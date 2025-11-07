10.5°C
Życie Warszawy

35 nowych mieszkań w Warszawie. Zabytkowa kamienica na Pradze-Północ do remontu

Publikacja: 07.11.2025 16:15

Foto: Rafał Motyl / UM Warszawa

Podczas prac zachowane zostaną elementy zabytkowe oraz klimat tego miejsca - zapewniła Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy podczas uroczystości rozpoczęcia rewitalizacji kamienicy przy Stalowej

Foto: Rafał Motyl / UM Warszawa

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
W kamienicy przy ul. Stalowej 34 na Pradze-Północ powstać ma 35 mieszkań komunalnych oraz dwa lokale użytkowe. Koszt remontu to ponad 32 mln zł. Kamienica wpisana jest do rejestru zabytków.

Budynek przy Stalowej po remoncie ma zostać wyposażony w cztery windy, centralne ogrzewanie oraz domofon. Na cel remontu zarezerwowano ponad 32 mln zł. Ma się on zakończyć pod koniec 2027 roku.

Kamienica przy Stalowej. Klimat miejsca zostanie zachowany

– Powstanie tu 35 lokali komunalnych oraz lokale użytkowe. Odzyskamy dla funkcji publicznych wyjątkową przestrzeń dawnej fabryki „Florange”, w której przed wojną produkowane były mydła, kosmetyki, proszki do prania – poinformowała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy, której wypowiedź cytowana jest na stronie Urzędu m.st. Warszawy. – [...] Podczas prac zachowane zostaną elementy zabytkowe oraz klimat tego miejsca. Kamienica jest pod ochroną konserwatorską, jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków.

Co się zmieni przy Stalowej 34?

Burmistrzyni Pragi-Północ, Gabriela Szustek, zapewnia, że najbliższe miesiące sprawią, iż kamienica zmieni się nie do poznania – nie tylko ona, lecz także jej podwórko z kapliczką i otaczająca ją zieleń.

11 listopada w Warszawie planowane są liczne zgromadzenia, uroczystości i imprezy kulturalne
rocznica niepodległości
Święto Niepodległości w Warszawie: Gdzie świętować 11 listopada?

Kamienica o powierzchni ponad 2 tys. metrów kwadratowych po remoncie ma składać się z:

  • 11 mieszkań 1-pokojowych;
  • 18 mieszkań 2-pokojowych;
  • 6 mieszkań 3-pokojowych;
  • 2 lokali użytkowych – w tym jeden lokal jako budynek od strony ul. Równej.

Budynek ma zostać podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Winda ma się znajdować w każdej klatce schodowej. Zamontowana zostanie również instalacja elektryczna i niskoprądowa. Zabytkowa elewacja natomiast będzie odtworzona, a podwórze z kapliczką – zrewitalizowane.

Historia kamienicy przy Stalowej

Kamienica przy ul. Stalowej 34 oraz trzy oficyny zostały zbudowane około 1898 roku. W jednej z oficyn znajdowała się wspomniana wcześniej Fabryka Mydeł, Perfum i Kosmetyków „Florange”, która upadła w 1930 roku. W 1932 roku budynek pofabryczny został wydzierżawiony przez miasto i został siedzibą koedukacyjnej Szkoły Powszechnej nr 44. W 1945 roku natomiast budynek skomunalizowano. Od 2009 roku kamienica jest wpisana do rejestru zabytków.

Remont przy Stalowej to część ogólnomiejskiego programu

Remont kamienicy przy ul. Stalowej jest częścią programu ogólnomiejskiego, dzięki któremu zwiększany jest zasób mieszkań społecznych dostępnych na wynajem.

– W programie zaplanowano modernizację 70 budynków wyłączonych z eksploatacji, w których odzyskamy około 1300 lokali mieszkalnych. Szacowany koszt przedsięwzięcia przekracza 830 mln zł. Obecnie w 10 budynkach trwają intensywne prace budowlane, a już na początku listopada zostanie podpisana kolejna umowa z wykonawcą – tym razem na modernizację kamienicy przy ul. Stalowej 34. Dla 11 budynków miasto uzyskało już pozwolenia na budowę, w 29 trwają prace projektowe, a pozostałe obiekty znajdują się w fazie przygotowań – powiedziała zastępczyni prezydenta Warszawy.

