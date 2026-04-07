Życie Warszawy
Śmieciowego zamieszania ciąg dalszy. MPO pozbiera odpady także po poprzednikach

Publikacja: 07.04.2026 07:45

Rzecznik MPO przypomina, że spółka obsługuje Wawer, Rembertów oraz Wesołą dopiero od kilku dni.

Foto: MPO

Janina Blikowska
Mieszkańcy Rembertowa, Wawra czy Wesołej skarżą się na przepełnione pojemniki ze śmieciami. Nowy operator dla tych dzielnic – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – zapowiada dodatkowe odbiory odpadów. I to już od wtorku do soboty.

– Zdajemy sobie sprawę, że zmiany bywają uciążliwe. Prosimy o cierpliwość – apelują tymczasem władze Wawra do mieszkańców.

Pojemników brak, a śmieci leżą

Od kwietnia w Warszawie nastąpił nie tylko wzrost stawki za odbiór odpadów, ale również w pięciu dzielnicach zmienił się operator – czyli firma odbierająca śmieci. I jak często bywa w podobnych przypadkach – jest problem. I to duży.

– Przede wszystkim brak podstawionych kubłów oraz zmieniony harmonogram odbioru śmieci, w którym plastik, papier i szkło odbierane są w różne dni, zamiast – jak dotychczas – jednego dnia wszystko razem – podnoszą mieszkańcy Rembertowa.

Miejska infolinia, czyli tel. 19115, jest od kilku dni dosłownie oblężona.

 – Co komu przeszkadzało Lekaro? Pierwszy termin, pierwszy odbiór i MPO dało ciała. Zostajemy na święta z pełnymi pojemnikami odpadów zmieszanych. Niezbyt optymistycznie zaczęła się współpraca z nowym odbiorcą śmieci – mówiła mieszkanka Wawra w piątek po południu.

A podobnych sygnałów redakcja „Życia Warszawy” odbierała znacznie więcej. – W Międzylesiu nawet kosze nie dojechały, a śmieci nie mamy jak wyrzucać od półtora tygodnia – opowiada jeden z mieszkańców osiedla.

Inna z mieszkanek Wawra dodaje: – Chaos, brak pojemników na śmieci, harmonogram odbioru to jakiś absurd! Inna kobieta dodaje, że mimo kilkukrotnych interwencji do piątku nie dostała żadnego pojemnika.

Kolejna osoba z Wawra narzeka: – U nas pierwszy termin odbioru zmieszanych był 1 kwietnia i nic. Sprawa została zgłoszona na 19115, ale dalej pojemniki stoją pełne. Źle to wygląda – dodaje.

Mieszkaniec Aleksandrowa dodaje, że na osiedlu Polany nawet nie zaplanowano odbioru. – Mamy prawie miesiąc przerwy między ostatnim odbiorem odpadów zmieszanych Lekaro a pierwszym MPO, który ma nastąpić dopiero 13 kwietnia – złości się mężczyzna.

Jeden z właścicieli domów w Falenicy zauważa, że MPO ma nowe, ładne śmieciarki, ale chyba bez Google Maps, bo nie docierają one tam, gdzie powinny. – Mało czasu było na ogarnięcie adresów? MPO to jakaś nowa firemka jest? – kpi mężczyzna. A jego sąsiadka dodaje: – Tylko karami straszą. Jeszcze zatęsknimy za Lekaro (poprzedni odbiorca śmieci m.in. z Wawra – przyp. red.).

– Między 7 a 11 kwietnia będziemy realizować dodatkowe odbiory, żeby zniwelować rozbieżności w terminach – deklaruje rzecznik MPO, nowego operatora

Foto: MPO Warszawa

Dodatkowe odbiory już od wtorku

Władze dzielnic, ale też samo MPO i władze miasta wiedzą o problemie ze śmieciami. Miejska infolinia, czyli tel. 19115, jest od kilku dni dosłownie oblężona. Na połączenie czeka się godzinami, bo dzwoniących jest dużo, o czym przestrzega nawet autoamatyczny komunikat.

Grupa radnych Stowarzyszenia Rembertów Bezpośrednio już 31 marca skierowała do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienia dotyczące terminu zakończenia dystrybucji nowych pojemników oraz zasadności i planów utrzymania nowego harmonogramu odbioru odpadów.

„Życie Warszawy” także kontaktowało się z MPO. I czego się dowiedzieliśmy? – Między 7 a 11 kwietnia będziemy realizować dodatkowe odbiory, żeby zniwelować rozbieżności w terminach, jakie powstały pomiędzy ostatnim odbiorem poprzedniego operatora a pierwszym, realizowanym przez nasze załogi – zapowiedział Jakub Turowicz, rzecznik MPO. Dodał, że dodatkowy odbiór dotyczy nie tylko Wawra, ale również Rembertowa i Wesołej, czyli całego Zadania 6.

– Pamiętajmy jednak, że wspomniane rozbieżności dotyczą jedynie niewielkiej części nieruchomości w tych dzielnicach – zapewnia rzecznik śmieciowej spółki.

Dodaje, że mieszkańcy muszą używać tych pojemników, które dostarczyło im MPO. Niektórzy właściciele mają własne, bez logo, a na miejskiej infolinii zapewniano ich, że mogą być używane, ale muszą zostać zaczipowane.

Dlaczego więc spółka stawia tylko na swoje? – Chodzi o wyposażenie w czipy, dzięki którym jesteśmy w stanie prowadzić szczegółową ewidencję odbieranych odpadów. Dostarczyliśmy trzem dzielnicom ponad 55 tys. pojemników, co stanowi prawie 95 proc. całego ich zaopatrzenia. To stan na piątek. Proces uzupełniania zakończymy w pierwszych dniach bieżącego miesiąca – zapewnia Jakub Turowicz.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą zostać wyposażeni w zestaw pojemników do segregacji spełniający określony standard.

Składa się na niego pojemniki:

  • niebieski na papier,
  • żółty na metale i tworzywa sztuczne,
  • zielony na szkło,
  • czarny na zmieszane,
  • brązowy na odpady bio.

– Odstępstwo od zestawu jest tylko w sytuacji posiadania kompostownika przez mieszkańca – wtedy otrzymuje zestaw bez pojemnika na bio – podaje dzielnica Wawer. Urzędnicy podkreślają, że nie ma możliwości zapewnienia pojemnika tylko na zmieszane + bio – można otrzymać albo pojemnik na zmieszane + worki, lub pojemnik na zmieszane + pełen zestaw pojemników do segregacji.

Każda frakcja w innym terminie

Mieszkańcy mają także zastrzeżenia do samego harmonogramu odbioru śmieci. – U mnie plastik miał być odebrany 1 kwietnia. Zabrali trzeciego. Taki prima aprilis sobie zrobili – mówi mieszkaniec Wawra. Inny dodaje: – W nowym harmonogramie nie widzę, kiedy odbiorą zielone. Kiedy to będzie? – pyta.

A kolejny zauważa, że większość bioodpadów wrzuca do kompostownika, ale nieprzycięte tuje nie. I pyta, czy może je oddać w ramach sekcji zielonych. – Wszelkie informacje dla mieszkańców, którzy posiadają kompostowniki, można znaleźć na stronie warszawa19115 – odsyła Jakub Turowicz. Ale nie odpowiada na pytanie, dlaczego każda frakcja odbierana jest osobno.

Władze dzielnic, ale też samo MPO i władze miasta wiedzą o problemie ze śmieciami.

Foto: Jakub Czermiński

Rzecznik MPO przypomina, że spółka obsługuje Wawer, Rembertów oraz Wesołą dopiero od kilku dni i nie dysponuje danymi o ilości odpadów pozostawionych przez poprzedniego operatora.

– W ramach realizacji zgodnych z nowym harmonogramem, spełniającym wymogi regulaminu, odbieramy również odpady, które pozostawił – mówi rzecznik MPO.

I przypomina, że wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące odbioru odpadów komunalnych należy kierować telefonicznie lub poprzez aplikację mobilną warszawa19115.

