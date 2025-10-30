„Tak się kończy próba ominięcia korka". Pod postem burmistrza Woli lawina komentarzy

Burmistrz Woli pokazał, jak kierowcy próbują omijać korki spowodowane budową drogi dla rowerów
Na zamieszczonym przez burmistrza Woli zdjęciu widać auto, które wjechało na wyłączony z ruchu pas al. Solidarności w pobliżu Urzędu Dzielnicy Wola. Samochód zsunął się z rozkopanego fragmentu jezdni i utknął na drodze.
„Tak się kończy próba ominięcia korka tuż przy ratuszu Woli” - skomentował burmistrz tej dzielnicy na swoim profilu na Facebooku. Jak wyjaśnił, trwa budowa dróg dla rowerów wzdłuż al. Solidarności, a w związku z tym panują tam utrudnienia w ruchu.
„Apeluję o rozwagę, uwagę i trochę cierpliwości, szczególnie w taką pogodę. To niestety nie pierwsza taka sytuacja...” - zwrócił się do kierowców Strzałkowski
Wpis burmistrza spotkał się z mieszanymi reakcjami internautów. Wielu z nich krytykuje przy tej okazji warszawskie korki.
„Dziękujemy za te i przyszłe korki” - pisze jeden z komentujących. „Rozkopali całe miasto, zamiast kończyć dotychczasowe remonty to zaczynają nowe” – dodaje inny. „Najlepiej jeszcze jeden pas skasować”, „Praca wre. Aż roi się od robotników na tym zdjęciu” – komentują kolejni.
Nie brakuje też opinii w innym tonie. „Wieczne polskie stękanie. Robią - źle, nie robią - też źle”, „Polecam komunikację miejską. Będzie szybciej i bezstresowo” – czytamy pod postem burmistrza.
Internauci oceniają także zachowanie kierowcy. „Aż oczy cieszy. Takich cwaniaków nie żal” – piszą. „A byłeś przy tym? Może gość chciał zjechać na bok, bo jechało pogotowie jak dziś” – dodają inni.
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż przy alei Solidarności i ul. Leszno trwa od lata. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poinformował o jej rozpoczęciu w lipcu.
Nowa trasa długości ponad 1 km połączy istniejące już trasy wzdłuż al. Jana Pawła II i ul. Okopowej. Ma być jedną z pięciu - obok Andersa, Marszałkowskiej, Grzybowskiej i al. Jana Pawła II - wielkich rowerowych inwestycji w centrum Warszawy.
Zmiany obejmą również północną jezdnię al. Solidarności w kierunku Bemowa - z dotychczasowych trzech pasów ruchu pozostaną dwa. Parkowanie zostanie przeniesione z chodników na dotychczasowy trzeci pas ruchu.