nieruchomość spełnia kryteria programu. Udzielą też wskazówek, jak prawidłowo wypełnić poszczególne rubryki wniosku, aby uniknąć konieczności późniejszych korekt.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA