Życie Warszawy

„Tak się kończy próba ominięcia korka". Pod postem burmistrza Woli lawina komentarzy

Publikacja: 30.10.2025 15:22

Burmistrz Woli pokazał, jak kierowcy próbują omijać korki spowodowane budową drogi dla rowerów

Burmistrz Woli pokazał, jak kierowcy próbują omijać korki spowodowane budową drogi dla rowerów

Foto: Facebook/Krzysztof Strzałkowski

Anna Rogalska
Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie auta, które utknęło na rozkopanym pasie ruchu. „Tak się kończy próba ominięcia korka" - skomentował i zaapelował do kierowców o rozwagę. Publikacja wywołała lawinę komentarzy.

Na zamieszczonym przez burmistrza Woli  zdjęciu widać auto, które wjechało na wyłączony z ruchu pas al. Solidarności w pobliżu Urzędu Dzielnicy Wola. Samochód zsunął się z rozkopanego fragmentu jezdni i utknął na drodze.

Auto utknęło na remontowanym pasie drogi. Burmistrz apeluje do kierowców

„Tak się kończy próba ominięcia korka tuż przy ratuszu Woli” - skomentował burmistrz tej dzielnicy na swoim profilu na Facebooku. Jak wyjaśnił, trwa budowa dróg dla rowerów wzdłuż al. Solidarności, a w związku z tym panują tam utrudnienia w ruchu.

„Apeluję o rozwagę, uwagę i trochę cierpliwości, szczególnie w taką pogodę. To niestety nie pierwsza taka sytuacja...” - zwrócił się do kierowców Strzałkowski

Reakcja internautów. Warszawiacy skarżą się na korki

Wpis burmistrza spotkał się z mieszanymi reakcjami internautów. Wielu z nich krytykuje przy tej okazji warszawskie korki.

„Dziękujemy za te i przyszłe korki” - pisze jeden z komentujących. „Rozkopali całe miasto, zamiast kończyć dotychczasowe remonty to zaczynają nowe” – dodaje inny. „Najlepiej jeszcze jeden pas skasować”, „Praca wre. Aż roi się od robotników na tym zdjęciu” – komentują kolejni.

Nie brakuje też opinii w innym tonie. „Wieczne polskie stękanie. Robią - źle, nie robią - też źle”, „Polecam komunikację miejską. Będzie szybciej i bezstresowo” – czytamy pod postem burmistrza.

Internauci oceniają także zachowanie kierowcy. „Aż oczy cieszy. Takich cwaniaków nie żal” – piszą. „A byłeś przy tym? Może gość chciał zjechać na bok, bo jechało pogotowie jak dziś” – dodają inni.

Trwa budowa drogi rowerowej. Utrudnienia dla kierowców

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż przy alei Solidarności i ul. Leszno trwa od lata. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poinformował o jej rozpoczęciu w lipcu.

Nowa trasa długości ponad 1 km połączy istniejące już trasy wzdłuż al. Jana Pawła II i ul. Okopowej. Ma być jedną z pięciu - obok Andersa, Marszałkowskiej, Grzybowskiej i al. Jana Pawła II - wielkich rowerowych inwestycji w centrum Warszawy.

Zmiany obejmą również północną jezdnię al. Solidarności w kierunku Bemowa - z dotychczasowych trzech pasów ruchu pozostaną dwa. Parkowanie zostanie przeniesione z chodników na dotychczasowy trzeci pas ruchu.

© Copyright by GREMI MEDIA SA

