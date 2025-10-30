13.5°C
1001.9 hPa
Życie Warszawy

Wiadukt na Chełmżyńskiej otwarty. „Poprawi dojazd do cmentarzy”

Publikacja: 30.10.2025 14:24

Kierowcy pojechali nowym wiaduktem w czwartek, 30 października

Kierowcy pojechali nowym wiaduktem w czwartek, 30 października

Foto: UM Warszawa

rbi
Przed terminem zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Rembertowie. Otwarty został nowy wiadukt nad linią kolejową. Ulica nad torami jeżdżą już także autobusy.

Na ul. Chełmżyńskiej na czterech podporach powstał wiadukt, na którym kierowcy mają po jednym pasie w każdym kierunku. Po obu stronach jezdni są chodniki dla pieszych, a po wschodniej także ścieżka rowerowa. Na wiadukt można dostać się pochylnią i schodami, a wkrótce zostaną otwarte także windy. Przy okazji zostały przebudowane okoliczne drogi – kierowcy korzystają już z nowego ronda na ulicy Chełmżyńskiej.

Polecane
W podwarszawskich gminach trwają spotkania informacyjne ws. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW)
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej
Jaka będzie ostateczna trasa? Emocje na konsultacjach

Dopełnieniem inwestycji będzie zieleń. Ogrodnicy posadzą 257 drzew, głównie klonów zwyczajnych i robinii akacjowej, blisko 1650 krzewów, m.in. tawuły japońskiej, śliwy tarniny. Koszt inwestycji to ponad 68 milionów złotych – kosztami podzieliły się Warszawa i PKP PLK. Inwestorem był Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, a wykonawcą robót firma Intop Warszawa.

— Nowy wiadukt to nie tylko nowoczesna konstrukcja inżynierska, ale przede wszystkim dowód na to, że bezpieczeństwo i komfort życia mieszkanek i mieszkańców Warszawy jest dla nas priorytetem — mówi Ewelina Degowska, dyrektorka SZRM.

Otwarty wiadukt na ul. Chełmżyńskiej

Kierowcy pojechali nowym wiaduktem w czwartek, 30 października, przed godziną 10.00 Otwarty wiadukt ułatwi o nie tylko codzienne podróże, ale także dojazd do cmentarzy podczas zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych.

Reklama
Reklama

Na wiadukt wróciły autobusy linii 225. Znowu jeżdżą Chełmżyńską, na trasie między Gocławiem a pętlą PKP Mokry Ług. W niektórych kursach skręcają z Chełmżyńskiej w Chłopickiego i dojeżdżają do przystanku Osiedle Dudziarska. Autobusy linii 145 wróciły na trasę podstawową, czyli z ulicy Marsa skręcają w lewo w Chełmżyńską i dalej prosto nowym wiaduktem. Wiaduktem będą też jeździły nocne N24.

Organizacja ruchu w okolicach nowego wiaduktu

Organizacja ruchu w okolicach nowego wiaduktu

Foto: UM Warszawa

Stary przejazd przez tory zostanie zamknięty w poniedziałek, 3 listopada. Likwidacja szlabanów i przebudowa układu pasów oznacza prace na rondzie Granzowa. Zamknięta zostanie ulica Strażacka od wiaduktu do ronda Granzowa oraz fragment ronda. Przejazd będzie się odbywał jedną jezdnią w obu kierunkach pomiędzy Chełmżyńską a Strażacką od strony Żołnierskiej.

Objazd wyznaczono ulicami: Chełmżyńską, Piłsudskiego i Warszawską w Ząbkach, Łodygową, Radzymińską i Rozwadowskiego. Stąd będzie można pojechać do Księcia Ziemowita i Swojskiej lub Rzeczną i Księżnej Anny do Zabranieckiej i Strażackiej. Wszystkie prace zakończą się w grudniu.

Punkty kolizyjne na liniach kolejowych

Linia kolejowa Warszawa Zachodnia-Terespol dzieli Rembertów na dwie części. Żeby dostać się na drugą stronę torów, samochody często musiały czekać w kolejce przed przejazdami. Szlabany utrudniały życie nie tylko kierowcom, ale także pieszym i rowerzystom.

Wkrótce ruszy budowa tunelu w ulicy Marsa, który połączy Stary i Nowy Rembertów. Z kolei w Wesołej trwają już prace związane z budową tunelu pod linią kolejową na ulicy 1 Praskiego Pułku.

Reklama
Reklama

— Eliminacja punktów kolizyjnych zmniejsza ryzyko wypadków oraz poprawia płynność ruchu. W planach inwestycyjnych mamy budowę kolejnych wiaduktów i tuneli, które poprawią efektywność transportu szynowego i bezpieczeństwo na sieci — mówi Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

— Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań to istotny element inwestycji realizowanych przez Polskie Linie Kolejowe S.A. Nowe obiekty usprawniają komunikację w miastach oraz zwiększają poziom bezpieczeństwa na sieci kolejowej. W tym roku oddano do użytku nowe skrzyżowania m.in. w Teresinie i Sulejówku. Kolejne bezkolizyjne obiekty powstają na linii kolejowej z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Trwają przygotowania do następnych inwestycji w ramach ogólnopolskiego programu „wiaduktowego” — dodaje Piotr Wyborski, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Budowa wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej jest podzielona na trzy etapy / zdjęcie ilustracy
INWESTYCJE

Wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej. Przetarg rozstrzygnięty

Porto urzeka zarówno pięknem architektury, jak i niezwykłą atmosferą nadbrzeżnych uliczek.
SAMOLOTY

Z Warszawy do miasta słynącego z wina. Nowa trasa PLL LOT

Nowe skanery mają znacznie przyspieszyć czas oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa na warszawskim l
infrastruktura bezpieczeństwa

Rewolucja na Lotnisku Chopina. Szybciej przez bramki bezpieczeństwa

Cmentarz Czerniakowski działa od niemal 120 lat
Komunikacja

Cmentarz Czerniakowski: Historia, godziny otwarcia, dojazd i parking

Cmentarz Komunalny Północny to największa nekropolia w Warszawie
Komunikacja

Cmentarz Komunalny Północny (Cmentarz na Wólce). Historia, godziny otwarcia, dojazd, parkingi

Cmentarz Bródnowski (Bródzieński) znajduje się przy ul. Św. Wincentego 83
Komunikacja

Cmentarz Bródnowski (Bródzieński): Historia, dojazd, godziny otwarcia, parking

Cmentarz Wojskowy na Powązkach to jedno z warszawskich miejsc pamięci
Komunikacja

Cmentarz Wojskowy na Powązkach: Historia, dojazd, godziny otwarcia i parking

Cmentarz Powązkowski jest najbardziej znaną warszawską nekropolią
Komunikacja

Cmentarz Powązkowski w Warszawie: Historia, godziny otwarcia, dojazd, parking

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama