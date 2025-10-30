„Tak się kończy próba ominięcia korka". Pod postem burmistrza Woli lawina komentarzy

Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie auta, które utknęło na rozkopanym pasie ruchu. „Tak się kończy próba ominięcia korka" - skomentował i zaapelował do kierowców o rozwagę. Publikacja wywołała lawinę komentarzy.



Na zamieszczonym przez burmistrza Woli zdjęciu widać auto, które wjechało na wyłączony z ruchu pas al. Solidarności w pobliżu Urzędu Dzielnicy Wola. Samochód zsunął się z rozkopanego fragmentu jezdni i utknął na drodze.

Auto utknęło na remontowanym pasie drogi. Burmistrz apeluje do kierowców

„Tak się kończy próba ominięcia korka tuż przy ratuszu Woli” - skomentował burmistrz tej dzielnicy na swoim profilu na Facebooku. Jak wyjaśnił, trwa budowa dróg dla rowerów wzdłuż al. Solidarności, a w związku z tym panują tam utrudnienia w ruchu.

„Apeluję o rozwagę, uwagę i trochę cierpliwości, szczególnie w taką pogodę. To niestety nie pierwsza taka sytuacja...” - zwrócił się do kierowców Strzałkowski

Reakcja internautów. Warszawiacy skarżą się na korki

Wpis burmistrza spotkał się z mieszanymi reakcjami internautów. Wielu z nich krytykuje przy tej okazji warszawskie korki.