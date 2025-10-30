76-latka jechała pod prąd z Radomia do Warszawy. Policja opublikowała nagranie z S7

Policja z Piaseczna zatrzymała seniorkę jadącą pod prąd drogą ekspresową S7
Nietypowe zdarzenie zgłoszono funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Potencjalnie groźny incydent zakończył się bezpiecznie m.in. dzięki błyskawicznej reakcji świadków zdarzenia.
Kierowcy jadący drogą ekspresową S7 zaalarmowali policję o pojeździe jadącym pod prąd. Kierowca kontynuował niebezpieczną jazdę pomimo sygnałów dawanych przez inne pojazdy. Zgłoszenie o groźnym zdarzeniu przyjęła policja z Piaseczna. Ustawiono punkty blokadowo-kontrolne, a jeden z patroli ruszył w kierunku Tarczyna. Pojazd udało się ostatecznie zatrzymać pomiędzy węzłem Tarczyn a miejscowością Grzędy.
Jak się okazało, kierowcą pojazdu była 76-letnia kobieta, która wyjechała z Radomia. Seniorka nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego jechała „pod prąd”. W pewnym momencie zorientowała się jednak, że prowadzi samochód „niezgodnie z przepisami”. Kobieta wyjaśniła, że nie widziała możliwości zjazdu i nie wiedziała, jak bezpiecznie opuścić trasę. Policja podjęła decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy, a sprawa finalnie trafi do sądu.
Komenda z Piaseczna opublikowała w mediach społecznościowych film z nagraniem niebezpiecznego incydentu.
Przy okazji zdarzenia policja zaapelowała do rodzin i bliskich seniorów. Prośba dotyczy zwrócenia uwagi na zdolności psychofizyczne osób starszych, które są aktywnymi kierowcami. Policja apeluje, aby rozmawiać z bliskimi i upewnić się, czy czują się pewnie za kierownicą.
„Z wiekiem naturalnie pogarsza się wzrok, słuch, refleks oraz zdolność koncentracji, a to wszystko może mieć wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Nie chodzi o odbieranie seniorom samodzielności, ale o troskę o ich życie i zdrowie, a także o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu” – podsumowuje Komenda w Piasecznie.
Policja podziękowała również kierowcom, którzy błyskawicznie zauważyli niebezpieczeństwo na trasie S7. Szybka reakcja zapobiegła niebezpiecznym scenariuszom. Na szczęście tym razem nikt nie ucierpiał: nie doszło do wypadku, a kierowcy szybko informowali się nawzajem o zagrożeniu.