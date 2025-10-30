Wiadukt na Chełmżyńskiej otwarty. „Poprawi dojazd do cmentarzy”

Przed terminem zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Rembertowie. Otwarty został nowy wiadukt nad linią kolejową. Ulica nad torami jeżdżą już także autobusy.



Na ul. Chełmżyńskiej na czterech podporach powstał wiadukt, na którym kierowcy mają po jednym pasie w każdym kierunku. Po obu stronach jezdni są chodniki dla pieszych, a po wschodniej także ścieżka rowerowa. Na wiadukt można dostać się pochylnią i schodami, a wkrótce zostaną otwarte także windy. Przy okazji zostały przebudowane okoliczne drogi – kierowcy korzystają już z nowego ronda na ulicy Chełmżyńskiej.

Dopełnieniem inwestycji będzie zieleń. Ogrodnicy posadzą 257 drzew, głównie klonów zwyczajnych i robinii akacjowej, blisko 1650 krzewów, m.in. tawuły japońskiej, śliwy tarniny. Koszt inwestycji to ponad 68 milionów złotych – kosztami podzieliły się Warszawa i PKP PLK. Inwestorem był Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, a wykonawcą robót firma Intop Warszawa.

— Nowy wiadukt to nie tylko nowoczesna konstrukcja inżynierska, ale przede wszystkim dowód na to, że bezpieczeństwo i komfort życia mieszkanek i mieszkańców Warszawy jest dla nas priorytetem — mówi Ewelina Degowska, dyrektorka SZRM.

Otwarty wiadukt na ul. Chełmżyńskiej

Kierowcy pojechali nowym wiaduktem w czwartek, 30 października, przed godziną 10.00 Otwarty wiadukt ułatwi o nie tylko codzienne podróże, ale także dojazd do cmentarzy podczas zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych.