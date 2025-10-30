Zatrzymani obywatele Gruzji za oszustwa „na pracownika banku"

Jeden z zatrzymanych Gruzinów był dodatkowo poszukiwany listem gończym celem odbycia kary pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło 10 października br. Zgodnie z ustaleniami śledczych, pokrzywdzona kobieta otrzymała telefon od fałszywego „pracownika banku”. Pod pretekstem rzekomej próby przejęcia jej środków i konieczności ich „zabezpieczenia”, oszuści nakłonili ofiarę do przekazania kodów BLIK. Kobieta, będąc w przekonaniu, że chroni swoje oszczędności, utraciła łącznie 19,8 tys. zł.
Sprawa szybko trafiła do funkcjonariuszy Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją (RPGiK) KPP w Otwocku. Dzięki intensywnym czynnościom operacyjnym, funkcjonariusze błyskawicznie ustalili i zatrzymali podejrzanych w Warszawie.
Zatrzymani to dwaj obywatele Gruzji w wieku 31 i 34 lat. W trakcie przeszukania zabezpieczono telefon komórkowy, który mógł służyć do popełniania przestępstwa, a także gotówkę. Co więcej, jeden z mężczyzn był poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary pozbawienia wolności, a ponadto przebywał w Polsce nielegalnie, pomimo wydanej decyzji Straży Granicznej o powrocie do kraju pochodzenia.
Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa, kwalifikowane z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Sąd, przychylając się do wniosku Prokuratury, zastosował wobec podejrzanych najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztowania.
Policja informuje, że sprawa ma charakter rozwojowy. Prowadzone są dalsze czynności, których celem jest ustalenie ewentualnych innych osób związanych z tym procederem oraz zweryfikowanie, czy zatrzymani nie mają na koncie innych przestępstw.
Policja w Otwocku ponownie ostrzega przed oszustami działającymi metodą „na pracownika banku”. Należy bezwzględnie pamiętać, że pracownik banku nigdy nie poprosi przez telefon o podanie kodów BLIK, loginów, haseł ani o instalowanie dodatkowych aplikacji. W przypadku podejrzanego telefonu, należy natychmiast się rozłączyć i skontaktować z bankiem, dzwoniąc na oficjalną infolinię.