Zamknięte ulice, utrudnienia w ruchu, zmiany w komunikacji. Warszawa szykuje się na 11 listopada

11 listopada w związku z wydarzeniami z okazji Narodowego Święta Niepodległości mieszkańców Warszawy czeka wiele zmian w komunikacji miejskiej. Odbywające się tego dnia zgromadzenia, przemarsze, biegi i koncerty, jak co roku wpłyną na funkcjonowanie transportu publicznego.



Warszawski Transport Publiczny przypomina, że w dniu Święta Niepodległości mieszkańcy muszą się liczyć ze zmianami tras autobusów i tramwajów kursujących po ulicach miasta. Utrudnienia czekają też kierowców. Oto szczegóły.

Reklama Reklama

Uroczystości państwowe 11 listopada. Ograniczenia w ruchu

11 listopada o godz. 12 przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbędą się główne obchody Święta Niepodległości w Warszawie. W związku z tym w godzinach 10-14 ulice sąsiadujące z placem marsz. J. Piłsudskiego będą wyłączone z ruchu. Ograniczenia w parkowaniu będą obowiązywały przez cały dzień.

W godzinach 14-20 ulica Krakowskie Przemieście będzie wyłączona z ruchu – od Nowego Światu do ul. Trębackiej z powodu odbywających się tam atrakcji Festiwalu Niepodległa.

Bieg Niepodległości. Które ulice będą zamknięte?

W godz. 9.30-14.30 zamknięte dla ruchu będą: aleja Jana Pawła II, ulica T. Chałubińskiego, Aleja Niepodległości oraz ulica Prosta. Tą trasą pobiegną uczestnicy 35. Biegu Niepodległości, który wystartuje o godz. 11.11.

Odcinek alei Jana Pawła II od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Alei „Solidarności”, będzie nieprzejezdny w godz. 3-19.