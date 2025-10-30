Wiadukt na Chełmżyńskiej otwarty. „Poprawi dojazd do cmentarzy”

Kierowcy pojechali nowym wiaduktem w czwartek, 30 października
Na ul. Chełmżyńskiej na czterech podporach powstał wiadukt, na którym kierowcy mają po jednym pasie w każdym kierunku. Po obu stronach jezdni są chodniki dla pieszych, a po wschodniej także ścieżka rowerowa. Na wiadukt można dostać się pochylnią i schodami, a wkrótce zostaną otwarte także windy. Przy okazji zostały przebudowane okoliczne drogi – kierowcy korzystają już z nowego ronda na ulicy Chełmżyńskiej.
Dopełnieniem inwestycji będzie zieleń. Ogrodnicy posadzą 257 drzew, głównie klonów zwyczajnych i robinii akacjowej, blisko 1650 krzewów, m.in. tawuły japońskiej, śliwy tarniny. Koszt inwestycji to ponad 68 milionów złotych – kosztami podzieliły się Warszawa i PKP PLK. Inwestorem był Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, a wykonawcą robót firma Intop Warszawa.
— Nowy wiadukt to nie tylko nowoczesna konstrukcja inżynierska, ale przede wszystkim dowód na to, że bezpieczeństwo i komfort życia mieszkanek i mieszkańców Warszawy jest dla nas priorytetem — mówi Ewelina Degowska, dyrektorka SZRM.
Kierowcy pojechali nowym wiaduktem w czwartek, 30 października, przed godziną 10.00 Otwarty wiadukt ułatwi o nie tylko codzienne podróże, ale także dojazd do cmentarzy podczas zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych.
Na wiadukt wróciły autobusy linii 225. Znowu jeżdżą Chełmżyńską, na trasie między Gocławiem a pętlą PKP Mokry Ług. W niektórych kursach skręcają z Chełmżyńskiej w Chłopickiego i dojeżdżają do przystanku Osiedle Dudziarska. Autobusy linii 145 wróciły na trasę podstawową, czyli z ulicy Marsa skręcają w lewo w Chełmżyńską i dalej prosto nowym wiaduktem. Wiaduktem będą też jeździły nocne N24.
Organizacja ruchu w okolicach nowego wiaduktu
Stary przejazd przez tory zostanie zamknięty w poniedziałek, 3 listopada. Likwidacja szlabanów i przebudowa układu pasów oznacza prace na rondzie Granzowa. Zamknięta zostanie ulica Strażacka od wiaduktu do ronda Granzowa oraz fragment ronda. Przejazd będzie się odbywał jedną jezdnią w obu kierunkach pomiędzy Chełmżyńską a Strażacką od strony Żołnierskiej.
Objazd wyznaczono ulicami: Chełmżyńską, Piłsudskiego i Warszawską w Ząbkach, Łodygową, Radzymińską i Rozwadowskiego. Stąd będzie można pojechać do Księcia Ziemowita i Swojskiej lub Rzeczną i Księżnej Anny do Zabranieckiej i Strażackiej. Wszystkie prace zakończą się w grudniu.
Linia kolejowa Warszawa Zachodnia-Terespol dzieli Rembertów na dwie części. Żeby dostać się na drugą stronę torów, samochody często musiały czekać w kolejce przed przejazdami. Szlabany utrudniały życie nie tylko kierowcom, ale także pieszym i rowerzystom.
Wkrótce ruszy budowa tunelu w ulicy Marsa, który połączy Stary i Nowy Rembertów. Z kolei w Wesołej trwają już prace związane z budową tunelu pod linią kolejową na ulicy 1 Praskiego Pułku.
— Eliminacja punktów kolizyjnych zmniejsza ryzyko wypadków oraz poprawia płynność ruchu. W planach inwestycyjnych mamy budowę kolejnych wiaduktów i tuneli, które poprawią efektywność transportu szynowego i bezpieczeństwo na sieci — mówi Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
— Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań to istotny element inwestycji realizowanych przez Polskie Linie Kolejowe S.A. Nowe obiekty usprawniają komunikację w miastach oraz zwiększają poziom bezpieczeństwa na sieci kolejowej. W tym roku oddano do użytku nowe skrzyżowania m.in. w Teresinie i Sulejówku. Kolejne bezkolizyjne obiekty powstają na linii kolejowej z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Trwają przygotowania do następnych inwestycji w ramach ogólnopolskiego programu „wiaduktowego” — dodaje Piotr Wyborski, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.