Życie Warszawy

Bieg z przeszkodami i wojskowymi wyzwaniami. Cross Forteczny wraca na Mokotów

Publikacja: 17.09.2025 12:00

Uczestnicy zmierzą się z trasą liczącą około 5 km, pełną przeszkód wynikających z ukształtowania terenu i wojskowej scenerii

Foto: UD Mokotów

W sobotę 20 września teren Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej na Mokotowie ponownie zamieni się w arenę niezwykłej sportowej rywalizacji. Uczestnicy 4. Crossu Fortecznego zmierzą się z trasą pełną przeszkód, militarnych pojazdów i własnych słabości. Czas rejestracji upływa 18 września.

To już 4. edycja biegu przeszkodowo-przygodowego w klimacie militarnym.

Cross Forteczny na Mokotowie

Uczestnicy zmierzą się z trasą liczącą około 5 km, pełną przeszkód wynikających z ukształtowania terenu i wojskowej scenerii.

- Na śmiałków czekają ostre zakręty, zasieki, barierki, lodowata woda, a także przeszkody w postaci czołgów, samolotów i wozów bojowych. Rywalizacja toczyć się będzie w kilkudziesięcioosobowych grupach startujących co kilkanaście minut - zapowiada Mariola Niczyporuk, mokotowska radna.

Organizatorzy przewidzieli klasyfikację indywidualną dla kobiet i mężczyzn oraz drużynową. - Każdy zawodnik otrzyma bogaty pakiet startowy, na mecie czekać będą pamiątkowe medale i tradycyjna grochówka z wojskowego kotła. Na rejestrację jest czas do czwartku 18 września, do końca dnia – dodaje radna.

Impreza w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej

Zmagania na Sadybie, to wydarzenie, które doskonale łączy sport, historię i integrację mieszkańców.

- To nie tylko rywalizacja sportowa, ale także okazja do zanurzenia się w atmosferze niezwykłej przestrzeni Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej. Warto spróbować swoich sił i przekonać się, że takie wydarzenie daje ogromną satysfakcję zarówno zawodnikom, jak i kibicom – mówi Marek Rojszyk, wiceburmistrz Mokotowa.

