W kamienicy przy ul. Stalowej 34 na Pradze-Północ powstać ma 35 mieszkań komunalnych oraz dwa lokale użytkowe. Koszt remontu to ponad 32 mln zł. Kamienica wpisana jest do rejestru zabytków.



Budynek przy Stalowej po remoncie ma zostać wyposażony w cztery windy, centralne ogrzewanie oraz domofon. Na cel remontu zarezerwowano ponad 32 mln zł. Ma się on zakończyć pod koniec 2027 roku.

Reklama Reklama

Kamienica przy Stalowej. Klimat miejsca zostanie zachowany

– Powstanie tu 35 lokali komunalnych oraz lokale użytkowe. Odzyskamy dla funkcji publicznych wyjątkową przestrzeń dawnej fabryki „Florange”, w której przed wojną produkowane były mydła, kosmetyki, proszki do prania – poinformowała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy, której wypowiedź cytowana jest na stronie Urzędu m.st. Warszawy. – [...] Podczas prac zachowane zostaną elementy zabytkowe oraz klimat tego miejsca. Kamienica jest pod ochroną konserwatorską, jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków.

Co się zmieni przy Stalowej 34?

Burmistrzyni Pragi-Północ, Gabriela Szustek, zapewnia, że najbliższe miesiące sprawią, iż kamienica zmieni się nie do poznania – nie tylko ona, lecz także jej podwórko z kapliczką i otaczająca ją zieleń.

Kamienica o powierzchni ponad 2 tys. metrów kwadratowych po remoncie ma składać się z: