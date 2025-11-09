Nina Nowak wystąpi na Pradze-Południe. Czy artystka sfałszowała swój życiorys?

Koncert Niny Nowak ma uświetnić obchody Święta Niepodległości na Pradze Południe. Radni dzielnicy zwracają uwagę, że artystka niekoniecznie jest tą osobą, za którą się podaje.



Koncert sopranistki operowej jest zaplanowany na 11 listopada o godz. 18 w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2.

Kim jest Nina Nowak?

Nina Nowak od dawna konsekwentnie buduje swój wizerunek artystki o międzynarodowej renomie. W materiałach przesyłanych mediom przedstawia się jako gwiazda scen takich jak Opera Wiedeńska czy Teatr Wielki – Opera Narodowa, wspominając także współpracę z Andreą Bocellim i Krzysztofem Pendereckim.

Jednak dziennikarze „Dziennika Polskiego” ustalili, że żadna z tych instytucji nie potwierdzała współpracy z Nowak. Po publikacji artykułu pt. „Nina Nowak. Historia pewnej mistyfikacji. Wielka kariera na niby” artystka oskarżyła reportera o nękanie, groźby nożem oraz wrzucanie szczurów do jej skrzynki pocztowej. Wszystkie prowadzone w tej sprawie postępowania zostały jednak umorzone z powodu braku dowodów.

Nowak postanowiła również wytoczyć cywilny proces, domagając się 1,8 miliona złotych zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Po trzech latach sąd odrzucił pozew, argumentując w uzasadnieniu, że „artykuł miał charakter rzetelnego śledztwa dziennikarskiego i poruszał kwestie o znaczeniu społecznym”.