Życie Warszawy

76-latka jechała pod prąd z Radomia do Warszawy. Policja opublikowała nagranie z S7

Publikacja: 30.10.2025 13:44

Policja z Piaseczna zatrzymała seniorkę jadącą pod prąd drogą ekspresową S7

Policja z Piaseczna zatrzymała seniorkę jadącą pod prąd drogą ekspresową S7

Foto: Patryk Kosmider/Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S7. Kierowcy zauważyli pojazd jadący pod prąd w stronę Warszawy. Kierującą pojazdem okazała się 76-letnia kobieta. Jak informuje policja, sprawa trafi do sądu.

Nietypowe zdarzenie zgłoszono funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Potencjalnie groźny incydent zakończył się bezpiecznie m.in. dzięki błyskawicznej reakcji świadków zdarzenia.

Seniorka jechała pod prąd. Kierowcy wezwali policję

Kierowcy jadący drogą ekspresową S7 zaalarmowali policję o pojeździe jadącym pod prąd. Kierowca kontynuował niebezpieczną jazdę pomimo sygnałów dawanych przez inne pojazdy. Zgłoszenie o groźnym zdarzeniu przyjęła policja z Piaseczna. Ustawiono punkty blokadowo-kontrolne, a jeden z patroli ruszył w kierunku Tarczyna. Pojazd udało się ostatecznie zatrzymać pomiędzy węzłem Tarczyn a miejscowością Grzędy.

Jak się okazało, kierowcą pojazdu była 76-letnia kobieta, która wyjechała z Radomia. Seniorka nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego jechała „pod prąd”. W pewnym momencie zorientowała się jednak, że prowadzi samochód „niezgodnie z przepisami”. Kobieta wyjaśniła, że nie widziała możliwości zjazdu i nie wiedziała, jak bezpiecznie opuścić trasę. Policja podjęła decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy, a sprawa finalnie trafi do sądu.

Komenda z Piaseczna opublikowała w mediach społecznościowych film z nagraniem niebezpiecznego incydentu.

Apel policji o bezpieczeństwo seniorów

Przy okazji zdarzenia policja zaapelowała do rodzin i bliskich seniorów. Prośba dotyczy zwrócenia uwagi na zdolności psychofizyczne osób starszych, które są aktywnymi kierowcami. Policja apeluje, aby rozmawiać z bliskimi i upewnić się, czy czują się pewnie za kierownicą.

„Z wiekiem naturalnie pogarsza się wzrok, słuch, refleks oraz zdolność koncentracji, a to wszystko może mieć wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Nie chodzi o odbieranie seniorom samodzielności, ale o troskę o ich życie i zdrowie, a także o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu” – podsumowuje Komenda w Piasecznie.

Policja podziękowała również kierowcom, którzy błyskawicznie zauważyli niebezpieczeństwo na trasie S7. Szybka reakcja zapobiegła niebezpiecznym scenariuszom. Na szczęście tym razem nikt nie ucierpiał: nie doszło do wypadku, a kierowcy szybko informowali się nawzajem o zagrożeniu.

