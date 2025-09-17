Bieg z przeszkodami i wojskowymi wyzwaniami. Cross Forteczny wraca na Mokotów

Uczestnicy zmierzą się z trasą liczącą około 5 km, pełną przeszkód wynikających z ukształtowania terenu i wojskowej scenerii
To już 4. edycja biegu przeszkodowo-przygodowego w klimacie militarnym.
Uczestnicy zmierzą się z trasą liczącą około 5 km, pełną przeszkód wynikających z ukształtowania terenu i wojskowej scenerii.
- Na śmiałków czekają ostre zakręty, zasieki, barierki, lodowata woda, a także przeszkody w postaci czołgów, samolotów i wozów bojowych. Rywalizacja toczyć się będzie w kilkudziesięcioosobowych grupach startujących co kilkanaście minut - zapowiada Mariola Niczyporuk, mokotowska radna.
Organizatorzy przewidzieli klasyfikację indywidualną dla kobiet i mężczyzn oraz drużynową. - Każdy zawodnik otrzyma bogaty pakiet startowy, na mecie czekać będą pamiątkowe medale i tradycyjna grochówka z wojskowego kotła. Na rejestrację jest czas do czwartku 18 września, do końca dnia – dodaje radna.
Zmagania na Sadybie, to wydarzenie, które doskonale łączy sport, historię i integrację mieszkańców.
- To nie tylko rywalizacja sportowa, ale także okazja do zanurzenia się w atmosferze niezwykłej przestrzeni Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej. Warto spróbować swoich sił i przekonać się, że takie wydarzenie daje ogromną satysfakcję zarówno zawodnikom, jak i kibicom – mówi Marek Rojszyk, wiceburmistrz Mokotowa.