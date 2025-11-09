7.1°C
Zamknięte ulice, utrudnienia w ruchu, zmiany w komunikacji. Warszawa szykuje się na 11 listopada

Publikacja: 09.11.2025 12:00

Zmiany w komunikacji miejskiej 11 listopada. Utrudnienia na ulicach Warszawy

Zmiany w komunikacji miejskiej 11 listopada. Utrudnienia na ulicach Warszawy

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
11 listopada w związku z wydarzeniami z okazji Narodowego Święta Niepodległości mieszkańców Warszawy czeka wiele zmian w komunikacji miejskiej. Odbywające się tego dnia zgromadzenia, przemarsze, biegi i koncerty, jak co roku wpłyną na funkcjonowanie transportu publicznego.

Warszawski Transport Publiczny przypomina, że w dniu Święta Niepodległości mieszkańcy muszą się liczyć ze zmianami tras autobusów i tramwajów kursujących po ulicach miasta. Utrudnienia czekają też kierowców. Oto szczegóły. 

Uroczystości państwowe 11 listopada. Ograniczenia w ruchu

11 listopada o godz. 12 przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbędą się główne obchody Święta Niepodległości w Warszawie. W związku z tym w godzinach 10-14 ulice sąsiadujące z placem marsz. J. Piłsudskiego będą wyłączone z ruchu. Ograniczenia w parkowaniu będą obowiązywały przez cały dzień.

W godzinach 14-20 ulica Krakowskie Przemieście będzie wyłączona z ruchu – od Nowego Światu do ul. Trębackiej z powodu odbywających się tam atrakcji Festiwalu Niepodległa.

Bieg Niepodległości. Które ulice będą zamknięte?

W godz. 9.30-14.30 zamknięte dla ruchu będą: aleja Jana Pawła II, ulica T. Chałubińskiego, Aleja Niepodległości oraz ulica Prosta. Tą trasą pobiegną uczestnicy 35. Biegu Niepodległości, który wystartuje o godz. 11.11.

Odcinek alei Jana Pawła II od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Alei „Solidarności”, będzie nieprzejezdny w godz. 3-19.

Marsz Niepodległości. Jaką pójdzie trasą?

Marsz Niepodległości odbędzie się 11 listopada w godz. 14-20. Uczestnicy wyruszą z ronda R. Dmowskiego i przejdą Alejami Jerozolimskimi, mostem Józefa Poniatowskiego, Wałem Miedzeszyńskim, Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Ryszarda Siwca na błonia stadionu PGE Narodowego.

W czasie zgromadzenia i marszu zamknięte dla ruchu będą ulice: Marszałkowska – od placu Konstytucji do ulicy Świętokrzyskiej, Aleje Jerozolimskie, most i aleja Józefa Poniatowskiego – od ulicy Emilii Plater do ronda Waszyngtona oraz Wybrzeże Szczecińskie – między mostami Świętokrzyskim i Józefa Poniatowskiego.

Dodatkowo w czasie przemarszu policja może zamknąć również Wisłostradę – pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim. 

Wyłączony będzie ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Autobusy kursujące trasą marszu oraz przecinające ją zmienią trasy.

Przejazdy motocyklistów. Gdzie i kiedy się odbędą?

11 listopada obędą się dwa przejazdy motocyklistów przez stolicę. Motocyklowa Parada Niepodległości w godz. 11.30-13.00 pojedzie z Wilanowa na plac marszałka Józefa Piłsudskiego. Z kolei MotoParada Niepodległości przejedzie ulicami Warszawy w godz. 12-15.30 z Sulejówka na Ursynów.

Wydarzenia będą zabezpieczane przez policję, która może czasowo wstrzymać ruch na trasie przejazdu motocyklistów.

Jak poruszać się po Warszawie 11 listopada?

We wtorek 11 listopada najlepiej będzie skorzystać metra, a także Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, kursujących linią średnicową. W godz. 11-19 metro będzie kursowało częściej niż w standardowy dzień świąteczny – linia M1 co ok. 4 minuty, a M2 co ok. 5 minut.

Warto również pamiętać, że od 8 do 16 listopada wyłączony z ruchu jest Dworzec Centralny. Pociągi dalekobieżne kierowane są do stacji Warszawa Główna i Warszawa Gdańska, gdzie można przesiąść się do linii metra M1, w kierunku Centrum oraz Młociny.

Z powodu utrudnień w ruchu, kierowcy w miarę możliwość powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Oprócz planowanych zmian w organizacji ruchu, policjanci zabezpieczający poszczególne wydarzenia mogą zdecydować o zamknięciu także innych ulic.

Zmiany w kursowaniu transportu publicznego 11 listopada

Komunikacja miejska prawie przez cały dzień będzie kursowała zmienionymi trasami. Jak informuje Warszawski Transport Publiczny, autobusy i tramwaje, które jeżdżą ulicami pokrywającymi się z trasami przemarszów i miejscami zgromadzeń, a także ulicami poprzecznymi, będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi. Trasy mogą być skrócone. Możliwe jest także chwilowe wstrzymanie ruchu.

Trasy zmienią tramwaje linii: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 33 i 77

oraz autobusy: 102, 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 138, 146, 147, 151, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 202, 409, 500, 502, 503, 507, 509, 514, 517, 520, 525, N12, N13, N46, N62 i N63

Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 22 oraz autobusy linii: 126 i 160.

Autobusy linii 178 będą kursowały przez cały dzień pomiędzy osiedlem Skorosze, a rondem I. Daszyńskiego, a 503 między Natolinem Płn. a Metrem Politechnika, jadąc przez Piękną, Plac Konstytucji i L. Waryńskiego.

Autobusy linii 521 będą kursować między Falenicą a rondem Wiatraczna.

Specjalny autobus dowiezie mieszkańców na koncert w Cytadeli

O godz. 18 w Cytadeli Warszawskiej odbędzie się koncert „Wspólna Niepodległa”. W godz. 15-21 będą kursowały autobusy specjalnej linii „Wspólna Niepodległa”, które bezpłatnie dowiozą chętnych z przystanku Pl. Teatralny 02 do Cytadeli i z powrotem.

Trasa autobusu specjalnego do Cytadeli na koncert "Wspólna Niepodległa"

Trasa autobusu specjalnego do Cytadeli na koncert "Wspólna Niepodległa"

Foto: www.wtp.waw.pl

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

