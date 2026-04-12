Pozbycie się zbędnej garderoby w stolicy nie musi być trudne, o ile unikamy podejrzanych zbiórek. Jak działają warszawskie dzielnie, system EKOzwrotów oraz gdzie szukać stacjonarnych i mobilnych punktów odbioru tekstyliów.



Planując porządki w szafie, warto zachować czujność wobec ulotek zachęcających do wystawiania worków przed dom. Przekonał się o tym jeden z mieszkańców Żoliborza, który zareagował na ogłoszenie jednej z fundacji. Mimo wystawienia ubrań w wyznaczonym terminie, nikt ich nie odebrał.

Reklama Reklama

Okazało się, że podany na ulotce numer telefonu oraz strona internetowa nie działają, a organizacja nie figuruje w rejestrze organizacji pożytku publicznego. Nie warto ufać zbiórkom organizowanym przez podejrzane fundacje, ponieważ przygotowane rzeczy mogą ostatecznie trafić do zwykłego kontenera na odpady zamiast do potrzebujących.

Sąsiedzkie dzielenie się i grupy w mediach społecznościowych

Jeśli odzież jest w bardzo dobrym stanie, najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z tzw. dzielni. Są to działające w wielu dzielnicach Warszawy miejsca, w których można zostawić zbędne, ale wciąż pełnowartościowe przedmioty. Innym popularnym sposobem jest wystawienie ogłoszenia na specjalnych grupach w mediach społecznościowych. W stolicy działa co najmniej kilkanaście grup typu śmieciarkowego, takich jak Śmieciarka jedzie Warszawa czy lokalne fora dzielnicowe. Pozwalają one na szybkie przekazanie ubrań osobom z najbliższej okolicy.

Foto: Biuro Gospodarowania Odpadami m.st. Warszawy

Darmowe EKOzwroty przez paczkomat

Alternatywą dla tradycyjnych metod jest usługa EKOzwrot, realizowana przez InPost we współpracy z Fundacją Odzyskaj Środowisko. Inicjatywa ta umożliwia darmowe i ekologiczne oddanie niepotrzebnych, sprawnych przedmiotów. Przekazać można nie tylko ubrania i obuwie, ale także książki, artykuły dziecięce czy elektronikę. Cały proces jest bezpieczny i odbywa się bezkontaktowo – paczkę nadaje się bezpośrednio w paczkomacie przy użyciu kodu wygenerowanego w aplikacji lub na stronie internetowej firmy.

System PSZOK i całodobowe kontenery

W sytuacji, gdy odzież jest zniszczona, podarta lub mocno sprana, nie należy wyrzucać jej do zwykłego kosza na odpady, ponieważ takie śmieci nie zostaną odebrane. Tekstylia nienadające się do użytku można zawieźć do jednego z czterech warszawskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Znajdują się one na:

Biało łęce (ul. P łytowa 1),

Wo li (ul. Tatarska 2/4),

Biel anach (ul . Kampinoska 1)

Moko towie (ul. Za wodzie 18) .

Dodatkowo przy wielu urzędach dzielnic ustawione są całodobowe pojemniki na odzież używaną.

Mobilne punkty odbioru na Żoliborzu

Dla osób, które nie mają możliwości dojazdu do stacjonarnych punktów, miasto przygotowało mobilne PSZOK-i. Pojawiają się one w różnych lokalizacjach trzy razy w tygodniu. Oprócz tekstyliów punkty te przyjmują także detergenty, baterie czy mały sprzęt elektroniczny. Pełny harmonogram i listę przyjmowanych przedmiotów można sprawdzić w serwisie Warszawa 19115. Dzięki tym rozwiązaniom mieszkańcy mogą świadomie i bezpiecznie zarządzać niepotrzebnymi rzeczami w przyszłości.