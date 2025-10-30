Z Warszawy do miasta słynącego z wina. PLL LOT uruchamiają nową trasę

Porto – Serce północnej Portugalii

Położone nad ujściem rzeki Douro, Porto to drugie co do wielkości miasto Portugalii i jedno z najstarszych w kraju. Jego nazwa wywodzi się od łacińskiego Portus Cale – starożytnej osady, która z czasem dała początek nazwie kraju. Znane jest również jako „A Invicta”, czyli „Niezwyciężone”. Dumny przydomek nawiązuje do historii miasta, które w XIX wieku – podczas oblężenia przez wojska królewskie – nigdy się nie poddało i obroniło swoją niezależność. Do dziś można spotkać to określenie na lokalnych symbolach i w miejskich hasłach promocyjnych. Dzięki położeniu nad oceanem, Porto od wieków odgrywało strategiczną rolę w handlu morskim, a dziś jest dynamicznie rozwijającym się centrum biznesowym i turystycznym.

Porto urzeka zarówno pięknem architektury, jak i niezwykłą atmosferą nadbrzeżnych uliczek. Ikoną miasta jest Ponte Dom Luís I – dwupoziomowy most łączący Porto z Vila Nova de Gaia, pozwalający podziwiać panoramę okolicy i rzeki Douro. Wizyta w barokowej Torre dos Clérigos czy neoklasycystycznym Palácio da Bolsa przenosi w czasie do epoki dawnej Portugalii. Warto zobaczyć Livraria Lello – jedną z najpiękniejszych księgarni świata, której wnętrze inspirowało J.K. Rowling do stworzenia świata Harry’ego Pottera. Z kolei na XIX-wiecznej stacji kolejowej São Bento można podziwiać historię Portugalii opowiedzianą za pomocą 20 000 płytek azulejos. Malownicza dzielnica Ribeira, z kolorowymi domami i klimatycznymi restauracjami, dopełnia obraz miasta, które oczarowuje każdego odwiedzającego.

Światowa sława tego miasta wywodzi się od wina porto, dojrzewającego w piwnicach Vila Nova de Gaia po drugiej stronie rzeki. Tradycyjnie serwuje się je w małych kieliszkach jako aperitif lub do deserów, często w towarzystwie serów lub czekoladek, co pozwala w pełni docenić jego aromat i słodycz. Kuchnia Porto to połączenie prostoty i charakteru. Warto spróbować słynnej potrawy – francesinha – bogatej kanapki składającej się z kilku rodzajów mięsa, sera, jajka i charakterystycznego sosu pomidorowo-piwnego, podawanej najczęściej z frytkami. Świeże ryby i owoce morza również królują w lokalnych menu.

Porto to doskonała baza wypadowa do odkrywania północnej Portugalii. W zasięgu krótkiej wycieczki znajdują się malownicze tereny Doliny Douro – regionu wpisanego na listę UNESCO, gdzie tarasowe winnice schodzą ku rzece. Warto wybrać się tam na rejs, degustację wina lub przejażdżkę widokową pociągiem. W okolicach Porto nie brakuje też nadmorskich miejscowości – Foz do Douro czy Matosinhos oferujących szerokie plaże i doskonałe warunki do spacerów, surfingu czy odpoczynku nad oceanem.

Więcej lotów PLL LOT na Półwysep Iberyjski

Od sezonu letniego 2026 narodowy przewoźnik zwiększy częstotliwość połączeń z Warszawy do Madrytu i Barcelony, podwajając liczbę rejsów na obu trasach z 7 do 14 tygodniowo.

Nowy rozkład dla połączeń z Warszawy do Madrytu będzie obowiązywał od 29 marca 2026 r. Dzięki zwiększeniu liczby operacji pasażerowie będą mogli podróżować do stolicy Hiszpanii, wybierając spośród dwóch rejsów realizowanych każdego dnia. Do obecnych już w siatce połączeń rejsów wylotowych z Warszawy o godzinie 10:40, dołączą loty o godzinie 19:40. Powrotne rejsy z Madrytu zgodnie z nowym rozkładem będą realizowane o 6:00 oraz 15:30.

Jeśli chodzi o Barcelonę, zmiana częstotliwości rejsów wprowadzona zostanie 1 czerwca 2026 r. i obejmie także uruchomienie popołudniowej rotacji w każdym dniu. PLL LOT będą realizowały rejsy codziennie, z wylotem z Warszawy o godzinie 8:30 oraz o 13:50. Loty powrotne z Barcelony zaplanowane zostały na godzinę 12:35 oraz 18:00.

W ramach rozwoju regularnej siatki połączeń na Półwyspie Iberyjskim PLL LOT w minionym tygodniu poinformowały także o uruchomieniu dwóch nowych tras realizowanych z Krakowa. Od 30 marca 2026 r. podróżni będą mogli podróżować ze stolicy Małopolski bezpośrednio do Madrytu oraz Barcelony.