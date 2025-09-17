Bieg z przeszkodami i wojskowymi wyzwaniami. Cross Forteczny wraca na Mokotów

W sobotę 20 września teren Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej na Mokotowie ponownie zamieni się w arenę niezwykłej sportowej rywalizacji. Uczestnicy 4. Crossu Fortecznego zmierzą się z trasą pełną przeszkód, militarnych pojazdów i własnych słabości. Czas rejestracji upływa 18 września.



To już 4. edycja biegu przeszkodowo-przygodowego w klimacie militarnym.

Cross Forteczny na Mokotowie

Uczestnicy zmierzą się z trasą liczącą około 5 km, pełną przeszkód wynikających z ukształtowania terenu i wojskowej scenerii.

- Na śmiałków czekają ostre zakręty, zasieki, barierki, lodowata woda, a także przeszkody w postaci czołgów, samolotów i wozów bojowych. Rywalizacja toczyć się będzie w kilkudziesięcioosobowych grupach startujących co kilkanaście minut - zapowiada Mariola Niczyporuk, mokotowska radna.

Organizatorzy przewidzieli klasyfikację indywidualną dla kobiet i mężczyzn oraz drużynową. - Każdy zawodnik otrzyma bogaty pakiet startowy, na mecie czekać będą pamiątkowe medale i tradycyjna grochówka z wojskowego kotła. Na rejestrację jest czas do czwartku 18 września, do końca dnia – dodaje radna.