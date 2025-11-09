Nina Nowak wystąpi na Pradze-Południe. Czy artystka sfałszowała swój życiorys?

Nina Nowak oskarżyła reportera o nękanie, groźby nożem oraz wrzucanie szczurów do jej skrzynki pocztowej.
Koncert sopranistki operowej jest zaplanowany na 11 listopada o godz. 18 w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2.
Nina Nowak od dawna konsekwentnie buduje swój wizerunek artystki o międzynarodowej renomie. W materiałach przesyłanych mediom przedstawia się jako gwiazda scen takich jak Opera Wiedeńska czy Teatr Wielki – Opera Narodowa, wspominając także współpracę z Andreą Bocellim i Krzysztofem Pendereckim.
Jednak dziennikarze „Dziennika Polskiego” ustalili, że żadna z tych instytucji nie potwierdzała współpracy z Nowak. Po publikacji artykułu pt. „Nina Nowak. Historia pewnej mistyfikacji. Wielka kariera na niby” artystka oskarżyła reportera o nękanie, groźby nożem oraz wrzucanie szczurów do jej skrzynki pocztowej. Wszystkie prowadzone w tej sprawie postępowania zostały jednak umorzone z powodu braku dowodów.
Nowak postanowiła również wytoczyć cywilny proces, domagając się 1,8 miliona złotych zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Po trzech latach sąd odrzucił pozew, argumentując w uzasadnieniu, że „artykuł miał charakter rzetelnego śledztwa dziennikarskiego i poruszał kwestie o znaczeniu społecznym”.
Interpelację w tej sprawie napisał radny Pragi-Południe Marek Borkowski. „Z informacji medialnych wynika, że Pani Nowak przedstawia siebie jako artystkę o światowym zasięgu, jednocześnie pojawiają się publiczne wątpliwości co do prawdziwości jej dokonania oraz deklaracji” – skomentował.
Radny zapytał też, jakie są konkretnie dokonania artystyczne Pani Niny Nowak, czy można zapoznać się z listą jej występów, orkiestr, teatrów i współpracy artystycznej, które potwierdzają jej przedstawiany dorobek oraz ile dotychczas kosztowały koncerty z udziałem Pani Nowak organizowane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe (w podziale na poszczególne lata i wydarzenia).
Chce wiedzieć, też, czy przy wyborze artystki kierowano się dokumentacją potwierdzającą jej osiągnięcia artystyczne oraz rzetelnym zapleczem wykonawczym i referencjami oraz czy Urząd Dzielnicy prowadził jakąkolwiek analizę lub weryfikację Pani Nowak co do jej dorobku artystycznego przed podjęciem decyzji o współpracy? „Jakie środki nadzorcze lub kontrolne (np. audyt, raport kosztów, rozliczenie) zostały zastosowane po realizacji tych koncertów?” – pyta radny.
„Z uwagi na konieczność transparentnego gospodarowania środkami publicznymi oraz zapewnienia, że powierzanie wydarzeń artystycznych budżetowi dzielnicy odbywa się w sposób profesjonalny i uzasadniony, proszę o możliwie szybką odpowiedź” - puentuje swoją interpelację południowo praski radny.