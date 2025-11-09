Zamknięte ulice, utrudnienia w ruchu, zmiany w komunikacji. Warszawa szykuje się na 11 listopada

Zmiany w komunikacji miejskiej 11 listopada. Utrudnienia na ulicach Warszawy
Warszawski Transport Publiczny przypomina, że w dniu Święta Niepodległości mieszkańcy muszą się liczyć ze zmianami tras autobusów i tramwajów kursujących po ulicach miasta. Utrudnienia czekają też kierowców. Oto szczegóły.
11 listopada o godz. 12 przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbędą się główne obchody Święta Niepodległości w Warszawie. W związku z tym w godzinach 10-14 ulice sąsiadujące z placem marsz. J. Piłsudskiego będą wyłączone z ruchu. Ograniczenia w parkowaniu będą obowiązywały przez cały dzień.
W godzinach 14-20 ulica Krakowskie Przemieście będzie wyłączona z ruchu – od Nowego Światu do ul. Trębackiej z powodu odbywających się tam atrakcji Festiwalu Niepodległa.
W godz. 9.30-14.30 zamknięte dla ruchu będą: aleja Jana Pawła II, ulica T. Chałubińskiego, Aleja Niepodległości oraz ulica Prosta. Tą trasą pobiegną uczestnicy 35. Biegu Niepodległości, który wystartuje o godz. 11.11.
Odcinek alei Jana Pawła II od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Alei „Solidarności”, będzie nieprzejezdny w godz. 3-19.
Marsz Niepodległości odbędzie się 11 listopada w godz. 14-20. Uczestnicy wyruszą z ronda R. Dmowskiego i przejdą Alejami Jerozolimskimi, mostem Józefa Poniatowskiego, Wałem Miedzeszyńskim, Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Ryszarda Siwca na błonia stadionu PGE Narodowego.
W czasie zgromadzenia i marszu zamknięte dla ruchu będą ulice: Marszałkowska – od placu Konstytucji do ulicy Świętokrzyskiej, Aleje Jerozolimskie, most i aleja Józefa Poniatowskiego – od ulicy Emilii Plater do ronda Waszyngtona oraz Wybrzeże Szczecińskie – między mostami Świętokrzyskim i Józefa Poniatowskiego.
Dodatkowo w czasie przemarszu policja może zamknąć również Wisłostradę – pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim.
Wyłączony będzie ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Autobusy kursujące trasą marszu oraz przecinające ją zmienią trasy.
11 listopada obędą się dwa przejazdy motocyklistów przez stolicę. Motocyklowa Parada Niepodległości w godz. 11.30-13.00 pojedzie z Wilanowa na plac marszałka Józefa Piłsudskiego. Z kolei MotoParada Niepodległości przejedzie ulicami Warszawy w godz. 12-15.30 z Sulejówka na Ursynów.
Wydarzenia będą zabezpieczane przez policję, która może czasowo wstrzymać ruch na trasie przejazdu motocyklistów.
We wtorek 11 listopada najlepiej będzie skorzystać metra, a także Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, kursujących linią średnicową. W godz. 11-19 metro będzie kursowało częściej niż w standardowy dzień świąteczny – linia M1 co ok. 4 minuty, a M2 co ok. 5 minut.
Warto również pamiętać, że od 8 do 16 listopada wyłączony z ruchu jest Dworzec Centralny. Pociągi dalekobieżne kierowane są do stacji Warszawa Główna i Warszawa Gdańska, gdzie można przesiąść się do linii metra M1, w kierunku Centrum oraz Młociny.
Z powodu utrudnień w ruchu, kierowcy w miarę możliwość powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Oprócz planowanych zmian w organizacji ruchu, policjanci zabezpieczający poszczególne wydarzenia mogą zdecydować o zamknięciu także innych ulic.
Komunikacja miejska prawie przez cały dzień będzie kursowała zmienionymi trasami. Jak informuje Warszawski Transport Publiczny, autobusy i tramwaje, które jeżdżą ulicami pokrywającymi się z trasami przemarszów i miejscami zgromadzeń, a także ulicami poprzecznymi, będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi. Trasy mogą być skrócone. Możliwe jest także chwilowe wstrzymanie ruchu.
Trasy zmienią tramwaje linii: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 33 i 77
oraz autobusy: 102, 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 138, 146, 147, 151, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 202, 409, 500, 502, 503, 507, 509, 514, 517, 520, 525, N12, N13, N46, N62 i N63
Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 22 oraz autobusy linii: 126 i 160.
Autobusy linii 178 będą kursowały przez cały dzień pomiędzy osiedlem Skorosze, a rondem I. Daszyńskiego, a 503 między Natolinem Płn. a Metrem Politechnika, jadąc przez Piękną, Plac Konstytucji i L. Waryńskiego.
Autobusy linii 521 będą kursować między Falenicą a rondem Wiatraczna.
O godz. 18 w Cytadeli Warszawskiej odbędzie się koncert „Wspólna Niepodległa”. W godz. 15-21 będą kursowały autobusy specjalnej linii „Wspólna Niepodległa”, które bezpłatnie dowiozą chętnych z przystanku Pl. Teatralny 02 do Cytadeli i z powrotem.
Trasa autobusu specjalnego do Cytadeli na koncert "Wspólna Niepodległa"