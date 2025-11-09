7.1°C
Życie Warszawy

Nina Nowak wystąpi na Pradze-Południe. Czy artystka sfałszowała swój życiorys?

Publikacja: 09.11.2025 09:00

Nina Nowak oskarżyła reportera o nękanie, groźby nożem oraz wrzucanie szczurów do jej skrzynki pocztowej.

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński

Robert Biskupski
Koncert Niny Nowak ma uświetnić obchody Święta Niepodległości na Pradze Południe. Radni dzielnicy zwracają uwagę, że artystka niekoniecznie jest tą osobą, za którą się podaje.

Koncert sopranistki operowej jest zaplanowany na 11 listopada o godz. 18 w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2.

Kim jest Nina Nowak?

Nina Nowak od dawna konsekwentnie buduje swój wizerunek artystki o międzynarodowej renomie. W materiałach przesyłanych mediom przedstawia się jako gwiazda scen takich jak Opera Wiedeńska czy Teatr Wielki – Opera Narodowa, wspominając także współpracę z Andreą Bocellim i Krzysztofem Pendereckim.

Jednak dziennikarze „Dziennika Polskiego” ustalili, że żadna z tych instytucji nie potwierdzała współpracy z Nowak. Po publikacji artykułu pt. „Nina Nowak. Historia pewnej mistyfikacji. Wielka kariera na niby” artystka oskarżyła reportera o nękanie, groźby nożem oraz wrzucanie szczurów do jej skrzynki pocztowej. Wszystkie prowadzone w tej sprawie postępowania zostały jednak umorzone z powodu braku dowodów.

Nowak postanowiła również wytoczyć cywilny proces, domagając się 1,8 miliona złotych zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Po trzech latach sąd odrzucił pozew, argumentując w uzasadnieniu, że „artykuł miał charakter rzetelnego śledztwa dziennikarskiego i poruszał kwestie o znaczeniu społecznym”.

Interpelacja w sprawie Niny Nowak

Interpelację w tej sprawie napisał radny Pragi-Południe Marek Borkowski. „Z informacji medialnych wynika, że Pani Nowak przedstawia siebie jako artystkę o światowym zasięgu, jednocześnie pojawiają się publiczne wątpliwości co do prawdziwości jej dokonania oraz deklaracji” – skomentował.

Radny zapytał też, jakie są konkretnie dokonania artystyczne Pani Niny Nowak, czy można zapoznać się z listą jej występów, orkiestr, teatrów i współpracy artystycznej, które potwierdzają jej przedstawiany dorobek oraz ile dotychczas kosztowały koncerty z udziałem Pani Nowak organizowane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe (w podziale na poszczególne lata i wydarzenia).

Chce wiedzieć, też, czy przy wyborze artystki kierowano się dokumentacją potwierdzającą jej osiągnięcia artystyczne oraz rzetelnym zapleczem wykonawczym i referencjami oraz czy Urząd Dzielnicy prowadził jakąkolwiek analizę lub weryfikację Pani Nowak co do jej dorobku artystycznego przed podjęciem decyzji o współpracy? „Jakie środki nadzorcze lub kontrolne (np. audyt, raport kosztów, rozliczenie) zostały zastosowane po realizacji tych koncertów?” – pyta radny.

„Z uwagi na konieczność transparentnego gospodarowania środkami publicznymi oraz zapewnienia, że powierzanie wydarzeń artystycznych budżetowi dzielnicy odbywa się w sposób profesjonalny i uzasadniony, proszę o możliwie szybką odpowiedź” - puentuje swoją interpelację południowo praski radny.

